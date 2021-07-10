Yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çay nasıl demlenir, ne işe yarar?

Yeşil çayın faydalarının görülmesi için düzenli tüketim gerekir. Kışın hasta olmamak için tüketilen yeşil çat bal ve limon ile de tüketilebilir. Gün içinde en fazla iki fincan içilmesi önerilen yeşil çayın sağlık açısından sunduğu mucize faydaların neler olduğu ise her dönem en fazla araştırılan konular arasında yer alır. Ödem arttırıcı özelliği de olan yeşil çayın zayıflatma üzerindeki etkisi ise özellikle kadınlar tarafından en çok sorulan soru. Peki yeşil çayın zayıflatma etkisi var mı? Faydaları ve zararları neler?

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI

Yeşil çay biyoaktif bileşenlerden oluşur. Bu nedenle pek çok hastalığa iyi gelir.

İçeriğinde kafein de bulunan yeşil çay zihinsel fonksiyonların da daha zinde olmasını sağlar.

Yağ yakımını hızlandırıcı etkisi vardır. Forma girmek isteyenler tarafından güvenli bir şekilde tüketilir.

Kronik hastalıkları bulunan kişiler tüketebilir.

Kanser hücrelerinin oluşmasını engeller.

Tip 2 diyabet hastalarının kullanımı önerilir. Alzeihmer ve Parkinson gibi hastalıkların da oluşmasını engeller.

Kalbi korur.

Sindirim sistemini dengeler.

YEŞİL ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Yeşil çay tüketimi poşet çay olarak tüketilebilir ancak bu önerilmez. Yeşil çaydan maksimum verimi almak için toz ya da kurutulmuş yeşil çay tercih etmelisiniz. Bunun için ihtiyaç duyulan malzemeler ise yeşil çay, su ve isteğe göre bal ve limondur.

Yeşil çayı yaprak olarak demlemek için:

2 su bardağı kaynar suya yeşil çayı ekleyin.

5 ila 10 dakika arasında demlemesini bekleyin.

Demledikten sonra yaprakları süzün.

Bal ya da limon ekleyerek sıcak tüketin.

Toz halinde yeşil çay demlemek için:

1 bardak su ile toz haline getirilen yeşil çayı kaynayana kadar karıştırın. Ardından 5 dakika daha kaynamaya bırakın. Ilımasını bekledikten sonra isteğe göre sade isteğe göre limon ya da bal ekleyerek tüketin.

YEŞİL ÇAYI KİMLER İÇEMEZ?

Sağlık açısından sağladığı faydalar ile doğanın mucizevi bitkilerinden biri olan yeşil çayın bazı kişiler tarafından tüketilmesi önerilmez. Bu kişiler, kalp hastalık, yüksek tansiyonu olanlar, karaciğer hastaları, mide ülseri hastaları ve psikolojik sorunları olanlardır. Bu kişiler yeşil çay tüketiminden uzak durmalı ya da doktor gözetiminde tüketmelidir. Aşağıda yer alan ilaçları kullanan kişiler de yeşil çaydan uzak durmalıdır.

Kalp ilaçları

Antibiyotik

Anksiyete

Yüksek tansiyon

Aspirin

Kan sulandırıcı

Lityum

Kemoterapi ilaçları

Doğum kontrol hapı

YEŞİL ÇAYIN ZARARLARI

Baş ağrısı ve dönmesi

Uykusuzluk

Stres

Kalp ritminde düzensizlik

Kanama sorunu olan kişilerde kanamanın artması

Göz hastalığına olumsuz etki edebilir.

Karaciğer problemleri

YEŞİL ÇAY NE İŞE YARAR?

Yeşil çayın bir fincanında dahi içeriğindeki yüksek biyoaktif bileşenleri hastalıklara karşı koruma sağlar. Yeşil çay hücreleri yeniler, kanser oluşumlarına engel olur.

YEŞİL ÇAY ZAYIFLATIR MI?

Antioksidan oranı olan yeşil çay metabolizmayı hızlı çalıştırır ve sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. Yağ yakıcı özelliği de bulunan yeşil çay bu bileşenleri ile zayıflamaya yardımcı olur. Bir fincanda bulunan kalori oranı sadece 2 kalori olduğu için diyet dönemlerinde de günde iki fincan tüketilmesinde sakınca görülmez.

YEŞİL ÇAY NE ZAMAN İÇİLİR?

Genel olarak sabah erken saatlerde tüketilse de bu önerilen bir kullanım değildir. En ideal tüketim önerisi yemek yedikten birkaç saat sonra ya da öğün aralarıdır.