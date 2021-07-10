Ciltteki alerjik kaşıntıya ne iyi gelir ve nasıl geçer? Kaşıntı ve kızarıklığa evde doğal ve bitkisel çözüm yöntemleri!

Kaşıntı ayrıca pek nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunlar arasında fizyolojik nedenler ve dış etkenlerin etkisi kadar psikolojik faktörler de yer alabilir. Kaşıntı hissedilen bölge üzerinde bölgeyi kaşımak, tahriş ve tahribatlara neden olabilmektedir.

KAŞINTI NEDEN OLUR?

Kaşıntının olmasına neden olan pek çok neden mevcuttur. Bunlar arasında genetik ve kalıtsal olmasından bir dış faktöre bağlı ya da başka bir hastalığın komplikasyonu olarak ortaya çıkmasına dek geniş bir yelpazeye sahiptir. Kaşıntıya neden olabilecek durumlar şu şekildedir :

Kaşıntının nedenleri arasında egzama benzeri cilt rahatsızlıkları en sık rastlanılan durumlardandır. Egzamanın yanı sıra sedef hastalığının da kaşıntı şikayeti görülebilmektedir.

Böcek ve haşere ısırıkları da kaşıntının sık görüldüğü durumlardandır. Özellikle yaz aylarında sivrisinek gibi böceklerin ısırma anında kişiyi uyuşturma maksatlı yaydıkları kimyasal deride ciddi bir kaşıntı hissi oluşturmaktadır.

Kaşıntı ile alakalı en sık görülen durumlardan birisi de alerjik reaksiyonlardır. Alerji sahibi kişilerde ilk teneffüs alanı olarak deri üstü kaşıntısı oldukça yaygındır. Belli dönemlerde veya belirli koşullarda derilerinde kaşınma hissi oluşan kişilerin alerjik bir duruma sahip olup olmadıklarını kontrol etmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Karaciğer hastalıklarının pek çoğu, deri üstü komplikasyonu olarak kaşıntı hissi verebilmektedir. Bu nedenle kronik olarak kaşıntı yaşayan kişilerde karaciğere bakılması sık rastlanan bir durumdur. Bununla birlikte mide sorunları gibi durumlarda da kaşıntı hissi görülebilmektedir.

Kadınlarda hamilelik döneminde yaşanan hormonsal değişimlerde kaşıntıya yol açan durumlar arasında yer alabilmektedir.

Böbrek yetmezliğinin erken dönem belirtileri arasında kaşıntı yer almaktadır.

Uyuz ve mantar gibi bulaşıcı deri hastalıkları da şiddetli kaşıntıya neden olmaktadır. Bulaşıcı olmasının yanı sıra yayılma özelliği de bulunmaları dolayısıyla benzer deri hastalıklarının erken müdahalesi önemlidir.

Stres kaşıntı yapar mı sorusu merak edilen bir durumdur. Psikolojik pek çok koşul kaşıntıya sebep olabilmektedir. Özellikle uzun süreli stres altında çalışan kişiler ve psikosomatik etkenler de kaşıntıya neden olabilmektedir.

KAŞINTIYA NE İYİ GELİR VE KAŞINTI NASIL GEÇER?

Kaşııntıya karşı uygulanan yöntemler arasında en geleneksel olanlardan bir tanesi bölgeye buz ile kompres yapmaktır. Özellikle haşere ısırığı gibi derinin akut reaksiyonuna karşı görülen kaşıntılarda buz ile kompres oldukça etkili olabilmektedir.

Aloe vera kaşıntıya karşı uzun yıllardır kullanılan bir bitkisel çözümdür. Özellikle aloe vera özlü kozmetik ve sağlık ürünleri de bu nedenle oldukça popülerdir.

Avokadonun kabuğunun kaynatılıp kaşınan bölgeye sürülmesi ile, özellikle tahriş olmuş bölgelerde görülen kaşıntıya karşı oldukça hızlı ve bir o kadar da etkili sonuç alınabilmektedir. Ayrıca avakadonun cilt üzerindeki onarıcı etkisi dolasıyla da kaşıntı sorunu görülen kişilerde kullanılması uzmanlarca da önerilen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Karanfil yağı, uzmanlarca kaşıntı görülen kişilere önerilen yöntemlerden birisidir. Karanfil yağının içeriğinde bulunan doğal onarıcı maddeler, sadece kaşıntıyı geçirmekle kalmayıp aynı zamanda da derinin pürüzsüz bir hale gelmesinde etkili olabilmektedir. Bununla birlikte uzmanlar karanfil yağının kararında kullanılması gereken bir madde olduğunu belirtmektedirler.

Hindistan cevizi yağı mucizesinin etkili olduğu bir alan da kaşıntı sorunudur. Hindistan cevizi yağı yüzyıllardır kullanılan güçlü bir antiseptik ve antioksidan özelliği taşımaktadır. Bu özelliği ile de enfeksiyon ve alerjik reaksyiyona bağlı olarak gelişen kaşıntı sorunlarında etkili bir koruma sağlamaktadır. Hindistan cevizinin kaşınan bölgeye günde 2 defa kadar bir pamuk yardımı ile sürülmesi, kronik kaşıntı rahatsızlığı yaşayan kişilerde dahi etkili bir koruma sağlayabilmektedir.

Kaşıntı sebepleri arasında yer alan durumlardan birisi de psikolojik etkenlerdir. Bu nedenle de rezene çayı, ada çayı, chia tohumu gibi ek takviyeler de kaşıntıya karşı etkili olabilmektedir.

arasında yer alan durumlardan birisi de psikolojik etkenlerdir. Bu nedenle de rezene çayı, ada çayı, chia tohumu gibi ek takviyeler de kaşıntıya karşı etkili olabilmektedir. Vücutta kaşıntı duyulan bölgelere uygulanması önerilen kürlerden bir tanesi de limon ve soda karışımıdır. Hazırlanışı oldukça basit olmasının yanı sıra düzenli olarak uygulandığı takdirde, limon ve soda karışımının deri üstünde yer alan kaşıntılara karşı etkile olabileceği gözlemlenmiştir.

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