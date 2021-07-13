Kekik yağı nasıl tüketilir? Kekik yağı su ile içilir mi?

Kekik yağının da tıpkı kekik bitkisi gibi kullanımı çok yaygındır. Faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok olan kekik yağı iltihaplı yaralar, romatizma, bel ağrıları ve birçok hastalığa iyi gelen mucizevi bir etkisi de vardır.

KEKİK YAĞI NASIL TÜKETİLİR?

Kekik yağının farklı şekillerde tüketimi mümkündür. Kekik yağı ağız yoluyla kullanılmak istenirse 1 bardak suyun içerisine 3-4 damla kekik yağı eklenerek tüketilebilmektedir. Böylece iltihap ve bakterilerin yok olmasına yardımcı olur. Solunum yolları ile ilgili bir durumda kekik yağını sıcak suyun içine birkaç damla damlatıp soluyarak da tüketebilirsiniz. Farklı olarak cilt problemleriniz için kekik yağını temiz bir pamuk yardımıyla cildinize sürerek tonik şeklinde de kullanabilirsiniz.

KEKİK YAĞI SU İLE İÇİLİR Mİ?

Kekik yağını farklı şekillerde tüketmek mümkün. Peki, kekik yağı su ile içilebilir mi? Kekik yağını içmek isteyenler su ile seyrelterek içebilirler. 1 bardak suyun içine 3-4 damla kekik yağı ekleyerek içmeniz uygundur.

KEKİK YAĞI NE İŞE YARAR?

Kekik yağı ne işe yarar diye soracak olanlarınız vardır. Öncelikle kekik yağının pek çok faydası olduğunu bilmek gerekir. Bu kadar faydası bulunan bir ürünü kullanmak sizlere de oldukça kolaylık sağlayacaktır. Antiseptik özelliği olan kekik yağı bakterilerin yok edilmesini sağlar. Anti bakteriyel etkiye de sahip olan kekik yağı et benlerinin de kurumasında yardımcı olur. Kullanım alanı çok geniş olan kekik yağı, saçı besleme konusunda oldukça yararlıdır. Kekik yağının bir işe yaradığı yer ise alkol ve sigara bağımlılığıdır.

KEKİK YAĞI HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Kekik yağı pek çok hastalıklara iyi gelir. Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kekik yağı; sedef, çıban ve egzama gibi rahatsızlıklara karşı kullanılır. Hazımsızlık ve uykusuzluğa da iyi gelen kekik yağı aynı zamanda kadın hastalıklarının tedavisinde de çare olmaktadır. Akciğer hastalıklarına da iyi gelen kekik yağı tüberküloz hastalığının tedavisinde de kullanılmaktadır. Kekik yağının diş ve diş eti problemlerine de iyi geldiği bilinmektedir.

KEKİK YAĞI ZAYIFLATIR MI?

Zayıflamak isteyenlerin en merak ettiği ise kekik yağı zayıflatır mı sorusudur. İçerisinde carvacrol (kekik yağında doğal olarak bulunan bir bileşen) bulunan kekik yağı kilo kaybına neden olur. Bölgesel zayıflamalarda da etkiye sahip olan kekik yağı selülit ve varis gibi sorunların giderilmesine de yardımcı olur.

KEKİK YAĞI BEBEKLERDE NASIL KULLANILIR?

Kekik yağının hamilelik ya da emzirme dönemlerinde kullanımı uygun görülmemektedir. Kekik yağı demir emilimine engel olabildiği için bebek ve çocuklarda da kullanımı tavsiye edilmemektedir.