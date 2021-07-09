Kuru öksürüğe ne iyi gelir, bitkisel yollardan ne keser? Evde tedavi ile kuru öksürük nasıl geçer?

Genelde iki farklı şekilde karşımıza çıkan öksürük probleminin boğazda salya veya balgam üretimi olmadığı şekli kuru öksürük olarak adlandırılır. Boğazda bol miktarda salya, balgam ve tükürüğe rastlanması halinde ise bu durum balgamlı öksürük olarak değerlendirilir. Peki kuru öksürüğe ne iyi gelir? Bu noktada öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta, öksürüğe sebep olan faktörün tespit edilmesidir. Bu problem kimi zaman sigara ya da farklı tahriş edici özellik taşıyan maddelere bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi sebebi çeşitli hastalıklar da olabilir. Dolayısıyla kuru öksürük nasıl geçer, öksürüğü ne keser noktasında uzman hekim görüşleri doğrultusunda yönetilmesi gereken bir tedavi sürecine ihtiyaç vardır. Evde doğal ve bitkisel yöntemlerle öksürük nasıl geçer araştırması yapmadan önce bir hekime başvurulması gerekir. Hekim gerekli gördüğü takdirde sorunun çözümü için ilaç reçete edebilir, problemin kaynağı çevresel faktörler ise yaşam düzeninin değiştirilmesini talep edebilir. Bununla birlikte evde doğal tedavi sürecine yönelik öneride bulunması mümkündür.
Öksürüğe iyi gelen yöntemler arasında ilk sırada kesinlikle gün içerisinde bol sıvı tüketmek geliyor. Kuru öksürük tedavisi için öncelikle, öksürüğe sebep olan faktörlere yönelik yaşam düzeninde değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Örneğin öksürüğün sebebi sık sigara tüketmek ve sigara dumanına maruz kalmak ise doktor tarafından sigaradan ve sigara dumanından uzak durulması önerilir.
Öksürüğe son veren evde doğal ve bitkisel yöntemler şunlardır:
Kuru öksürüğe ne iyi gelir, İbrahim Saraçoğlu kürü:
Kuru öksürüğe iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü malzemeleri ve tarifi şu şekildedir:
Bir başka kür tarifi ise şu şekildedir:
Yukarıdaki tarif aynı zamanda çocuklarda ve bebeklerde kuru öksürüğe ne iyi gelir sorusunun cevabı niteliğindedir.
Kuru öksürüğü ne keser sorusuna doktorlar tarafından verilen cevaplar arasında en yaygın olanı ilaç kullanımıdır. Enfeksiyon ve alerjik reaksiyona bağlı olarak ortaya çıkan öksürük problemi için tedavi sürecinde ilaç kullanımına başvurulur. Bununla birlikte vücudun herhangi bir bölgesinde viral bir enfeksiyon söz konusu ve öksürük problemi bu enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıktı ise ilaç tedavisine başvurulur. Kuru öksürük şurubu yerine yine doktor önerisi ile sorunun doğal ve bitkisel çözümünün aranması da mümkündür.
Doktorlar tarafından önerilen kuru öksürüğe karşı alınması gereken tedbirler şu şekildedir:
Geçmeyen kuru öksürük çeşitli hastalıkların habercisi olabilir. Özellikle 8 hafta ve üzerinde devam eden problem için mutlaka bir hekim görüşüne başvurulmalı, geçmeyen öksürük neyin belirtisidir sorusuna hekimle birlikte yanıt aranmalıdır. Kuru öksürük nedenleri aşağıdaki faktörlerden bir tanesi olabilir:
Astım
Kuru öksürük sebepleri arasında en sık rastlanan hastalıklardan bir tanesidir. Astım hastalarında genellikle kuru öksürük ile birlikte nefes darlığı, göğüste hırıltı, göğüste sıkışma gibi semptomlara rastlanır.
Reflü
Kuru öksürüğe sebep olan faktörlerden en sık rastlananlardan bir tanesi de reflüdür. Reflü hastalarında, yatakta sırtüstü uzanırken mide asidinin yemek borusuna geçişinin kolaylaşmasına bağlı olarak reflü öksürüğü görülür.
Akciğer hastalıkları
Kuru öksürük; tüberküloz, amfizem, pnömon, sarkoidoz, nonastmatik, eozinofilik, bronşit gibi interstisyel akciğer hastalıklarına bağlı olarak meydana gelebilir.
Sinüzit
Sinüslerin iltihaplanması, kuru öksürük problemini meydana getirir. Sinüzit hastalarında genellikle kuru öksürük ile birlikte geniz akıntısına rastlanır.
Alerji
Kuru öksürüğün en sık rastlanan nedenlerinden bir tanesidir. Kuru öksürüğe hapşırma, burun kaşıntışı ve tıkanıklığı gibi problemler eşlik eder.