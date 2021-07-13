Doğal yumurta kabuğu zarı nasıl tüketilir? Doğal yumurta kabuğu sebzelere nasıl verilir?

Faydası çok konuşulan ama tam olarak da bilinmeyen yumurta kabuğu zarı pek çok kişi tarafından kullanılmadan çöpe atılıyor. Ancak çöpe atılmayıp tüketildiği zaman pek çok faydayı beraberinde getireceği bir çoğumuzun göz ardı ettiği bir husus. İçerdiği kalsiyum sayesinde kemik ve cilt sağlığını koruyan yumurta kabuğu zarı ciltteki tahriş olmuş bölgeleri de iyileştirir.

DOĞAL YUMURTA KABUĞU ZARI NASIL TÜKETİLİR?

Yumurta kabuğu zarını tüketebilmek için evinizde haşladığınız yumurtanın kabuğuna yapışan zarı, yumurta kabuğunu atmadan zarı çıkarıp tüketebilirsiniz. Bu şekildeki yumurta zarı tüketiminiz pek çok ağrılarınız azalmasına da yardımcı olacaktır.

YUMURTA KABUĞU SEBZELERE NASIL VERİLİR?

Yumurta kabuğu bahçelerde sebzelerin köküne koyularak ardından da çapalanarak sebzelerin veriminin artmasını sağlar. Yumurta kabuğunda bulunan yüksek miktarda kalsiyum bitkilerin gelişmesine katkı sağlamış olur. Yumurta kabuğu evde saksıda yetiştirilen sebzelerde de kullanılmaktadır.

YUMURTA KABUĞU KİREÇLENMEYE İYİ GELİR Mİ?

Yumurta kabuğunun kireçlenmeye iyi gelip gelmediği de merak edilen sorulardan biri. Yumurta kabuğu zarında yüksek oranda protein bulunduğundan dolayı eklemlerde oluşan kireçlenmelere de iyi gelmektedir. Kireçlenme problemlerinin doğal ilacı olarak görülen yumurta kabuğu zarı eklem kireçlenmesi olanların tüketmesi gereken bir üründür.

YUMURTA KABUĞU YENİRSE NE OLUR?

Yumurta kabuğunun pek çok faydası olduğunu özellikle eklem ağrılarında bir numaralı besin olduğundan bahsetmiştik. Peki yumurta kabuğu yenirse ne olur? Yumurta kabuğu doğru bir şekilde tüketildiğinde herhangi bir zararla karşılaşmak mümkün değildir. Yumurta kabuğunu boğazlarınızı acıtmaması için büyük parçalar halinde yutmamak gerekir. Toz haline getirmek için yumurta kabuklarını iyice öğütmek gerekli. Yumurta kabuğunu toz haline getirirken yumurtaların iyice yıkanıp kaynatılmış olması mikroplardan arınması için oldukça önemli.

YUMURTA KABUĞU ZARI NASIL SOYULUR?

Yumurta kabuğu zarı çiğ yumurtadan ya da haşlanmış yumurtadan elde edilebilmektedir. Ancak haşlanmamış şekilde çiğ yumurta kabuğunu çıkarmak daha kolay bir yöntemdir. Yumurta kırılarak sarısı ve beyazının çıkarılıp yumurta kabuklarının küçük parçalar halinde zarlarını soyabilirsiniz.

Haşlanmış yumurtadan da yumurta zarı elde etmek mümkün. Ancak yumurta haşlandığında zar yumurtanın üzerine yapışacaktır. Haşlanmış yumurtayı ayıklarken yumurtanın üzerinden zarını ayırıp ardından tüketebilirsiniz.

YUMURTA ZARININ CİLDE FAYDALARI

Yumurta zarı kolajen içerdiği için hücre yenilenmesinde büyük yardımcı olur. Yaşlılık belirtilerinin önüne geçebilmek için yumurta zarı kullanımı tercih edilir. Ayrıca yumurta zarında bulunan mineraller sayesinde cildin genç görünmesini ve ölü hücrelerin atılarak, hücrelerin yenilenmesini sağlar.