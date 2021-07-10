Egzersiz önerileri ile ayak tabanı ve bileğindeki ağrı evde egzersiz ile nasıl geçer? Ayak ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer?

Dik pozisyonda durmamızı sağlayan ayaklarımızda bazı sebeplerden dolayı rahatsız edici bir ağrı oluşmaktadır. Birçok sebepten kaynaklı bu ağrılar bazen yanlış yapılan egzersizlerden bazen de yüksek darbe sporları, fazla kilolar ve ayakkabı seçimi gibi sorunlardan kaynaklı olabilmektedir. Ayak ağrısının bir başka nedenleri ise kireçlenme olabilir. Ayak ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Ayak altı ağrısı hangi hastalığın belirtisi? Topuk ağrısı işte detaylar.

AYAK AĞRISI NEDEN OLUR?

Rahatsız edici bir ağrıya sebep olan ayak ağrıları, ayak tabanında bulunan fasya adındaki kalın bağ doku topuk kemiğini parmaklara bağlamaktadır. Plantar Fasiit olarak bilinen, ayak tabanında uzunlamasına seyreden kalın liflerden oluşan ve altındaki deriye yapışık olan bu durum topuk altındaki ağrıların en yaygın nedeni haline gelmektedir. Plantar fasit, ayağınızı destekleyen bu güçlü bağ yangı, tahriş, yaralanma, doku iltihabı gibi problemler olarak ortaya çıkar. Ayak ağrılarının genellikle en yaygın nedeni tendon bağ ya da kemik zedelenmesi olmaktadır.

Ayrıca aşil tendon hasarı bursit, topuk dikeni ve stres kırıkları en sık görülen ayak ağrısı sebeplerindendir. Ayak ağrıları kendi aralarında birçok bölüme ayrılmaktadır. Bunlardan birisi ise genellikle hemen hemen her insan olan ayak tabanı ağrısıdır. Bu ağrının sebebi ayak tabanında bulunan fasya adındaki kalın doku topuk kemiğini parmaklara bağlayan bir bağdır. Plantar Fasiit olarak bilinen bu durum topuk altındaki ağrıların en yaygın nedenidir. Bir diğer ayak ağrısı ise ayak bileği ağrısı olmaktadır. Ayak bileği ağrısı genellikle artrit olarak bilinen bu durum, eklemlerde vücut tarafından üretilen iltihapların ortaya çıkmasıdır. Bunun sonucunda ayak bileği burkulmaları da, ayak bileğinin etrafındaki bağ dokuların zarar görmesine neden olmaktadır.

Ayak üstü ağrısı ise genellikle topuk dikeni veya kemik zedelenmeleri gibi en sık görülen ayak ağrısı nedeni olmaktadır. Ayrıca bunun yanı sıra yanlış yapılan egzersizler, yüksek darbe sporları, fazla kilolar ve kötü ayakkabı seçiminden kaynaklıda olabilmektedir. Son olarak bilinen ayak ağrılarından olan ayak baş parmak ağrısının olmasının nedeni ise genellikle ayağa tam oturmayan ayakkabılar, soğuk havalara maruz kalma durumu ve ayağa bir şey düşmesi gibi kazalardan kaynaklı olabilmektedir.

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AYAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

•Ayak ağrısına iyi gelen yöntemlerden biri olan soğuk masaj yaparsanız bu ağrıyı gidermiş olursunuz. Ayağınız üzerinde bir buzu 10 ila 15 dakika kadar bekletiniz. Daha sonra denediğiniz soğuk masaj sayesinde bu ağrının hafiflediğini fark edeceksiniz.

•Bir diğer ayak ağrısına iyi gelen yöntemlerden biriside düzenli bir şekilde egzersiz yapmaktır. Ayaklarınız hareketsiz kalmaktan dolayı da ağrıyabilir. Bunun için düzenli bir şekilde spor yapınız.

•Ayakkabı seçiminizden dolayı da ayaklarınızda ağrı meydana gelebilir. Bu sebeple ayak tabanınıza uygun ayakkabılar seçtiğiniz takdirde ayaklarınızda ağrılar yaşanmaz.

•Ayaklarınızı dinlendirerek de bu ağrıyı hafifletebilirsiniz.

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AYAK AĞRISI NASIL GEÇER?

•Ayağınızda meydana gelen ağrıyı doktora gitmeden de evde uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler ile de bu ağrıyı hafifletebilirsiniz. Bunlardan en yaygın yapılan yöntem ise genellikle İngiliz tuzu olarak da bilinen epsom tuzunu kullanarak ayak ağrınızı gidermektir. Ilık su dolu bir kaba iki üç yemek kaşığı kadar epsom tuz koyun. Daha sonra ayaklarınızı 10 ila 15 dakika boyunca bu kapta dinlendirin. Bu şekilde ayak ağrılarınızı hafifletir ve ödem oluşmasını önler.

• Ayaklarınızdaki ağrıyı dindirmek için bir diğer yöntem ise karanfil bitkisini yağıdır. Bu yağ kan akışını uyarmayı sağlar. Karanfil yağı ile ayaklarınıza masaj yaparak kan akışı dengelenir. Böylelikle kaslar gevşer ve ayaklarda oluşan ağrı ortadan kalkar.

•Evlerde yemeklerimizde ve temizlik ve bakım için kullanmış olduğumuz mucizevi besinlerden olan sirkeyi kullanarak da ayaklarınızdaki ağrıları gidermiş olursunuz. Su dolu bir kap içine bir bardak sirke dökünüz. Daha sonra ayaklarınızı bu suyun içinde ortalama 15 dakika kadar bekletin. Bu yöntemi düzenli bir şekilde uyguladığınız takdirde ayaklarınızda oluşan ağrıların gittiğini göreceksiniz.

•Yaygın bir şekilde tüketmiş olduğumuz bitki çaylarından olan adaçayı bitkisini aynı şekilde ayaklardaki ağrıları giderir ve bedeni rahatlatan bir etkisi bulunana mucizevi bir besindir. Bir litre su dolu bir kaba adaçayı ilave edip kaynatınız. Daha sonra suyun içine elma sirkesi de ilave edin. Daha sonra kaynayan bu suyu dinlendirip pamuk yardımı ile ayaklarınıza masaj yapın.

AYAK ALTI AĞRISI HANGİ HASTALIĞIN BELİRTİSİ

Ayak altı ağrısı en sık görülen ayak ağrılarındandır. Bunun sebebi genellikle ayak tabanında bulunan fasya adındaki kalın bağ dokudan kaynaklanmaktadır. Fasya topuk kemiğini parmaklara bağlar. Plantar Fasiit olarak bilinen bu durum topuk altındaki ağrıların en yaygın nedeni olarak bilinir. Ayağınızı destekleyen bu güçlü bağ, tahriş, yaralanma, doku iltihabı gibi sağlık problemlerini ortaya çıkarmaktadır.

TOPUK AĞRISI

Ayak altında bulunan yerde dengemizi sağlamamıza yardımcı olan topuklarda meydana gelen ağrının birkaç yaygın nedeni vardır. Bunlar genellikle plantar fasiit, ayaklarınız üzerindeki çok fazla baskı yapar. Daha sonra plantar fasia ligamentine zarar vererek ağrı ve sertliğe neden olmaktadır. Bir diğer nedeni ise topuk dikeninden kaynaklıda olabilmektedir.

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