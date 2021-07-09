Yaban mersini nasıl tüketilir? Yaban mersini çayı nasıl yapılır?

Karadeniz'in yüksek bölgelerinde yetiştiği bilinen yaban mersini kısa boylu çalı bitkilerindendir. Antosiyanin(kırmızı, mor, mavi veya siyah görünebilen suda çözünür koful pigmentler) açısından zengin olan yaban mersini aynı zamanda yüksek antioksidan özelliğine de sahiptir.

YABAN MERSİNİ NASIL TÜKETİLİR?

Yaban mersinini aldınız ve nasıl tüketeceğinizi bilmiyorsunuz o zaman sizi aydınlatalım. Yaban mersini tüketebilmek için meyveyi suyun altında güzelce yıkamanız yeterli. Bu yaban mersinini taze tüketmenin yoluydu eğer yaban mersinini kurutulmuş olarak tüketmek isterseniz diğer kuru meyveler gibi tüketmeniz mümkün. Yaban mersinini tüketmenin farklı yolları da mevcut. İçecek ihtiyacınızı karşılamak için meyve suyu, şeker ihtiyacınızı karşılamak için reçel olarak da tüketebilirsiniz. Ayrıca kek, turta, pasta, dondurma olarak da yaban mersinini tüketebilirsiniz. Bir püf nokta olarak yaban mersinini tatlılarda süsleme olarak da kullanabilirsiniz.

YABAN MERSİNİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Yaban mersini çayını yapabilmek için bir demlik, biraz sıcak su ve bir miktar kurutulmuş yaban mersinine ihtiyacınız var. 1 bardak yaban mersini çayı için bir bardak yaban mersinini kaynatıp içine 2 yemek kaşığı yaban mersini kurusu koyulur. 10-15 dakika dinlendirilir ve afiyetle içilir.

Yaban mersini çayı günde ne kadar tüketilir diye soracaklar olabilir. Yaban mersini çayını sabah ve akşam bir kere tüketebilirsiniz.

YABAN MERSİNİ GÖZ İÇİN NASIL KULLANILIR?

Yaban mersininin sağlığa iyi geldiğini ve ilaç görevi gördüğünden bahsetmiştik. Peki yaban mersini göz için nasıl kullanılır? Yaban mersininin göz üzerinde büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Göz tedavisinde kullanılan yaban mersini, ışık duyarlılığının arttırılması, gece saatlerinde görüş açısını kuvvetlendirmek, göz kılcal damarlarını iyileştirmek gibi birçok yararı vardır. Ayrıca yaban mersini gece körlüğü, miyopluk, katarakt, göz yorgunluğu, görme bozukluğunun da önlenmesinde kullanılmaktadır.

YABAN MERSİNİ NASIL SAKLANIR?

Yaban mersininin saklama koşulları tıpkı yaban mersininin tüketilmesi kadar merak edilen bir konu. Yaban mersini uzun süre dayanabilen bir meyve olmadığından dolayı taze olarak aldıktan sonra çabuk tüketmek önemlidir. Taze olarak tüketebilmek için meyvenin şoklanması gerekir. Kurutulmuş yaban mersinlerini serin ve çok güneş görmeyen yerlerde saklanarak tüketilebilir. Yaban mersinini saklamanın bir diğer yöntemi de buzlukta ya da derin dondurucu da saklamaktır. Şoklanan yaban mersinini uzun yollar boyunca tüketebilirsiniz.

GERÇEK YABAN MERSİNİ NASIL ANLAŞILIR?

Yaban mersini genellikle ayı üzümü meyvesi ile çokça karıştırılmaktadır. O halde gerçek yaban mersini nasıl anlaşılır. Gerçek yaban mersinini anlayabilmek yapmanız gerek ilk iş tabii ki de tadına bakmaktır. Tattığınız meyveden buruşuk ve mayhoş bir tat alıyorsanız gerçek yaban mersini tadıyorsunuz demektir. Yaban mersininin gerçek olup olmadığını anlamanın diğer bir yolu ise yedikten sonra şişkinliğinize bakmaktır. Yaban mersini şişkinliğe iyi geldiği bilinmektedir. Eğer yedikten sonra şişkinliğiniz artıyorsa gerçek yaban mersini yememişsiniz demektir. Gerçek yaban mersininin rengi koyu morken ayı üzümü kırmızı renktedir. Bundan dolayı gerçek yaban mersini arıyorsanız koyu mor olanı tercih etmelisiniz.