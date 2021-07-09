Mide gazına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Mide gazına evde iyi gelen şeyler, doğal ve bitkisel çözüm yöntemleri!

Gaz problemi genel olarak kadınlarda daha çok görülmektedir. Midede her zaman bir miktar gaz oluşur bu normaldir. Fakat uzun süreli midede gaz problemi sağlık problemlerinin de habercisidir. Midede gaz oluşumunu genellikle mide bakterileri ve bağırsaklar oluşturur. Bu gaz midede her zaman bulunduğu için insan sağlığı için yararı ya da zararı yoktur. Fakat uzun süreli gaz birikmesi insanı rahatsız eder. İleri seviyesi ise sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Mide gazı nasıl giderilir? Konusu ile alakalı maddeleri hazırladık. Mide gazı nasıl çıkar? İşte tüm bilgiler

MİDE GAZI NEDEN OLUR?

Mide gazının oluşması bazı nedenlere dayanır. Bunlar arasında stres bile vardır. Mide gazı oluşum nedenleri bilinirse tedavisini uygulamak daha kolay olacaktır. Mide gazının oluşmasında ne büyük etkenlerden biri sindirim sistemleri bozuklukları olarak bilinir.

Mide fıtığı, ülser, gastrit, bağırsak ve mide kanserleri, kabızlık, safra kesesi bozuklukları, dispepsi gibi hastalıklar midede hem şişkinlik hem gaz oluşmasına sebep verir.

Vücudumuzda fazla sıvı birikimi oluşursa şişkinlik problemi ortaya çıkar. Bu da mide gazına neden olacaktır.

Çok hızlı yemek yemek, sağlıksız beslenme, yüksek karbonhidratlı besinler mide gazına neden olur.

Besin alerjileri mide gazına yol açar.

Günümüzde en sık görülmeye başlayan etkenlerden biri stres. Mide gazına yol açarak rahatsızlık verir.

MİDE GAZI NASIL GEÇER?

Mide gazından kurtulmak için çareler aranıyor. Mide gazı nasıl giderilir? Sorusunun yanıta değinelim. Mide gazına yol açan çok basit bir etken olan yemek yerken havanın yutulmasıdır. Bunun önüne geçebilmek için yemekleri yavaş yavaş yemeliyiz. Özellikle yemeklerin iyi bir şekilde çiğnenip yutulması gerekir. Stresten mümkün olduğunca uzak durarak mide gazı problemini aşabiliriz. Mide gazı nasıl çıkar? Sorusu da merak edilen konu. Hareketsiz yaşam midede gaz oluşumuna etken olmaktadır. Düzenli egzersizler, mide kaslarını çalıştıran hareketler ve sindirimi harekete geçirecek besinler bu rahatsızlığa çare olabilmektedir.

Uzun süreli mide gazı şikâyetlerinde uzman doktor kontrolü şarttır. Dâhiliye doktoruna görünebilirsiniz.

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MİDE GAZINA NE İYİ GELİR?

Mide gazına iyi gelen içecekler, yiyecekler vardır. Bitkisel doğal yöntemlerle mideden gaz çıkarabilir ve mide ağrılarından kurtulabilirsiniz. Mide gazına iyi gelen şeyler şu şekildedir:

Fasulye, Brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, elma, şeftali, erik, tam buğday ve kepek, enginar gibi besinler mide de gaz oluşumuna neden olur. Yüksek lifli gıdalardan uzak durmalıyız.

Yediklerimizi test ederek gaz oluşumu yapan besinleri tespit edebiliriz. Ve o besinlerin tüketimini azaltabiliriz.

Süt ve süt ürünlerini fazla tüketmemeliyiz. Laktozsuz sütler tercih edilebilir.

Kızarmış ve yağlı yiyecekler gaz oluşturur. Sindirimi daha kolay besinler tüketilmelidir.

Gazlı içeceklerden uzak durmalıyız.

Bolca su tüketmeliyiz.

Besinleri küçük lokma ve iyice çiğneyerek tüketmeliyiz.

Son tüketim tarihi geçmiş besinleri kesinlikle tüketmemeliyiz.

Alkol, sigara gibi zararlı şeylerden uzak durmalıyız.

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GAZ SIKIŞMASI MİDE BULANTISI YAPAR MI?

Gaz sıkışması beraberinde birçok problemi de getirmektedir. Bunlardan bir tanesi de mide bulantısı diyebiliriz. Özellikle stres kaynaklı mide gazı oluşumunda gaz dışarı atılmazsa mide bulantısı, karın ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık gibi problemler yol açabilmektedir. Bazen yediğimiz besinler hem mide gazı hem mide bulantısı da yapabilir. Bunun için yediğimiz ve içtiğimiz besinleri düzenli takip edip neyin yarayıp yaramadığını anlayabiliriz.