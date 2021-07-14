Ameliyatsız varis tedavisi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanı Prof. Dr. Barçın Özcem, dünyada en güncel ve en yenilikçi varis tedavisi olarak kabul edilen Venaseal yönteminin, hastanelerinde uygulanmaya başlandığını belirtti. Biyolojik yapıştırma adıyla da bilinen yöntemin dünyada en güncel varis tedavi yöntemi olarak uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Özcem: "Varis tedavisi denince akla ilk önce ameliyatla yapılan cerrahi tedavi gelse de, artık günümüzde ameliyatsız yenilikçi yöntemlerden yararlanılıyor. Robotik teknikler yeni ve giderek popülarite kazanan tedavi yöntemleri haline geldi" dedi.

15 DAKİKA SÜRÜYOR

Venaseal yönteminin herhangi bir anestezi uygulaması gerektirmediğini belirten Prof. Dr. Özcem, "Diğer ileri teknoloji yöntemlerden lazer ve radyofrekans uygulamalarına göre daha az ağrı ve morluk yaşanırken, daha hızlı iyileşme sağlanıyor. Yine klasik yöntemlere göre genellikle işlem sonrası bandaj ve varis çorabı ihtiyacı olmuyor. İşlem, genellikle 10-15 dakika sürüyor. Nadir de olsa, Venaseal yöntemi diğer yöntemlerle birlikte kombine edilerek kullanılabiliyor. Basit ve ayakta gerçekleştirilebilen Venaseal yöntemi ile anesteziye ihtiyaç olmuyor." diye konuştu.