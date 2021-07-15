İlaç kullanmadan baş ağrısı nasıl geçer? Şiddetli baş ağrısına ne iyi gelir?

Günümüzde en çok karşılaşılan şikâyetlerinden olan baş ağrısı birçok farklı nedenden dolayı oluşabilmektedir. Yaşanan bu rahatsızlık kişinin hayat kalitesini oldukça düşürdüğünden internet üzerinden konu ile ilgili olarak baş ağrısı geçirme yöntemleri araştırılmaktadır. Yapılan araştırmalar kişilerin uzun süre bilgisayar ekranına maruz kalmasının bu probleme neden olacağını kanıtlasa da çoğu kişi az su tükettiğinden bu problemle karşılaşır. Peki, kafa ağrısına ne iyi gelir? İlaç kullanmadan baş ağrısını ne geçirir? İşte tüm detaylar…

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Yüksek tansiyon sonucu baş ağrıları: Ağrı kesici ilaçlar genellikle yardımcı olur. Ama kullanılan ilaçlar kesinlikle doktor kontrolünde olunmalıdır. Bu hapların çok fazla alınması, tedavisi zor geri tepen baş ağrılarına neden olabilir. Bu ilaçları sık sık almanız gerekiyorsa, doktorunuza danışın.

Migren nedenli baş ağrıları: Triptan ve ditans adı verilen bir ilaç sınıfı, migren tedavisinin temelini oluşturur. Onları hap, atış veya burun spreyi olarak alabilirsiniz.

Her ay dört veya daha fazla şiddetli, uzun süreli migren baş ağrısı gününüz varsa, doktorunuz bu atakları önlemek için ilaç ve diğer şeyleri denemenizi önerebilir. Bunlar şunları içerebilir:

Propranolol (Inderal), verapamil (Calan SR, Isoptin SR) ve diğerleri gibi kan basıncı ilaçları

antidepresanlar

Topiramat (Topamax) gibi nöbet önleyici ilaçlar

Erenumab (Aimovig), galcanezumab-gnlm (Emgality) ve fremanezumab (Ajovy) gibi kalsitonin geni ile ilişkili peptit (CGRP) inhibitörleri

Kas gevşeticiler

Gevşeme teknikleri

Migreninizi tetikleyen yiyeceklerden kaçınmak

BAŞ AĞRISINA İYİ GELEN ŞEYLER NELERDİR?

1. Su içmek

Vücudun susuz kalması baş ağrısına yol açabilir. Baş ağrısına iyi gelen içeceklerin başında ise su gelmektedir. Yapılan araştırmalar kronik dehidrasyonun, yüksek tansiyon nedenli baş ağrılarının ve migrenlerin yaygın bir nedeni olduğunu göstermiştir

İçme suyunun çoğu susuz kişide 30 dakika ila üç saat içinde baş ağrısı semptomlarını hafiflettiği gösterilmiştir.

Dahası, susuz kalmak konsantrasyonu bozabilir ve sinirlilik oluşturabilir, bu da belirtilerinizi daha da kötüleştirebilir.

Dehidrasyon baş ağrısını önlemeye yardımcı olmak için gün boyunca yeterince su içmeye ve su açısından zengin yiyecekler yemeye odaklanın.

2. Magnezyum Almak

Magnezyum, kan şekeri kontrolü ve sinir iletimi de dahil olmak üzere vücuttaki sayısız fonksiyon için gerekli olan önemli bir mineraldir

İlginç bir şekilde, magnezyumun baş ağrıları için güvenli ve etkili bir ilaç olduğu gösterilmiştir.

Kanıtlar, magnezyum eksikliğinin, sık migren baş ağrısı çeken kişilerde olmayanlara göre daha yaygın olduğunu göstermektedir.

Çalışmalar, günde 600 mg oral magnezyum sitrat ile tedavinin, migren baş ağrılarının sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

Bununla birlikte, magnezyum takviyeleri almak bazı insanlarda ishal gibi sindirim yan etkilerine neden olabilir, bu nedenle baş ağrısı semptomlarını tedavi ederken daha küçük bir dozla başlamak en iyisidir.

3. Alkolden uzak durmak

Alkollü bir içki içmek çoğu insanda baş ağrısına neden olmamakla birlikte, çalışmalar alkolün sık baş ağrısı yaşayanların yaklaşık üçte birinde migreni tetikleyebileceğini göstermiştir

Alkolün birçok insanda gerginlik ve küme baş ağrısına neden olduğu gösterilmiştir

Bu bir vazodilatördür, yani kan damarlarını genişletir ve kanın daha serbestçe akmasına izin verir.

Vazodilasyon bazı insanlarda baş ağrısına neden olabilir. Aslında, baş ağrıları, tansiyon ilaçları gibi vazodilatörlerin yaygın bir yan etkisidir

Ek olarak, alkol diüretik görevi görür ve vücudun sık idrara çıkma yoluyla sıvı ve elektrolitlerini kaybetmesine neden olur. Bu sıvı kaybı dehidrasyona yol açabilir, bu da baş ağrılarına neden olabilir veya kötüleşebilir.

4. Yeterli uyku almak

Uyku yoksunluğu birçok yönden sağlığınıza zarar verebilir ve hatta bazı insanlarda baş ağrısına neden olabilir. Vücudun gerektiği miktarda uyku alması ise baş ağrısı çözümleri arasında gösterilmektedir.

Örneğin, bir çalışmada, gece başına altı saatten az uyku alan ve daha uzun süre uyuyanlarda baş ağrısı sıklığı ve şiddeti karşılaştırıldı. Daha az uyuyanların daha sık ve şiddetli baş ağrılarına sahip olduğu bulundu

Bununla birlikte, çok fazla uyku almanın baş ağrılarını tetiklediği ve doğal baş ağrısını önleme isteyenler için doğru miktarda dinlenmeyi önemli hale getirdiği gösterilmiştir

Maksimum fayda için, gecelik yedi ila dokuz saatlik uyku "tatlı noktasını" hedefleyin.

5. Histamin İçinde Yüksek Gıdalardan Kaçınmak

Histamin, vücutta doğal olarak bulunan ve bağışıklık, sindirim ve sinir sistemlerinde rol oynayan bir kimyasaldır.

Ayrıca eski peynirler, fermente gıdalar, bira, şarap, füme balık ve kurutulmuş etler gibi bazı gıdalarda da bulunur.

Çalışmalar histamin tüketmenin, buna duyarlı olanlarda migrenlere neden olabileceğini düşündürmektedir.

Bazı insanlar, parçalanmasından sorumlu enzimlerin işlevini bozduğundan histamin'i doğru şekilde salgılayamazlar.

Histamin açısından zengin gıdaları diyetten kesmek, sık sık baş ağrısı çeken insanlar için yararlı bir strateji olabilir.