Boyun fıtığı ağrısı nasıl geçer? Boyun fıtığına ne iyi gelir?

Günümüzün yaygın hastalıkları arasında yerini alan boyun fıtığı ile ilgili olarak birçok insan ağrı kesici ve tedavi edici yöntemleri internet üzerinden araştırıyor. Hastalığa sahip kişiler rahatsızlığı alternatif tıp yöntemleri ile tedavi etmeye çalışsa da uzman gözetimi altında tedavi oldukça önem taşıyor. Hastalığın ilk aşamasında veya hareket anında yaşanılan şiddetli ağrıyı azaltma amaçlı haberimizde yer alan bazı tavsiyelerden faydanalanabilir ve boyun fıtığına ne iyi gelir sorusunun yanıtına ulaşabilir bazı yöntemler ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, Boyun fıtığına ne iyi gelir? İşte tüm bu sorularınızın cevabı…

BOYUN FITIĞI İÇİN NE YAPMALI?

Boyun fıtığı tipik olarak ilk geliştiğinde veya hareket anında şiddetli ağrıya neden olmaktadır. Boyun ağrısı şiddetli ise ve / veya kol ya da ele doğru yayılırsa, kısa bir dinlenme ve / veya aktivite değişikliği önerilmektedir. Bazı örnekler şunları içerebilir:

Fiziksel emek veya spor oynamak gibi yorucu faaliyetlerden kaçınma

Başını bir tarafa çevirmek gibi ağrıyı kötüleştiren belirli hareketlerden kaçınmak

Yastığı değiştirmek ve / veya yan veya mide yerine sırt üstü uyumak gibi uyku pozisyonlarını değiştirmek

Boyun fıtığına yakı iyi gelir mi?

Uzun yıllardır insanlar tarafından alternatif tedavi yöntemlerin başında gelen yakı boyun fıtığı için de birçok insan tarafından uygulanan tedaviler arasında yerini almaktadır. Ancak günümüzde birçok kişide görülen fıtık hastalığı oldukça riskli olduğundan kişilerin kesinlikle uzman gözetiminde tedavi uygulamaları doktorlar tarafından şiddetle önerilmektedir. Bu nedenle yakı gibi alternatif tedavilerden yararlanmadan önce uzman bir doktora görünmeli ve danışılmalıdır.

Bazı ilaçlar boyun fıtığı tedavisi için uygulanılmaktadır. Steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Fıtıklaşmış bir diskin neden olduğu en kötü ağrıların bazıları sinir köklerinin ve diğer dokuların iltihaplanmasından kaynaklanır. Reçetesiz satılan NSAID'ler (Advil, Aleve, Motrin) genellikle önerilen ilk ilaçlardır.

Reçetesiz satılan ilaçlar yeterli ağrı kesici sağlamazsa, doktor diğer ağrı kesicileri kısa süreli olarak reçete edebilir. Bazı örnekler reçeteli NSAID'leri, kas gevşeticileri veya oral steroidleri içerir. Tehlikeli yan etkiler için daha yüksek risk nedeniyle, reçeteli ağrı kesici ilaçlar, özellikle kötü alevlenmeler sırasında veya bir veya iki hafta boyunca sadece kısa süreli olarak kullanılma eğilimindedir.

Boyun fıtığı ağrısına ne iyi gelir?

Boynu güçlendirmek ve germek ağrıya daha dirençli hale gelmesine yardımcı olabilir. Çene örtüleri gibi bazı egzersizler de baş ve boynun daha iyi duruşu sürdürmesine yardımcı olabilir. Zayıflamış boyun kaslarının ileri baş duruşuna ve boyun ağrısına yol açma olasılığı daha yüksektir. Baş, kulaklar doğrudan omuzların üzerinde olacak şekilde nötr bir hizada tutulduğunda, servikal omurga ve disklerine daha az stres uygulanır.

Boyun Ağrısı Tedavisi için Fizik Tedavi:

Bir fizyoterapist veya başka bir sağlık uzmanı, hastanın özel ihtiyaçlarını karşılamak için bir fizik tedavi programı tasarlayabilir. Örneğin, ağrıyı azaltmak veya belirli kasları hedeflemek için bazı egzersizlerin veya esnemelerin değiştirilmesi gerekebilir. Zamanla, çoğu hasta uzun vadede boyun gücünü ve esnekliğini korumak için evde boyun egzersizlerine devam edebilir ve esneme yeteneğine sahiptir.

Oral ilaçlar ve fizik tedavi boyun fıtığı için ağrı kesici yeterli değilse, terapötik enjeksiyonlar düşünülebilir. Boyun ağrısı için yapılan enjeksiyonların çoğu, iğnenin omurgadaki tam yerleşimini görselleştirmek için floroskopi (x-ışını kılavuzluğu) ve kontrast boya kullanılarak yapılır. Bir servikal bel fıtığından enjeksiyon amacı böyle sinir köklerine, kan damarları veya omurilik gibi omurganın içinde herhangi bir kritik yapılara, zarar vermeden olmalıdır doğrudan ilaç yerleştirmektir. Servikal fıtıklaşmış diskler için iki yaygın enjeksiyon şunları içerir:

Servikal epidural steroid enjeksiyonu. Enflamasyonu azaltmak için epidural boşluğa (spinal kanalın dış tabakası) bir steroid çözeltisi enjekte edilir. Bu enjeksiyon, fıtıklaşmış diskler için kullanılan en yaygın enjeksiyondur.

Seçici sinir kökü enjeksiyonu. Omurilik siniri yakınında, intervertebral foramenlerden çıkarken bir steroid çözeltisi ve anestezi enjekte edilir. Bu enjeksiyon ayrıca hangi sinir kökünün ağrıya neden olabileceğini teşhis etmeye yardımcı olmak için kullanılır.

Birçok kişi, servikal fıtıklaşmış bir disk için enjeksiyonlardan en azından biraz ağrının giderildiğini bildirmiştir. Nadir fakat ciddi komplikasyonlar mümkündür, bu nedenle potansiyel faydalar ve riskler hakkında bir doktora danışmanız önerilir.

Diğer birçok tedavi, boyun fıtığı ağrısı için az da olsa rahatlama sağlayabilir, örneğin:

Boyun fıtığına sıcak iyi gelir mi?

Buz veya ısı terapisi. Bir seferde 15 veya 20 dakika boyunca buz uygulamak iltihabı azaltmaya ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bazı insanlar bir seferde 15 veya 20 dakika ısı uygulayarak rahatlama sağlayabilirler. İster buz ister ısı uygulayın, cilt hasarı riskini azaltmak için uygulamalar arasında 2 saat bekleyin.

Servikal traksiyon: Mekanik bir cihaz kafaya bağlanır ve nazikçe yukarı doğru kaldırmak ve servikal omurga germek için kullanılır. Amaç diskler ve sinir kökleri üzerindeki baskıyı azaltmaktır. Bazı insanlar çekiş sırasında ağrıyı hafifletir, ancak diğerleri çekmez. Çekiş rahatlama sağlarsa, bazı hastalar tedaviyi kendi başlarına gerçekleştirmek için bir ev cihazı seçebilir.

Boyun fıtığı evde nasıl tedavi edilir?

Boyun fıtığı oldukça önemli ve riskli bir rahatsızlık olduğundan evde tedavi uygulamaya çalışmak yerine kesinlikle uzman bir doktora görünülmeli ve gözetiminde tedavi edilmelidir.

Masaj terapisi: Nazik bir masaj, kasları gevşetmeye, kan akışını artırmaya ve rahatlamayı teşvik etmeye yardımcı olarak biraz rahatlama sağlayabilir. Bir masaj ağrıyı kötüleştirirse, derhal durun.

Boyun fıtığına iyi gelen yiyecekler nelerdir?