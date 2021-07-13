Yerli ve milli kit bakanlıktan onay aldı

Yakın Doğu Üniversitesi'nin bilim insanları tarafından tasarlanan yerli ve milli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin kullanımına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan onay verildi. 1 saat içinde COVID-19 tanısı koyabilen kit ayrıca SARS-CoV-2'nin Alfa (İngiltere), Beta (Güney Afrika), Gama (Brezilya) ve Delta (Hindistan) varyantlarını da aynı anda saptayabiliyor. Yüzde 100 hassasiyet ve duyarlılıkla çalıştığı kanıtlanan kitin, KKTC'nin yurt dışından ithal ettiği test kitlerine güçlü bir yerli alternatif olarak değerlendiriliyor.

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUK"

KKTC Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel: "Yapılan değerlendirme sonucunda Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, COVID-19'un tespitinde kullanılmak için gerekli bütün özelliklere sahip olduğunu gördük. Kitin, yüksek duyarlılık ve güvenilirlik gibi önemli özellikleri barındırmasından büyük bir memnuniyet duyduk" diye konuştu.

YÜZDE 100 HASSASİYET

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, COVID-19'la mücadelede KKTC'nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'ni üreterek, ülkeye hizmet etmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Prof. Dr. Günsel, "Kendi araştırma laboratuvarlarımızda tasarladığımız PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, 1 saat gibi kısa bir sürede yüzde 100 hassasiyetle sonuç veriyor. Hızlı, güvenli kitin üretimi için bütün hazırlıklarımız tamam. İlk etapta yurt içinde kullanıma sunacağız. Sonraki aşamada geliştirdiğimiz kiti başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da kullanıma sunmak istiyoruz" dedi.