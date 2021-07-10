Çörek otu yağı nasıl tüketilir? Çörek otu yağı nasıl içilir?

Çörek otu yağı pek çok sağlık sorunlarına iyi gelen bir yağdır. Astım, alerji gibi hastalıklara iyi gelen çörek otu yağı aynı zamanda sedef, akne gibi cilt hastalıklarının da tedavisi için kullanılmaktadır. Ayrıca çörek otu yağı yemek ve çorbalarda da lezzet vermesi için tercih edilmektedir.

ÇÖREK OTU YAĞI GÜNDE NE KADAR İÇİLİR?

Çörek otu yağının günde ne kadar içildiği merak edilen sorular arasında. Çörek otu yağını günde 1 tatlı kaşığa ya da 1 yemek kaşığı olacak şekilde tüketmek mümkündür.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL TÜKETİLİR?

Çörek otu yağı direk olarak ağızdan alınarak tüketilebilirken aynı zamanda başka bir yiyecek birlikte de tüketilebilmektedir. Çörek otu yağını 1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı çörek otu yağı ekleyerek içebilirsiniz. İçerek tüketmek istemezseniz aynı şekilde 1 yemek kaşığı çörek otunu salata ve yemeklere katarak da yiyebilirisiniz. Yine çörek otu yağını bir dilim ekmeğin üzerine sürerek veyahut bir kase yoğurdun içerisine koyarak da tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca farklı bu iki şekilde tüketmek istemezseniz burun deliklerinize damlatarak ya da 1 bardak sıcak suya ekleyip soluyarak da kullanabilirsiniz.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL İÇİLİR?

Çörek otu yağını 1 bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı çörek otu ekleyerek içebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemi meyve suyu veyahut kahve ile de yaparak içmek de mümkün.

ÇÖREK OTU YAĞI İÇİLİRSE NE OLUR?

Çörek otu yağının içilmesi halinde pek çok faydanın da sizinle beraber olacağından şüpheniz olmasın. Çörek otu yağı içildiği takdirde bağışıklık sisteminizin güçlendiğini göreceksiniz. Çörek otu yağının kan damarlarının genişlettiğini ve bu sayede tansiyonu önlediği de bilinmektedir. Gün içerisinde içilen çörek otu yağı ciltteki nem dengesini koruduğundan dolayı cildinizin kurumasını da önleyecektir. Aynı zamanda çörek otu yağı; pankreas, meme, kolon, deri ve akciğer kanserlerine karşı da etkili bir yağdır.