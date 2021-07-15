Diz ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diz kapağında ağrı neden olur, nasıl geçer? İşte ağrı kesici egzersiz önerileri!

İnsanların günlük hayatında yaptıkları bazı yanlış hareketler veya başka nedenler ile diz ağrısı yaşıyor. Bununla ilgili olarak ise evde yapılabilecek bazı tedavi yöntemleri araştırılıyor. Bu rahatsızlık hem kısa hem de uzun vadeli sorunların neden olabileceği yaygın bir durumdur. Evde yapılabilecek bazı yöntemler ise uzun vadeli sorunların çoğuna yardımcı olabilir. Bununla ilgili olarak hazırladığımız haberimizde diz kapağı ağrısı neye işarettir? Gibi sorularınızın yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki, diz kapağı ağrısına ne iyi gelir? Dizde ödem ne kadar sürede geçer? İşte tüm detaylar…
Diz ağrısı tedavisi, bir dereceye kadar sorunun nedenine bağlı olacaktır. Bununla birlikte, aşağıdaki basit ilaçlar birçok diz ağrısı formuna yardımcı olabilir.
Fiziksel aktivite
Güçlendirme egzersizleri
Diz ağrısına ne iyi gelir?
Diz ağrısını en aza indirmeye yardımcı olabilecek önlemler şunlardır:
Sağlıklı bir diyet dengeli bir diyet anlamına gelir:
meyve, sebze ve lif bakımından zengindir
et, hayvansal yağ ve diğer yağ oranı düşük
Artrit Vakfı, taze ürünler açısından zengin Akdeniz tarzı bir diyet önerir.
Diz ağrısına iyi geleceğini iddia eden bir diyete başlamadan önce, sizin için güvenli olmasını sağlamak için bir sağlık uzmanına danışmalısınız.
Osteoartritli 1.583 kişiyle yapılan bir çalışmada, glukozamin ve kondroitin sülfat kombinasyonu güvenlik ve etkinlik açısından test edilmiştir.
Katılımcıların yaklaşık yüzde 80'i ağrıda yüzde 20 veya daha fazla azalma bildirdiğinden, tedavi umut vericidir. Bu tedaviyle ilgilenen insanlar bu konuda doktorlarıyla konuşmalıdır.
Bu ilaçların bazıları, ibuprofen ve naproksen dahil, tezgah üstü veya çevrimiçi olarak satın alınabilir.
Diz ağrısına evde çözüm yolları!
Kendi kendine masaj da dahil olmak üzere masaj, diz ağrısını hafifletebilir. Diz ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler aşağıdaki gibidir;
Amerikan Masaj Terapileri Derneği (AMTA) aşağıdakileri önermektedir.
Dinlenme, buz, sıkıştırma ve yükseklik, burkulma gibi yumuşak doku yaralanmasından kaynaklanan hafif diz ağrısının tedavisine yardımcı olabilir.
Koruma, diz, örneğin, buna neden olan aktiviteden bir mola vererek daha fazla yaralanmadan korunmayı ifade eder.
Dinlenme daha fazla yaralanma riskini azaltabilir ve dokulara iyileşmesi için zaman verebilir. Bununla birlikte, tüm hareketlerin durdurulması tavsiye edilmez, çünkü bu sertliğe ve zamanla kas zayıflığına yol açabilir.
Buz, şişliği ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Bir beze sarılmalı ve ilk yaralanma gününde birkaç kez 20 dakika uygulanmalıdır. Asla doğrudan cilde buz koymayın, bu daha fazla hasara yol açabilir.
Örneğin diz desteği ile sıkıştırma, konfor seviyelerini artırabilir. Destek veya bandaj sağlam olmalı, ancak sıkı olmamalıdır.
Yükseklik veya bacağın kaldırılması, dolaşımı teşvik eder ve şişmeyi azaltır. İdeal olarak, diz kalbin seviyesinin üzerinde olmalıdır.
Isı ve soğuk sırtın alt kısmındaki ağrının tedavisinde etkili olabilir ve artritin neden olduğu eklem ağrısının hafifletilmesi önerilmiştir.
Isı kasları gevşetir ve yağlamayı geliştirir, sertlikte bir azalmaya yol açar. Sıcak su şişesi veya sıcak bir ped kullanın.
Bir beze sarılmış buz, ağrıyı, iltihabı ve şişliği azaltabilir.
Bazı insanlar sabah hareketliliğini artırmak ve günün ilerleyen saatlerinde şişmeyi azaltmak için ısı kullanabilir.
Herhangi bir sıcak öğeyi uygulamadan önce test etmeyi unutmayın, özellikle yaşlı bir kişi veya kolayca iletişim kuramayan biri içinse.
Sıcak ve soğuk pedler çevrimiçi satın alınabilir.
Daha soğuk bir iklimin genellikle ağrıyı kötüleştirdiği düşünülmektedir.
Çalışma bulguları bunu desteklemese de, hoş bir iklimde yaşamak acıyı psikolojik olarak daha kolay hale getirebilir. Ayrıca daha sağlıklı bir yaşam tarzı elde etmek için daha kolay fırsatlar sağlayabilir.
2014 yılında araştırmacılar, osteoartritli yaşlı insanlarda hava durumundan ziyade hava koşullarına duyarlılığın eklem ağrısı deneyimini etkileyebileceğini buldular.
Güney Avrupa'dan insanlar, kadınlar ve daha yüksek kaygı düzeyine sahip olanların hava duyarlılığını bildirme olasılığı daha yüksekti ve daha yüksek duyarlılık düzeyine sahip olanların özellikle nemli veya yağmurlu ve soğuk havalarda artan ağrı bildirme olasılığı daha yüksekti.
Çalışmanın sonuçları, daha soğuk bir iklimde ağrının daha da kötüleştiğine dair yaygın inancı desteklemedi.
ABD'de yapılan bir 2017 çalışması bu görüşü destekledi. Bulgular, yağış ve eklem ağrısı için artan tıbbi ziyaretler arasında bir bağlantı olmadığını gösterdi.
2017 yılında 570 kişiyi içeren bir çalışma, akupunkturun dizde osteoartritli insanlara yardımcı olabileceğine dair kanıt buldu.
Katılımcılar 26 hafta boyunca 23 gerçek veya 23 sahte akupunktur seansı ya da 12 hafta boyunca 6 akupunktur seansı aldı.
Gerçek akupunkturu olanlar, ağrı ve fonksiyon skorlarında diğerlerine göre daha yüksek puan aldı.
Araştırmacılar şu sonuca vardı:
"Akupunktur, güvenilir sahte akupunktur ve eğitim kontrol gruplarına kıyasla diz osteoartriti için yardımcı bir tedavi olarak işlev ve ağrı rahatlamada iyileşme sağlıyor gibi görünüyor."
Tai chi bir tür meditatif egzersizdir ve sadece egzersizin yararları yukarıda tartışılmıştır.
Diz osteoartriti olan 204 katılımcının bir yıllık çalışması, tai chi'nin standart fizik tedaviye kıyasla daha fazla olmasa da benzer faydalara sahip olabileceği sonucuna vardı. Katılımcıların ortalama yaşı 60'tır.
Primer sonuç skorlarındaki iyileşmeler her iki grupta da 12. haftada kaydedildi ve bunlar program boyunca devam etti.
Buna ek olarak, tai chi yapanlar, standart fizik tedavi uygulananlara kıyasla, depresyon semptomlarında ve yaşam kalitesinin fiziksel yönlerinde önemli gelişmeler gördüler.
Geçici diz ağrısı kronik diz ağrısından farklıdır. Birçok kişi bir yaralanma veya kaza sonucu geçici diz ağrısı yaşar. Kronik diz ağrısı nadiren tedavi edilmeden geçer ve her zaman bir olaya atfedilmez. Çoğu zaman birkaç nedenin veya koşulun sonucudur.
Fiziksel koşullar veya hastalıklar diz ağrısına neden olabilir. Peki, diz ağrısı neye işarettir?
osteoartrit: eklem dejenerasyonu ve bozulmasının neden olduğu ağrı, iltihap ve eklem yıkımı
tendinit: diz önünde, tırmanırken, merdiven alırken veya eğimde yürürken kötüleşen ağrı
bursit: tekrarlanan aşırı kullanım veya diz yaralanmasından kaynaklanan iltihaplanma
kondromalazi patella: diz kapağının altında hasarlı kıkırdak
gut: ürik asit birikmesinden kaynaklanan artrit
Baker'ın kisti: diz arkasında sinovyal sıvı (eklemi yağlayan sıvı) birikmesi
romatoid artrit (RA): ağrılı şişmeye neden olan ve sonunda eklem deformitesine ve kemik erozyonuna neden olabilecek kronik bir otoimmün inflamatuar bozukluk
çıkık: diz kapağının çıkması çoğunlukla travma sonucu
menisküs yırtığı: dizdeki bir veya daha fazla kıkırdağın yırtılması
yırtık bağ: dizdeki dört bağdan birinde yırtılma - en sık yaralanan bağ ön çapraz bağdır (ACL)
kemik tümörleri: osteosarkom (ikinci en yaygın kemik kanseri), en sık dizde görülür.
Bunun gibi birçok neden diz ağrısı nedenleri arasında gösterilmektedir…