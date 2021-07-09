Kızgın yağ yanığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Ciltteki güneş ve buhar yanığı acısını alan ve yanığa iyi gelen tedavi yöntemleri!

Yanığa ne iyi gelir, nasıl geçer? Cilt hücrelerini tahrip eden ve öldüren yanıkların tedavi yöntemleri araştırılıyor. Kimi yanıklar evde yapılan müdahalelerle geçse de kimi yanıklar ise ciltte iz bırakabiliyor. Cilt yanığına ilk müdahale yanıkları soğuk su ile soğutmak yer alıyor. Yanığın üzerinden giysiler çıkartılmalı ve diş macunu, krem, yağ, salça gibi maddeler sürülmemelidir. Yanık tedavisinde yanlış bilinen uygulamalardan birisi de buz tedavisidir. Cildi daha da tahriş ettiği için buz tedavisini kesinlikle önerilmemektedir. Peki Yanığa ne iyi gelir, nasıl geçer? Yanığın acısını ne alır? Yanığa zeytinyağı, limon ve yumurta akı iyi gelir mi?

YANIĞA NE İYİ GELİR?

Günlük hayatımızda en az bir kere vücudumuzun herhangi bir yeri yanmıştır. Yanıkların tedavisi ise yanık derecesine göre değişir. Yanığa iyi gelen besinler arasında aloevera jeli, yumurta akı ve doğal bal yer alıyor. Yanığa ilk müdahale olarak soğuk su tutmak gerekir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden yanıklara kesinlikle buz tedavisi yapılmamalı, yanığın üzerindeki kıyafetler çıkarılmalıdır. Asetaminofen veya ibuprofen ise yanık ağrısını hafifletmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

YANIĞA İLK MÜDAHALE NASIL YAPILIR?

Yanığa ilk müdahale yanık alanını serin ve ılık suda tutmak gerekiyor. Yanan bölgeye antibiyotik ve merhem kremler uygulamak için steril hale getirilmelidir. Yanan bölgeye soğuk su uygulaması yapınız. Güneşten koruyunuz. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü tip yanıklar için en tedavi uzman doktora başvurmaktır.

SICAK SU, ÇAY VE SOBA YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Sıcak su, çay ve sobadan dolayı yanan cilt tipinde oluşan kabarcıklar patlatılmamalıdır. Enfeksiyon durumunda cildi yara sarabilir.

PATATES SUYU

Sıcak su, çay ve sobadan dolayı vücutta oluşan yanığa patates suyu iyi gelir. Patates suyunu 15 dakika yanık olan bölgeye sürünüz ve bekletiniz.

ALEOVERA

Sıcak su, çay ve sobadan yanmış cilde aloe vera jeli sürün. Bu jel cildi hem yatıştırır hem de kolay bir şekilde iyileşmesini sağlar.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizinin içerisinde bulunan miristik asit ve kaprilik asit cilt yanığına iyi geliyor. Cildin doğal iyileşme sürecini destekleyerek yanmayı iyileştirir ve cildi rahatlatır.

BAL

Bal hem yaraları iyileştiriyor hem de yanıklara iyi geliyor. Bununla birlikte balı direk olarak yanık olan bölgeye sürüp bekletebilirsiniz.

YAĞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Evde kahvaltı yaparken veya akşam yemeği hazırlarken ocakta yağ yanıkları ellerimize veya yüzümüze sıçrayabilir. Bu durumlarda yağ yanıkları ciltte ciddi hasarlara sebep olabiliyor. Kızgın yağ yanıklarına aloevera sürmek, sallama çay poşetlerini yanık olan bölgeye sürmek, çiğ patates suyunu sürmek, soğan suyu rendeleyip yanık üzerine bekletmek, lavanta yağı iyi geliyor. Lavanta yağını bir soğuk su bardağının içine damlatın. Sargı beziyle üzerini kapatın ve günde birkaç kez bu uygulamayı yapın.

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Yaz mevsiminde ciltte oluşan güneş yanıkları korunma yöntemleri her zaman araştırılır. Güneş ışınlarından yeteri kadar korunulmazsa cilt üzerinde yanıklar oluşur. Yazın yüzünüzde ve vücudunuzda yanık oluşursa yoğurt sürmek iyi gelen tedavi yöntemlerinden biridir. Zeytinyağı, aloevera yağı kullanılmalıdır. Eczaneden doktor tavsiyesi üzerine koruyucu krem kullanılmalıdır. Cildi onarabilmek için bol su tüketilmelidir. Cildin nem seviyesini korumak olası kuruluğu ve aşırı su kaybını önlemek için bolca su tüketilmelidir.

BUHAR YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Isı, kaynar su, alev, elektrik, sıcak katı maddeler ve kimyasal maddeler vücutta yanıklara sebep olur. Buhar yanığında oluşan kabarcıklar patlatılmamalıdır. Cilt beyazlatma özelliği bilinen limon suyu, düzenli olarak yanık izi üzerine sürülerek iz görünümü hafifleyene uygulanabilir. Hindistan cevizi yağı kullanmakta yanıklara iyi gelir. Buhar yanıkları ileri seviyedeyse eğer uzman doktora başvurulması gerekiyor.

YANIĞA ZEYTİNYAĞI VE YUMURTA AKI NASIL UYGULANIR?

Yanıklara zeytinyağı ve yumurta akı birlikte kullanılır. İki karışımı bir kasede birleştirin ve karıştırın. Yanık olan bölgeye sürün. Belli bir süre beklettikten sonra soğuk suyla yanık olan yeri yıkayınız.

YANIĞA LİMON İYİ GELİR Mİ?

Cilt beyazlatma özelliğiyle bilinen limon yanık tedavisinde de kullanılır. Yüksek miktarda C vitamini içeren limon saç ve cilt bakımında da vazgeçilmez besin kaynağıdır. Yanıklara zeytinyağı ile birlikte limon kullanabilirsiniz.

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