Organ nakliyle hayata tutundu: Bugün artık doğum günüm

Kadavradan bağışlanan iki böbrek ile 9 yıldır diyaliz tedavisi gören iki hastaya yeni bir yaşam şansı verildiğini belirten SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel, "Hastanemizde beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden ve yakınları tarafından organları bağışlanan hastamız, üç kişiye yeni bir yaşam şansı verdi. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda takip edilen hastamızın vefatıyla, hastanın yakınları tarafından karaciğer ve böbrekleri bağışlandı. Hastanemiz organ nakli cerrahi ekibi tarafından başarılı bir operasyonla alınan karaciğer, Malatya'da nakil bekleyen bir hastaya gönderildi. İki böbrek için ise nakil için bekleyen iki hastamız yaklaşık 1,5 saat süren nakli ameliyatından sonra yeni birer böbreğe kavuştu" dedi.

Hatay'da yaşayan 59 yaşındaki Seyfo Kartal, yüksek tansiyon hastalığı sonucu böbreklerinde sorun yaşadığını ve dokuz yıldan beri diyaliz tedavisi gördüğüne vurgu yaptı. Diyaliz tedavisi görmenin çok zor olduğunu, haftada en az üç gün, dört saat kıpırdamadan diyaliz makinesine bağlandığını vurgulayan Kartal, "Sosyal bir hayatım kalmamıştı. Hatta normal günlük bir yaşam dahi süremiyordum. Nakil için hastaneye çağrılınca inanamadım. Elim ayağım birbirine dolaştı, tüm ailem sevincime ortak oldu. Gayet başarılı bir ameliyat geçirdim. Ameliyat sonrası ikinci gün yürümeye başladım. Artık diyaliz tedavisine gerek yok. Stres yok, ailemle daha güzel, daha rahat bir yaşam süreceğim, torunlarımla daha rahat kucaklaşacağım. Bu bambaşka bir mutluluk. Nakil olduğum günü, yeniden doğduğum gün olduğu için doğum günüm olarak kutlayacağım" diye konuştu.

55 yaşındaki Sevcan Doğan da 9 yıldır yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle diyaliz makinesine bağlı bir yaşam sürdüğünü söyledi. İstediğini yiyip içemediğini, sabaha kadar diyalize girecek olmanın stres ve korkusuyla yaşadığını bildiren Doğan, "Organ nakli için Allahtan umudumu hiç kesmedim. Organlarını bağışlayarak bize yeniden yaşam şansı veren kardeşimizin mekanı Cennet olsun, yakınlarına baş sağlığı ve sabır dilerim. Doktorlarımızdan, hastanemizden ve tüm çalışanlarından Allah razı olsun. Yaşama yeniden başladım" dedi.