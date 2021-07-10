Safra kesesi taşına ne iyi gelir? Bitkisel ve doğal yöntemlerle Safra Kesesine iyi gelen şeyler!

Safra kesesininde oluşturulan bir taş olan kalsiyum kristallerine bilurubin fazlalığı veya klostrol neden olabilir. ancak safra taşı, safra kesesi
, safra kanalı veya safra yollarının herhangi bir yerinde de oluşabilir. Safra taşları çok küçük ya da çok büyük olabilir.
Safra kesesi taşları iki türdür :
Kolesterol türü: Bu taşların yapısında 70 veya % 80 kolesterol içerir. Bu taşlar genellikle yeşil, sarı veya daha az sıklıkla beyaz renktedir
Pigment taşları:
Daha küçük ve daha koyu renktedirler. Bu taşların yapısında % 20'sinden az kolesterol içeriği mevcuttur. Bu taşlar ağırlıklı olarak kalsiyum tuzları ve bilirubin içermektedir.
Safra Taşı Belirtileri
Bir safra kesesi taşı
oluşumu ve varlığı hiç bir belirti göstermeyebilir, ya da mevcut pozisyonundan salgıyla birlikte safra kanallarına taşınır bu taşınma esnasında geçici spazma (biliyer kolik) neden olabilir. Safra kesesi taşı oluşumunun başlıca belirtileri genellikle şunlardır: Karın veya sırt ya da omuz ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, mide gazı , yüksek ateş , ağrı, deride sararma, vb.
Safra Kesesi Taşlarının Nedeni
En önemlileri şunlardır
Kolesterol fazlalığı:
Fazla miktarda besin vucudun herhangi bir yerinde depolanır, besin kolestrolu ise safra kesesinde birikir. Bu birikimin etkisi safra taşı oluşumudur.
Obezite:
Safra taşları eğilimindedir obez kişilerde daha sık ortaya çıkar.
Hastalıklar:
diyabet gibi bazı hastalıklar, safra yolları enfeksiyonları, kansızlık, karaciğer, pankreas hastalıkları, kalıtsal kan hücresi bozuklukları vb. Safra taşları oluşumundan sorumlu olabilir
Yetersiz gıda
: Yetersiz beslenmenin sonucu olan zengin yağ ve düşük lif safra taşı oluşumuna neden olur.
Zehirler:
Benzer şekilde, büyük miktarlarda zehirli alkol veya tütün ürünleri safra taşı oluşumunu kolaylaştırabilir.
Safra Kesesi Taşlarının Tedavisi
Birçok taş hiç bir belirti olmadan kendiliğinden çözülür, çözünmeyen taşlar ise büyük acı saldırılarına neden olur ve hasta sağlığını tehlikeye atar.
Bazı ilaçlar vardır ki safra kesesi taşları bu ilaçların etkisiyle çözülür. Bazen safra taşlarının temizlenmesi gerekir bunlar kırma yoluyla küçük parçalara bölme (ultrasonik şok dalgaları ile taş kırma). Bazı zor vakalarda, ameliyat gerekli olabilir (Kolesistektomi)
Doğal tedavi ise bir dizi doğal kaynakların kullanımını gerektirir. Sürekli ve yeterli fitoterapi ile birlikte "doğru yaşam ve beslenme alışkanlıklarını düzeltmek" hastalığın ilerlemesini durdurabilir.
Safra Kesesi Taşları İçin Doğal Tedavi
Safra taşları için bitkisel ilaçlar
Safra kesesi taşlarının yol açtığı ağrı sorunu için aşağıdaki özelliklere sahip bitkileri kullanın:
Antispazmodik ve yatıştırıcı bitkiler.
İdrar söktürücü bitkiler, kalsiyum taşlarını önlemek için idrar hacmini fazlalaştırma.
Enfeksiyonları önlemek için bakterisit bitkiler.
Dahili Kullanım
Maydanoz (Petroselinum crispum): En iyi şifalı bitkilerden biridir bu yüzden diüretiklerin kum oluşumu engellemek için çok faydalı olabilir, çünkü maydanoz kumu idrar yoluyla tortu ve kompakt şeklinde çıkartılması olanağı sağlar (1 fincan su için bir çay kaşığı kurutulmuş maydanoz kökü) Kök üzerine kaynar su dökülüp 15 dakika kaynatılır vegün içinde bir kaç fincan içilir. (Maydanoz ekstresi de eczanelerde satılan ve bitkidir)
Isırgan otu (Urtica dioica) :
Safra taşı oluşumunu önleyen şifalı bir bitkidir. ısırgan otuda, maydanoz gibi, taş oluşumunu önleyebilir ya da taşlar küçükken vucuttan atılmasını kolaylaştırır.
Karahindiba (Taraxacum officinale)
: En iyi idrar uyarıcı şifalı bitkilerden biridir. Vucutta birikmiş toksinleri ortadan kaldırır, kolesterolü azaltır, ürik asiti vucuttan uzaklaştırır, şeker hastalığının semptomlarını giderir. (1kaşık kurutulmuş biberiye yaprağı ve kökleri 1 litre su içinde kaynatılır ve bu günde 3 bardağa kadar içilir.)
Ayı üzümü (Arctostaphylos uva-ursi) :
Safra kesesi taşı tedavisinde çok etkilidir ve taş oluşumunu engeller, etkili bir mikrop öldürücüdür, safra taşının semptomlarından biri olan enfeksiyon oluşumunu engeller (1 litre soğuk su içerisine dört kaşık kurutulmuş yaprakları ekleyin 4 saat boyunca bekletin. Günde 3 bardak için)
Mısır Püskülü (Zea mays) :
Fincan başına iki kaşık mısır püskülü 20 dakika kaynatın bu idrar yolları için yararlı bir uyarıcır. Günde 4 fincan içebilirsiniz.
Su Teresi (Nasturtium officinale) :
Bu bitkinin kullanımı, böbrek ve safra kesesi taşlarının oluşumunu önlemeye yardımcı olur . Ancak su teresi bir koruyucu olarak kullanılır, iyileştirici durumlarda kullanılmamalıdır çünkü böbrekler ya da mesane iltihaplı olabilir, bu bitki iltihabı artırabilir.
Celandine (Chelidonium majus) :
Özellikle safra taşı veya safra yetersizliği gibi safra sorunları için uygundur. (Bu bitki ekstresi eczanelerde satılmaktadır.)
Nane (Mentha ssp.) :
Nane yatıştırıcı özellikleri ile ağrının azaltılması için çok yararlı olacaktır.
Tarhun otu: (Artemisia dracunculus) :
Önleyici tedavide etkili olabilir. (Bir çeşni olarak kullanıldığı gibi infüzyon 5g. kurutulmuş yapraklar 250ml. su haricinde kaynatılır ve tüketilir)
Zerdeçal (Curcuma longa) :
Büyük safra kesesi taşlarını küçültmek için kullanılır. Bu baharat bazı yemeklerde kullanılmalıdır. Zerdeçal, bazı baharatlara, köri, kişniş, zencefil, kakule, kimyon, hardal karıştırılarak da kullanılır)