Dudak uçuğuna iyi gelen şeyler nelerdir? Uçuğa ne iyi gelir? İşte evde hazırlanacak bitkisel krem önerileri

Herpes simpleks virüsüne bağlı olarak ortaya çıkan ve ağız içinde, diş etlerinde ve dudakta görülen HSV 1 mikrobik bir enfeksiyondur. Kümeler halinde yerleşmiş içi sıvı dolu kabarcıklar cilt üzerinde pek çok yerde de çıkabilir. Bebeklerde görülen pamukçuk yaraları ile karıştırılan uçuk vücuda girdikten sonra ömür boyu vücutta kalır. Kesin bir tedavisi yoktur. Yapılan tedaviler geçicidir ve bu durum zaman zaman kendini ortaya çıkarır. Buna göre; dudak neden uçuklar? Uçuğa iyi gelen şeyler nelerdir? Ruj uçuğa iyi gelir mi?

UÇUK NEDİR?

Tıptaki ismi ile herpes simpleks isimli virüstür. HSV 1 olanı dudak ve ağız çevresinde görülür. Kimi zaman ağrılı olurken kimi zaman ise belirti vermez. Her yaştan insanı etkilemekte olan bu virüs vücuda girdikten sonra ömür boyu burada kalır ve zaman zaman bağışıklık sistemi zayıfladığında kendini belli eder. Bulaşıcı bir hastalık olduğunda enfekte olmuş kişilerle temastan kaçınılmalıdır. Herpes simpleks vücuda alındıktan sonra üç aşamada kendini gösterir:

Birincil enfeksiyon

Pasif dönem

Nüks

UÇUK NEDEN ÇIKAR?

Uçuk, viral bir enfeksiyondur. HSV 1 olarak adlandırılan bu durum genellikle dudak ve ağız çevresinde görülürken HSV 2 ise genital bölgede görülmektedir. Bir kez alındığında vücutta ömür boyu kalan bu virüs zaman zaman belli sebeplerden ötürü enfekte olur. Virüsün en bulaşıcı olduğu hal ise yaranın var olduğu zamandır ancak herhangi bir belirti olmasa bile kişi bu virüsü başkalarına bulaştırabilir. Yemek kapları, tıraş makineleri, havlularla temasın dışında öpüşmek de HSV 1'e neden olmaktadır. Öte yandan stres ve çevresel faktörler sebebi ile bağışıklık sisteminin de zayıflaması bu duruma etkendir.

DUDAKTA UÇUK NEDEN ÇIKAR?

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde çıkabilir.

Organ nakli geçirmiş bireylerde görülebilir.

Kanser hastalarında oluşabilir.

Stres ve psikolojik faktörler var olan uçuğun aktifleşmesine neden olabilir.

UÇUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dudakta veya etrafında kaşınma

Yanma, acı ve ağrı hissi

Karıncalanma

Boğaz ağrısı, ateş

Yorgunluk, kas ve eklem ağrıları

Boyun lenf bezlerinde şişlik

Sinirlilik hali

Yutmada güçlük

Stres

Enfeksiyonlar

Hormonal değişimler

UÇUĞA NE İYİ GELİR?

Antiviral, antimikrobiyal ve bağışıklık güçlendiren vitamin ve mineraller uçuğa iyi gelir ancak tamamen geçirmez. Sadece tekrarlama olasılığını azaltır ve ağrıyı hafifletir. Öte yandan uçuğa iyi gelen doğal ürünler ve yiyeceklerden bazıları ise;

Probiyotikler

E vitamini açısından zengin besinler

Yüksek C vitamini içeren besinler

Çinko

Aloe vera jeli

UÇUĞU NE GEÇİRİR?

Sarımsak

Bal, arı sütü

Vanilya yağı veya özü



UÇUK İÇİN EVDE YAPILACAK DOĞAL TEDAVİLER

Uçuğun üzerine buz ile kompres yapın ve düzenli aralıklarla tekrar edin. Doğal antibiyotik olarak sarımsak kullanılabilir. Sarımsak ezildikten sonra uçuğun üzerine sürülür ve dağıtılır. Tedavi edici etkisi sayesinde sızlama ve ağrılardan kurtulacaksınız.

UÇUĞA DİŞ MACUNU SÜRÜLÜR MÜ?

Diş macununun uçuklar üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Ancak kesin ve bilinen bir tedavisi yoktur.