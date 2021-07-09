Karahindiba nasıl tüketilir? Karahindiba nasıl kaynatılır?

Karahindiba Türkiye'de yaygın olarak bulunmasıyla birlikte aslında Avrupa'ya özgü bir bitki türüdür. Bitki tümüyle Meksika ve Kuzey Amerika bölgesinde tıp alanında da kullanılmaktadır. Sağlığa çok faydaları olan karahindiba bitkisi vitamin ve mineral açısından da oldukça zengindir.

KARAHİNDİBA NASIL TÜKETİLİR?

Her sağlıklı bitki gibi karahindibanın nasıl tüketildiği bilinmesi gereken bir husustur. Karahindiba değişik şekillerde tüketilebilmektedir. Salatalar ve farklı yeşillikleri tatlandırmak için özellikle tercih edilir. Bitki çayı olarak da tüketimi mümkündür. Aynı zamanda bazı bölgelerde acı kahve olarak da tüketilmektedir.

KARAHİNDİBA ÇAYI NE ZAMAN İÇİLİR?

Karahindibanın çay olarak tüketilebildiğinden söz etmiştik. Karahindiba çayının tüketimi de sağlık bakımından oldukça önemlidir. Çayın antioksidan özelliği bulunması, mineral ve vitamin açısından zengin olması tüketenlere zindelik hissi vermektedir. Ayrıca karahindiba çayı zengin bir demir deposu olarak görülmektedir.

Karahindiba çayını kaynatılmış bir suya 1 tatlı kaşığı karahindiba otunu ilave ederek 5 dakika dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz. Peki karahindiba çayı ne zaman içilir?

Karahindiba çayının etkisini en iyi şekilde görebilmek için her defasında taze demlemek önemlidir. Çayın kahvaltılardan yarım saat önce aç karnına tüketilmesi önerilmektedir. Karahindiba çayını günde 2-3 kez de tüketebilmek mümkündür.

KARAHİNDİBA OTU NASIL KULLANILIR?

Karahindiba otu tümüyle kök, yaprak ve çiçekleri farklı şekillerde yemeklerde kullanılabilmektedir. Yaprakları, kökleri salatalarda kullanılabilmektedir. Çiçekleri ilkbahar ayında toplanarak pekmez yapılan karahindiba otunun sonbaharda da kökleri toplanır. Toplanan karahindiba kökleri kurutulduktan sonra acı hindiba kahvesi olarak tüketilebilmektedir. Aynı zamanda kurutulan karahindiba çay olarak da tüketilebilmektedir. Farklı olarak yaprakları kaynatılan karahindiba otu, kaynatılan su ile tonik görevi de görmektedir. Karahindiba otunun diğer bir kullanım alanı da sap ve çiçeklerinden çıkartılan yağ ile şurup olarak tüketilmesidir.

KARAHİNDİBA NASIL YENİR?

Karahindiba otu yaprakları A ve C vitamini açısından zengin olan doğal postasyum kaynağı bir bitkidir. Besin değeri oldukça yüksek olan bitkinin yaprakları da yüksek oranda potasyum içermektedir. Bundan dolayı taze karahindiba yaprakları salatalara katılarak aynı zamanda sebze olarak da yenebilmektedir.

KARAHİNDİBA NASIL KURUTULUR?

Nisan ve Mayıs aylarında çiçek açan karahindiba Kasım ayına kadar bulunabilmektedir. Yaz aylarında çiçekleri toplanan karahindiba otunun kökleri de son baharda sökülür. Toplanan karahindiba otunun kökleri önce temizlenir daha sonra da uzun kökler küçültülerek gölgelik bir alanda kurumaya bırakılır. Kuruyan karahindiba otu toz halinde veya bütün olarak poşetlenerek ışık görmeyen kuru bir ortamda saklanır.