Arı sütü nasıl tüketilir? Taze arı sütü ne işe yarar, hücre yeniler mi?

Kraliçe arının besin kaynağı olarak görülen arı sütü daha ziyade günlük hayatta yeteri kadar alınamayan besinlerin takviyesi olarak kullanılmaktadır. Arı sütü tüketimi kişinin besin ihtiyacı ve sağlık durumuna göre değişiklik göstermektedir. Sağlığı yerinde yetişkin bir bireyin günlük tüketmesi gereken arı sütü ve ila 1,5 gr iken, çocuklarda arı sütü tüketimi günlük olarak 0,5 ila 1 gram arasında olmalıdır.

ARI SÜTÜ NASIL TÜKETİLİR?

Taze arı sütünün sabahları aç olarak tüketilmesi gerekmektedir. Ağza alındıktan sonra dil altında 5 dakika bekletildikten sonra yutulması emilimi açısından daha etkili görülmektedir. Arı sütü alındıktan sonra yaklaşık 15 dakika ağza başka bir madde alınmaması gerekmektedir. Ayrıca arı sütü bal ile karıştırılarak ve 1-2 tatlı kaşığı kadar dilin altında bekletilerek de tüketilebilmektedir.

Arı sütünün vücuttaki etkisini görebilmek için yaklaşık 1 ay devamlı şekilde tüketmek daha uygun görülmektedir. Ayrıca arı sütünün saf bir şekilde tüketilmesi önerilirken çocukların kullanımı içinde onların sevdiği bazı karışımların içine takılarak tüketebilmeleri tavsiye dilmektedir.

ARI SÜTÜ HÜCRE YENİLER Mİ?

Arı sütünün pek çok faydası olduğu bilinmektedir. Kan basıncını düzenleyici bir etkiye sahip olan arı sütü aynı zamanda cilt bakımında da büyük etkilere sahiptir. Kilo vermeye yardımcı olan arı sütünün sindirim sağlığını da düzenleme konusunda oldukça güçlü bir görevi vardır. Karaciğer iltihabı, kan basıncı ve kolesterol seviyelerini düşürme, sindirim bozukluğunu düzenleme, kanserin pek çok türünü önleme gibi birçok tedavide büyük etkiye sahiptir. Arı sütü hücre yeniler mi sorusu da arı sütü ile ilgili çok merak edilen bir sorudur. Peki bunca faydaya karşın arı sütü hücre yenilenmesine iyi gelir mi? Birçok hastalığa iyi gelen ve bağışıklığı düzenleyen arı sütü hücreleri yenileme konusunda da oldukça mahirdir.

ARI SÜTÜ NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Alternatif tıpta çokça kullanılan ve son yıllarda dikkati çeken arı sütünün ne zaman tüketileceği de önemli bir konudur. Arı sütünün sabah ve akşam saatleri tüketimi için uygun görüler vakitlerdir. Sabah ve akşam aç olacak şekilde tüketilmesi gerekmektedir.

TAZE ARI SÜTÜ NE İŞE YARAR?

Tavsiyeler arasında başta bulunan ve pek çok konuda şifa deposu olarak görülen arı sütü ne işe yarar? Öncelikle arı sütünün yararları oldukça fazladır. Zengin besin içeriğine sahip olan arı sütü enflamasyonla mücadele(vücudun herhangi bir zarara karşı verdiği koruyucu tepki) de büyük etkisi vardır. Özellikle spor yapanların kullanımı için uygundur çünkü kas yapısını güçlendirici bir özelliğe sahiptir. Vücutta vitamin takviyesi görevi gören arı sütünün damar tıkanıklığının da önüne geçtiği ve bu sayede kalp krizlerini önlediği bilinmektedir. Tamamen bir enerji deposu olarak görülen arı sütünün bir yararı da kişiye zindelik hissi vermesidir. Mide sorunlarına da iyi gelen arı sütü aynı zamanda hafızayı güçlendirici etkisiyle Alzheimer riskini de önler.

ARI SÜTÜNÜN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Arı sütünün bozulduğunda nasıl anlaşılacağı da merak edilen konulardan bir diğeri. Arı sütü oda sıcaklığında bozulan bir besindir. 4 derecede ve güneş ışınlarından uzakta saklanması gerekmektedir. Aksi halde arı sütü bozulma yapabilir. Arı sütünün bozulduğunu tıpkı süt ürünlerindeki bozulma gibi görebilirsiniz. Eğer arı sütünüzün üstünde küf tabakası görüyorsanız arı sütünüz bozulmuş demektir.

ARI SÜTÜ NASIL SAKLANIR?

Arı sütünün nasıl saklandığı da kullananlar için önemli bir detaydır. Protetik bir yapıya sahip olan arı sütü oda sıcaklığında bekletildiği zaman etkisini kaybedebilmektedir. Bundan dolayı arı sütünün -20 derecede saklanması tavsiye edilmektedir. Ancak arı sütü bal ve diğer arı ürünleri ile birlikte sentezlendiğinde 4 derecede yani buzdolabında saklanabilmektedir.