İltihaplı ve 20'lik diş ağrısı evde tedavi ile nasıl geçer? İltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir?

Sağlık problemleri arasında en çok huzursuzluk veren ve can yakıcı bir problem olarak öne çıkan diş ağrısı, kimi zaman evde doğal ve bitkisel çözüm önerileri ile ortadan kaldırılabilir. Fakat çürüme, 20'lik diş, dolgu ağrısı, iltihap gibi durumlarda uzman hekim yardımına ihtiyaç duyulur. Eğer ağrı ile birlikte şişlik gibi semptomlar da söz konusu ise öncelikle evde diş ağrısını ne geçirir ve keser sorunun yanıtlarını uygulamak, ağrının hafiflemesine ve en azından doktora gidene kadar rahatlamaya sebep olacaktır. Diş ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? İşte diş ağrısına iyi gelen şeyler, evde doğal ve bitkisel yöntemler, çaylar, tedavi süreçleri…

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Diş fırçalamak: Eğer çürük dişiniz varsa ve şayet meydana gelen ağrının sebebi gün içerisinde tüketilen besinlerin kırıntılarının çürük diş ve çevresinde birikmesi ise bu durumda öncelikle yapmanız gereken şey dişlerinizi fırçalamak olmalıdır. Bu sayede ağrıya sebep olan besin kırıntılarını dişinizden uzaklaştırabilir ve ağrının azalmasını sağlayabilirsiniz.

Dolgu: Eğer diş ağrısına sebep olan faktör çürük ise, bu durumda tedavi için uzman bir diş hekimine başvurmak gerekir. Çürük diş için evde tedavi süreci yürütmek mümkün değildir. Olabildiğince kısa bir süre içerisinde doktora başvurulması önemlidir. Çürük diş tedavisinde öncelikli tercih, dolgudur. Çürük diş ağrısı, dolguya rağmen devam ederse bu durumda kanal tedavisine ihtiyaç duyulur. Şayet kanal tedavisi uygulanan dişte hala ağrı söz konusu ise son aşamada dişin çekilmesi gerekebilir.

Kanal tedavisi: Çürük sayısının fazla olması ve bu çürüklere zamanında müdahale edilememesi dolayısıyla çürük sayısının zaman içerisinde artması şiddetli diş ağrılarını meydana getirir. Çoğu çürük diş tedavisinde genel olarak dolgu işleminin yetersiz kalması mümkündür.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Gargara yapmak: Sirke, tuz ve sudan oluşan karışım ile gargara yaptığınız takdirde diş ağrısının uyuşturucu etkisiyle azalmasını sağlayabilirsiniz. Bu karışım aynı zamanda dezenfekte etkisi sayesinde dişlerinizi bakteri ve mikroplardan arındıracak, varsa şişlik problemine büyük ölçüde son verecektir. Buz uygulaması: Ağrılı dişin yer aldığı bölgeye buz ile uygulama yaparak diş ağrısının geçici olarak hafiflemesini sağlayabilirsiniz. Karanfil yağı: Antiseptik özelliklere sahip bir bitkisel kaynaktır. İçeriği dolayısıyla birçok diş macununun yapımında kullanılmaktadır. Diş ağrısına evde tedavi arayanlara sıklıkla önerilir. Sarımsak: Bakterileri yok edici nitelikte bir içeriğe sahiptir. Ağrıyan dişin olduğu bölgenin üzerine hafifçe bastırarak uygulama yapıldığı takdirde dişte uyuşma etkisi yaratarak ağrının azalmasını mümkün kılar. Zerdeçal: Antiseptik özelliği sayesinde diş ağrısı başta olmak üzere pek çok ağrının üstesinden gelmeye yardımcı olur. Diş ağrısını evde doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri ile çözmek istiyorsanız zerdeçalı su ile karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra ağrıyan dişinizin üstüne hafifçe bastırarak uygulama yapabilirsiniz. Çörek otu: Ağrıya neden olan bakteri, mikrop vb. etkenlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Bu sayede ağrının şiddetinin azalmasını mümkün kılar. Karabiber: Diş ağrısını ne keser noktasında önerilen bitkisel tedavi çözümlerinden bir tanesi de karabiberdir. Doğal antibiyotik olarak bilinir.

AĞRI KESİCİ VE ANTİBİYOTİK İLE DİŞ AĞRISI TEDAVİSİ

Diş ağrısının sürekli bir hal alması, kronik bir soruna dönüştüğünün ve bu da bir iltihaplanma söz konusu olduğunun göstergesidir. Böyle bir durumda uzman doktora görünerek tedavi sürecine başlanmalıdır. Şiddetli ağrının çözümünde ağrıya sebep olan etkenin tespit edilmesi ve buna göre bir tedavi yöntemi izlenmesi gerekir. Bazen ağrının sebep dolgu vb. basit yöntemlerle çözülmesi bir sağlık problemi iken bazı durumlarda ise çene kemiğinde meydana gelen kistin diş köküne baskı yaparak ağrıya sebep olması mümkündür. Dolayısıyla iltihaba sebep olan bu gibi durumlarda, ağrının ortadan kaldırılması için ağrı kesici ve antibiyotik kullanımına başvurulur.

AHMET MARANKİ DİŞ AĞRISI ÖNERİLERİ

Ahmet Maranki, diş ağrısına ne iyi gelir noktasında tuz tavsiyesinde bulunuyor. Diş ağrısını kesmek için tuzlu su ile gargara yapılabileceğini söyleyen Maranki'nin diğer önerileri şu şekildedir:

Sıcak suyu demleye bırakıp adaçayını ılıdıktan sonra gargara yapmanız, diş ağrısına iyi gelecektir. Diş ağrısına iyi gelen bitkilerden bir tanesi de nanedir. Nane kullanarak diş ağrısına kesin çözüm getirmek istiyorsanız aktardan temin ettiğimiz bir parçayı naneyi parçalayın ve ağrıyan dişinizin üzerine koyun. Antiseptik özellikleri sayesinde diş ağrısına iyi gelecektir.

İLTİHAPLI DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Bu konuya başlamadan önce iltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir konusunda araştırma yapıp doktor bilgisi ve önerisi olmadan hareket etmenin sağlıklı bir yöntem olmadığını vurgulayalım. Eğer dişte bir iltihap söz konusu ise bu problemin çözümü için evde tedavi yöntemlerini denemeden önce mutlaka uzman bir hekime görünmek gerekir.

Evde uygulanacak bitkisel yöntemler diş ağrısına kesin çözüm getirmez. Çünkü ağrının kaynağı iltihaptır ve bu iltihabın kurutularak yayılmasını önlemek için antibiyotik kullanımına ihtiyaç vardır. Şayet gerekli tedavi yöntemi uygulanmaz ve iltihap yayılırsa bu durum, dişlere zarar verebilir, bunun yanı sıra organlara sıçrayabilir. Bunun için iltihap halinde diş doktoruna gitmeyi ihmal etmemeniz gerekir. Aşağıda sıralayacağımız yöntemleri, doktora gitmeden önceki süre boyunca diş ağrısını hafifletmek ve azaltmak için uygulayabilirsiniz. İşte diş ağrısı nasıl hafifler, azalır sorunun yanıtları evde doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri:

Bir tatlı kaşığı tuz ile bir bardak ılık suyu karıştırın. Karıştırma işlemine tuz eriyinceye kadar devam edin. İltihabın söz konusu olduğu dişteki ağrının şiddeti arttıkça bu tuzlu su karışımı ile gargara yapabilirsiniz. İltihaplı bölgeyi dezenfekte etmek ve diş ağrısını hafifletmek için eczanelerde satılan ağız gargaralarını kullanabilirsiniz. Ağız içi bakım gargara suları içerdikleri hidrojen peroksit ve benzeri etken maddeleri sayesinde ağrının hafifletilmesini sağlar. İltihaplı diş ağrısına iyi gelen şeylerden bir tanesi de çay ağacı yağıdır. İltihaplı diş ağrısını hafifletmek için 2-3 çay kaşığı çay ağacı yağını bir su bardağı ılık su ile karıştırın. Bu karışımla yaptığınız gargara ağrının hafiflemesini sağlayacaktır. Uyuşturucu etkisi bulunan karanfil yağı, iltihaplı diş ağrısına iyi gelir. Bunun için ağrıyan dişinizin üzerine birkaç damla karanfil yağı damlatın. Eğer yağı yoksa karanfilin kendisini de dişinizin üzerine koyarak hafifçe bastırabilirsiniz.

İLTİHAPLI DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

İltihap diş ağrısını kesen evde tedavi yöntemleri şu şekildedir:

Sigara ve alkol gibi ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkileyen alışkanlıklardan uzak durun. İltihaplı diş ve çevresinde mevcut olan bakterilerin yok edilmesi için ağız içi bakım gargaraları ile gargara yapabilirsiniz. Ilık su ile dişlerinizi fırçalayın. Yemek yerken iltihaplı dişin olduğu bölgeyi mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışın. Çok sıcak ve çok soğuk yiyecek ile içeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışın.

DOLGULU DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Dolgu tedavisi ile ağrısı sonlandırılmak için tedavi altına alınan bir dişin tekrar ağrı yapması halinde akla ilk olarak besin kırıntılarının dolgulu diş ve çevresinde birikmiş olabileceği ihtimali gelir. Dolayısıyla ağrıyı kesmek için başvurulacak ilk yöntem de dişleri fırçalamak olacaktır.

Fırçalamanıza rağmen geçmeyen diş ağrısı için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Ilık su ile 2 tatlı kaşığı tuzu karıştırın. Bu su ile gargara yapın.

Tuzlu su ile yaptığınız gargara, diş ağrısına iyi gelecek ve ağrının hafiflemesini sağlayacaktır. Ağrı hale geçmediyse bu durumda bir ağrı kesici ilaç kullanabilirsiniz. Öte yandan dolgulu dişte meydana gelen bir ağrının sebebinin mutlaka tespit edilmesi gerekir. Dolgunun değişmesi veya yenilenmesine ihtiyaç olabilir.

20'LİK DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Yirmilik dişler olarak adlandırılan arka dişlerin çıkmaya başlamasının ardından kısa bir süre sonra ağrı hissi meydana gelir. Bu noktada öncelikle yirmilik diş ağrısı neden olur sorusuna yanıt aramak gerekir. Uzman bir doktor gözetiminde cevabı aranan bu soru, ağrının kaynağının tespit edilmesine olanak sağlayacaktır. Tedavi de buna göre belirlenecektir.

Kimi zaman yirmilik dişlerin çıkması için çene yapısında yirmilik dişlere yetecek kadar yer olmayabilir. Bu durumda diş kökünden dışarı çıkan yirmilik diş, komşu dişe baskı uygulayacak ve ağrıya sebep olacaktır. Bu gibi durumlarda genellikle yirmilik dişin cerrahi operasyonla alınması gerekir.

DİŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Diş çürüğü:

Dişlerin arasında bakteri oluşumunun söz konusu olması bir süre sonra diş minesi ve kemiğinde tahribata, ilerleyen dönemde çürüğe sebep olur. Çürüyen dişte önce iltihap meydana gelir, ardından süreç şiddetli bir şekilde yaşanan ağrılar ile devam eder.

Ağız içi yara (aft):

Ağız içinde meydana gelen yaralar, bir süre sonra bağışıklık sistemini zayıflatır. Bununla birlikte ağız ve diş sağlığını önemli ölçüde tahribata uğratır. Bağışıklık sistemindeki çöküntüye bağlı olarak ortaya çıkan ağız içi yaraları, iltihap oluşumuna sebep olur. İltihaplı yaralar diş etlerini etkiler ve bu da şiddetli ağrılar ile birlikte rahatsız edici bir boyuta ulaşabilir. Bu gibi durumlarda tedavi süreci, uzman doktor denetiminde iltihabı kurutarak yok etmek amacıyla planlanır. Çoğunlukla ihtiyaç tedavisine ihtiyaç duyulur.

Yetersiz ağız ve diş bakımı:

Dişlerin bakımı doğru şekilde yapılmadığı, dişler düzenli olarak fırçalanmadığı takdirde yemekten sonra diş köküne çöken bakteriler, çürümeye ve dolayısıyla şiddetli ağrılara sebep olur. Diş bakımı için yalnızca fırçalamak yeterli değildir. Diş ipi ve çeşitli yöntemlerden de faydalanılması gerekir. Öte yandan asitli içecekler ve yiyecekler diş minesine zarar verir. Asitli içeriğe sahip besinler tüketildikten sonra ağız bakımı doğru şekilde gerçekleştirilmezse diş ağrısının ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Yirmilik diş:

Belirli bir yaştan sonra arka dişler dökülür. Dökülen dişlerin yerine 20'lik dişler çıkmaya başlar. Çenenin sağında ve solunda ikişer tane olmak üzere toplamda dört tane olan yirmilik dişler, doğru bir şekilde çıkmaz, komşu dişlere baskı yaparsa ağrıya neden olabilir. Kimi zaman ise yirmilik işler, çevre dişler ile temas etmeden çıkar ve ağrıya sebep olmaz.

DİŞ AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diş ağrısı, genel olarak ani bir şekilde ortaya çıkar. Ortaya çıktıktan kısa bir süre içerisinde yüzün büyük bir bölümü etkileyecek düzeyde rahatsız edici boyuta ulaşabilir. Ağrı arttıkça iltihap ve benzeri problemlerle birlikte dişlerde fonksiyon kaybı söz konusu olur. Fonksiyon kaybıyla birlikte konuşma, çiğneme gibi faaliyetlerde aksaklık meydana gelir. Ağrının süresi ve şiddeti artarsa mutlaka bir diş hekiminin müdahalesine ihtiyaç duyulur.

Gömülü dişler, çene yapısında yer olmadığı halde çıkmaya çalışıyor ise kulakta, şakakta, çene altı ve boyunda ağrıya sebep olabilir. Bu tip ağrıların söz konusu olması halinde vakit kaybetmeden uzman bir diş hekiminden yardım alınmalıdır. Bunların haricinde diş ağrısı belirtileri şu şekilde sıralanabilir: