Ayaktaki topuk çatlağına ne iyi gelir? Ayak topuğundaki çatlaklar nasıl geçer?

Gün boyunca bedenleri ayakta tutarak, oradan oraya gidilmesini sağlayan ayaklar gerekli şeylerin yapılmadığı müddetçe çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya gelmektedir. Ayağın güzel temizlenmemesi, havalandırılmaması hastalıkların en büyük davetiyeleridir. Topuk çatlaklarının hafifletilerek ağrı ve benzeri sorunların ortadan kaldırılması, kimi durumlarda ise tamamen yok edilmesi mümkündür. Bunun için öncelikle bir doktor kontrolüne ve doktor önerisi ve bilgisi dahilinde topuk çatlağına ne iyi gelir sorusunun yanıtlarını içeren doğal ve bitkisel tedavilere başvurulması gerekir. Peki topuk çatlağı nasıl geçer? İşte detaylar...

TOPUK ÇATLAĞINA NE İYİ GELİR?

Topuk çatlağının hafiflemesi hatta tamamen yok olması için birçok yöntem bulunmaktadır. İnsanlar genellikle doktora gitmek yerine topuk çatlağını evde tedavi etmek isterler. Topuk çatlağı tedavisinde çeşitli uygulamalara başvurulur. En bilindik olanı ve topuk çatlağını rahatlatması ile bilinen yöntem de şudur:

Ağız bakım gargara ve elma sirkesi

Bu iki sıvı karıştırıldıktan sonra karışımın içine ayaklar sokulup yaklaşık 15 dakika bekletilmelidir. Yumuşamış olan ayaklar ponza taşı ile fırçalandıktan sonra da su ile durulanmalıdır.

Nemlendirici krem ile ayakların nemlendirilmesi

Bu tedavi sonucunda sirke sayesinde ayaktaki bakteriler yok olmaya başlarlar ve ayaklar yumuşayarak ölü derilerden kurtulurlar. O yüzden topuk çatlakları geçene kadar bu tedavi her gün kullanılmalıdır.

TOPUK ÇATLAĞINA İYİ GELEN EVDE DOĞAL VE BİTKİSEL YÖNTEMLER

İnsanlar herhangi bir rahatsızlık yaşadıklarında ilk olarak bu rahatsızlığı evde geçirmek isterler. Bu yüzden de evde topuk çatlağı nasıl geçer arayışlarına girerler. Bu arayışın sonucunda da buldukları kolay yöntemleri denemeye başlarlar. Duyulan en yaygın yöntemlerden birisi de vazelin ve aspirindir. Peki ya topuk çatlakları için aspirin ve vazelin kullanılır mı? Kullanıldığında faydalı olur mu? Bu tür soruları cevaplamak için de evde kullanılan yöntemlerin araştırılması gerekmektedir. Topuk çatlağı tedavi sürecinde kullanılabilecek bazı yöntemler şunlardır:

Bal, Sirke ve Pirinç Unu

1 çay kaşığı bal, 3 çorba kaşığı pirinç unu ve birkaç damla sirke karıştırıldıktan sonra topuk çatlaklarına kese yapılır. Ayaklar ılık suyla yaklaşık 10 dakika ıslatılmalıdır. Islanan ayaklar ise bu karışımda hafif hafif keselenmelidir. Kese sayesinde ölü deri yavaş yavaş çıkacaktır. Bu keseleme yöntemi hastana 2 ya da 3 kez uygulanmalıdır. Pirinç ununun cildi arındırıp mineral kazandırma özelliği sayesinde topuk çatlağı kolayca tedavi edilebilir. Ve bal da çatlamış derilerin iyileşmesini hızlandıran doğal bir antiseptiktir. O yüzden de bu karışım topuk çatlağı nasıl giderilir sorusunun cevaplarından birisidir.

Vazelin, aspirin ve Limon Suyu

Vazelin birçok deri tedavisinde kullanıldığı gibi topuk çatlağı tedavisinde de kullanılmaktadır. Vazelin nemlendirici özelliği sayesinde ayaklar nemlenerek hastalıklardan kurtulabilirler. Vazelin limon suyu ile kullanıldığında ise sitrik asit sayesinde ayağın ölü derilerden kurtulmasına yardım eder. Bu tedaviye başlamadan önce ayaklar 20 dakika kadar ılık suda bekletilmelidir. Durulayıp kurulandıktan sonra da vazelin ile birkaç damla limon suyu karıştırılarak ayağa uygulanmalıdır. Topuklara bu karışım sürüldükten sonra da çorap giyilmelidir. Bu uygulamanın yatmadan önce yapılması daha iyi olacaktır. Gece boyunca o çorapla uyuyup sabah da ayaklar temizlenmelidir.

Aynı zamanda aspirin de ezilip vazelin ile karıştırılarak bu şekilde uygulanılabilir. Bu da çok etkili bir yöntemdir.

Karbonat

Karbonatın ölü hücreleri temizleyen ve ayak kokusunu gideren yapısı topuk çatlağı tedavisinde karbonat kullanılmasına sebep olmaktadır. Ilık su dolu bir kaba 3 yemek kaşığı kadar kabartma tozu katıldıktan sonra karıştırılmalıdır. Karbonat su içinde çözülene kadar da karıştırılmaya devam edilmelidir. Ayaklar bu suda 15 dakika bekletildikten sonra da kurulanıp pomza taşı ile ovulmalıdır. Haftada 2 kez bu yöntem uygulanmalıdır.

Topuk Çatlakları İçin Krem

Piyasada çok fazla krem bulunması nedeniyle kişiler hangi kremin topuk çatlağına iyi geleceğini bilememektedirler. Aslında topuk çatlağı sorunlarında doktora gitmek çok daha kolay ve kesin bir yöntemdir. Doktorun yazacağı kremlerin kullanımı sonrasında da topuk çatlakları düzelecektir. Fakat buna ek olarak herhangi bir eczaneye giderek de topuk çatlakları için krem temin etmek kolaydır.

TOPUK ÇATLAĞI NASIL GEÇER?

Dengeli beslenerek ve bol su tüketerek önlenmesi mümkün olan topuk çatlakları, topuğu saran arkası kapalı ayakkabılar kullanarak da önlenebilir. Peki topuk çatlakları nasıl giderilir? İşte yöntemler:

Tıbbi tedavi

Ayak topuğunda meydana gelen çatlaklar, uzman doktor denetiminde tedavi edilebilir. Doktor, topukta meydana gelen çatlağı tedavi etmek için sertleşmiş dokuyu alabilir. Sertleşen derinin bölgeden uzaklaştırılması ile çatlak problemi son bulmuş olur. Gerekli görülmesi halinde doku yapıştırıcısı da kullanılabilir.

Nemlendiriciler

Eczanelerde temin edilmesi mümkün olan nemlendiriciler ile aşırı kuru ciltlerin nem kazanması sağlanabilir. Hangi nemlendiricinin kullanılması gerektiğine ise bir cilt doktoru ile birlikte karar verilmelidir.

TOPUK ÇATLAĞI NEDEN OLUR?

Topuk ve çevresinde meydana gelen küçük yarıklar olarak tanımlanan topuk çatlakları, hem sağlık hem de estetik açıdan önemli bir problem olarak nitelendirilir. Topuk çatlağı neden olur sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir: