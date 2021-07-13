Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir, neden olur? Doğal tedavi ile çözüm önerileri

Toplumda çok rastlanan bir durum olan karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde bozulmaya neden olabilir. Ayrıca karaciğer kanseri ve siroz gibi hastalıklara da zemin hazırlayabilir. Bir diğer adı ile hepatosteatoz olarak da adlandırılan bu hastalık yavaş bir şekilde ilerler ve belirli bir düzeye gelene kadar genellikle belirti vermez. Karaciğer yağlanması tedavisi eğer ki bu sağlık probleminiz ilerlemediyse eğer, bol bol sıvı tüketin, bol bol yürüyüşler yapın ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Sürekli olarak gündeme gelen sorulardan birisi olan karaciğer yağlanması için ne yapmalıyız? Sorusudur. Özellikle de bu sorun için düzenli ve sağlıklı bir şekilde beslenmeye özen gösteriniz. Karaciğer yağlanması neden olur, önlenebilir mi? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Karaciğer yağlanması diyeti işte detaylar.

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDEN OLUR?

Karaciğer yağlanmasının en büyük nedeni genellikle aşırı kilo almaktır. Vücudun aşırı kilo alması yağlanmayı arttırır. İşte karaciğer yağlanmasına neden olan etkenler:

•Alkol ve sigara kullanımı

•Hızlı bir şekilde kilo alıp verme

•Kullanılmakta olan bazı ilaçlar

•Hareketsiz bir yaşam

•Düzensiz bir yaşam tarzı benimsemeden dolaylı,

•Yüksek kolesterol sorunundan kaynaklı olarak,

•İnsülin direnci ve diyabet hastalığı

•Toksin içeriği bakımından yüksek olan besinlerin tüketimi

•Gebelikten kaynaklı olmak üzere karaciğer yağlanması problemi yaşayabilirsiniz.

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KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ

Karaciğer yağlanmasının belirtisi ilk olarak kendini, halsizlik ve enerji düşüklüğü olarak göstermektedir. İşte bazı belirtiler:

•Göğüs ve karın bölgesinde şiddetli bir şekilde ağrı meydana gelmesi,

•Çabuk yorulma

•İştahsızlık ve kilo kaybı,

•Mide bulantısı ve kusma

• Karaciğer yağlanması ciltte belirtileri genellikle akne ve sivilce, ciltte kızarmalar, sarılık gibi belirtiler göstererek kendini belli etmektedir.

KARACİĞER YAĞLANMASINA NE İYİ GELİR?

•Karaciğerinizde meydana gelen yağlanmadan kurtulabilmek için bol bol limon tüketin. Şifa kaynağı olan limon, karaciğerin glutatyon adı verilen enzimleri üretmesine yardımcı olan bir antioksidan kaynağıdır. Bir bardak suya yarım limon sıkarak birkaç hafta boyunca sabahları düzenli bir şekilde içerseniz kısa zamanda karaciğer yağlanmasından kurtulabilirsiniz.

•Yaban mersini meyvesi antioksidan barındırdığı için düzenli bir şekilde tüketirseniz karaciğerinizdeki yağlanma kısa zamanda gidecektir.

•Soğuk kış aylarının vazgeçilmez meyvesi olan greyfurt iltihaplanmayı önlediğinden dolayı günlük tüketebileceğiniz besinlerdendir.

•Avokado meyvesi olarak bilinen bu tropikal meyve sağlıklı bir yağ kaynağıdır. Bu özelliği ile karaciğer yağlanmasına iyi gelmektedir.

•Çay ve kahve tüketimi önemlidir.

•Kuru yemiş tüketimi de karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinlerin arasındadır.

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KARACİĞER YAĞLANMASI NASIL GEÇER?

Karaciğer yağlanmasından kurtulmanız için bol bol meyve ve sebze tüketiniz. Ayrıca tam tahıl gibi sağlıklı besinler yemelisiniz. Yağ ve şekeri azaltmaya özen gösteriniz. Haftanın en az 3 ila 4 günü 30 dk. olacak şekilde yürüyüş yapınız.

KARACİĞER YAĞLANMASI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de karaciğer yağlanması nasıl önlenir? Konusu insanlar tarafından çok fazla araştırılmaktadır.

Yaygın bir sağlık sorunu olan karaciğer yağlanmasının önlenmesi için yapmanız gerek ilk beslenme alışkanlığınızı düzeltmelisiniz. Daha sonra düzenli bir şekilde egzersizler yapmalısınız. Bol sıvı tüketimi ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsedikten sonra karaciğer yağlanmasının önüne geçmiş olursunuz.

KARACİĞER YAĞLANMASI DİYETİ

Karaciğer yağlanması için önerilen diyetlerden birisi genellikle Akdeniz diyetiyle uyum gösteriyor. Akdeniz diyeti bitkisel protein, tam tahıllar, sağlıklı yağlar, meyveler, sebzeler, balık açısından zengin bir diyet listesidir. Aynı zamanda sağlıksız yağları, sodyum, şeker ve fazla yağlı eti de tüketmeyi önermeyen bir diyet listesidir.

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