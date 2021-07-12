Yemek yemeyen çocuğa ısrarcı olmayın

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Çamır, aile içi iletişimin güçlendiği yemek sırasında, ortamda varsa televizyonun kapalı olması ve çocukların teknolojiden uzak kalmalarının sağlanması gerektiğini belirtti. Anne ve babaların, çocuklarının az yemesinden ya da belirli şeyleri yememesinden yakındığını belirten diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, anne-babaların yemek için seçim hakkı tanınması gerektiğini söyledi. Diyetisyen Gültaç Dayı, akşam yemeği için sebze yaparken "sence ıspanak mı, semizotu mu yapalım" diye sorarak çocuğun kendisini daha özel hissetmesini ve kendine olan güveninin artmasına yardımcı olunması gerektiğini belirtti.

REDDEDİYORSA ISRARCI OLMAYIN

Çocuklar evde olan yemeği yemiyorsa alternatif sunulmaması ve çocuğun acıkmasının beklenmesi gerektiğini söyleyen Gültaç Dayı, "Ebeveynlerin 'çocuk aç kalacak' , 'o acıksa da söylemez' düşüncesiyle çocuğun acıkmasına fırsat vermeden sürekli bir şeyler yemesi için uğraşması yapılan en büyük yanlışlardandır. Çocuğunuz yemek yemeği reddediyorsa ısrarcı olmayın. Aç kalmasın diye çocuğunuza başka alternatifler sunmayın. 'Bu tabaktakilerin hepsi bitecek!' demeyin. Çocuğunuzun tabağını iyice doldurmayın, aksine küçük porsiyonlar halinde besleyin. Yaşına göre besinlerin dengeli dağılımını sağlayarak tek tip beslenmemesine dikkat edin. Çocuğun neyi, ne zaman, nerede yiyeceğine ebeveyni; ne kadar yiyeceğine ise kendisi karar vermelidir" dedi.

FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANMALI

Meyve yemeyen bir babanın ya da yemek içinden sebzeleri ayıklayan bir annenin bulunduğu bir ailede çocuğun, önüne koyulan her şeyi yiyip bitirmesini beklemek doğru olmadığını belirten diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, "Çocukların bu anlamda tercih hakkını kullanabilmesi, özgürlüklerinin kısıtlanmaması gerekir. Çocukların sevmediği yiyecekleri ebeveynlerin farklı şekilde hazırlaması gerekiyor. Çocuğun bir yiyeceği yemediği zaman ısrarcı olunmaması ancak hemen de pes edilmemesi gerekiyor. Örneğin sevmediği sebzeleri belirli aralıklarla farklı şekillerde hazırlayarak, hoşuna gideceği sunumlarla masaya getirin" diye konuştu.

"ÖDÜL VERECEĞİM" DEMEYİN

Diyetisyen Çamır sözlerini şöyle sonlandırdı: "Çocuğunuzu yemek yemesi için ödüllendirmeyin. "Yemeğini bitirirsen, sana ödül vereceğim" cümleleri kısa süreli çözüm olsa da, uzun bir süreçte daha büyük problemlere yol açacaktır. Çünkü çocuğunuz, ödüllendirilmeye alışarak yapması zorunlu olan şeyleri de ödül karşılığında yapmak isteyecektir. Çocuğum yemek yemiyor diyerek panikleyen, yiyince ödüllendiren, yemesi için televizyon karşısına oturtan anne babalar çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmesine engel olmaktadır."