Arnavut işçi Türkiye'de ikinci hayatına kavuştu

Kujtim Braka, bir inşaat şirketinde işçi olarak çalışıyordu. İnşaat için kurulan iskeleden düşünce götürüldüğü hastanede tedaviden sonra taburcu edildi. 1,5 ay sonra yüksek ateşle başlayan şikayetleri yüz felci ve epilepsi ataklarıyla devam etti. Kujtim Braka uygulanan tüm tedavilere rağmen iyileşemeyince ambulans uçakla Türkiye'ye geldi. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Öztürk, "Kujitim kafa travması geçirmiş ve sol taraf kulağı barındıran kafatası kemiğinde kırık oluşmuş. Bu kırıktan kaynaklanan beyin-omurilik sıvısı kaçağının farkına varılmayınca ciddi bir beyin enfeksiyonu (ensefalit) gelişmiş. Bize şuur bozukluğu ve yüz felci ile başvurdu. Epilepsi nöbetleri geçiriyordu. Yoğun bakımda enfeksiyon ve nöbet kontrol tedavisini yaptık" diye konuştu.

5 SAATLİK OPERASYON

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Serdar Karahatay ise, "Ekip olarak kulak ameliyatı ile kafatasındaki kırıktan sızan beyin omurilik sıvısının ameliyatını yaptık ve toplamda 5 saatlik bir operasyon sonrası fistülü kapattık. Bu sayede tekrarlaması neredeyse kesin olan bu ciddi enfeksiyonun önüne geçtik. Aynı seansta travma sırasında yaralanan yüz sinirine bağlı oluşan sol taraf yüz felcinin iyileşmesine katkı yapmak için cerrahi müdahalede bulunduk." dedi.

YEMEK BİLE YİYEMİYORDU

Türkiye'de tedavi olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Kujim Braka, "Geldiğimde yemek yiyemiyor, konuşamıyordum, çok kötü durumdaydım. Şimdi rahatlıkla yemek yiyip, çayımı, kahvemi içebiliyorum. Mutluluğumu tarif bile edemem. Ülkeme sağlıkla döndüğüm için çok şanslıyım. Ülkemde, iyileşmek isteyen herkese Türkiye'yi tavsiye edeceğim" diye konuştu.