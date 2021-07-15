Öksürüğe ne iyi gelir ve nasıl geçer? Gece öksürükten uyuyamıyorum ne yapmalıyım? İşte doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri

Gece öksürüğünü kesmek için ne yapılır sorusunun cevabı öncelikle odanın havalandırılmasından ve odadaki tüm alerjen maddelerin uzaklaştırılmasından geçer. Öte yandan sorunun çözümü için pek çok ilaç kullanılabileceği gibi beslenme düzeninde yapılacak bazı değişiklikler ve uygulanacak evde doğal ve bitkisel yöntemlerle bu sorunun önüne geçilebilir. Peki öksürük krizi nasıl geçer? Bu noktada uygulanacak tedavi yönteminde öncelikle boğazı yumuşatmak gerekir. Birtakım bitki çaylarının tüketimi bu konuda rahatlama sağlayabilir. Gece öksürükten uyuyamıyorum ne yapmalıyım şeklinde araştırma yapan kişiler tarafından merak edilen gece öksürük krizi neden olur ve nasıl geçer, gece öksürük krizine ne iyi gelir sorularını cevapladık.

GECE ÖKSÜRÜK KRİZİNE NE İYİ GELİR?

Gece başlayan öksürük, evde doğal ve bitkisel yollardan tedavi edilebilir. Birtakım hastalıkların belirtisi olarak kendini gösteren gece öksürüğü, ciddi boyutlarda olmadığı durumlarda evde tedavi ile önlenmeye çalışılır. Fakat problem, evde uygulanan yöntemler ile geçmiyorsa problemin kaynağının tespit edilmesi ve buna yönelik bir tedavi planı yapılması gerekir.

Alerji ilaçları

Öksürük problemi, alerjiye bağlı bir şekilde gelişmiş ise bu durumda alerji ilaçları reçete edilebilir. Aynı zamanda öksürük şurupları da bu sebeple kendini gösteren öksürük problemine iyi gelir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kullanılacak ilacın doktor tarafından reçete edilmiş olmasıdır.

Bol sıvı tüketimi

Gün içerisinde bol su tüketimi, mukusun vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bu da göğüs tıkanıklığı ve öksürük problemini giderir.

Bal

Bal, öksürük baskılayıcı bir ilaç olarak değerlendirilir. Üstelik bu özellikteki ilaçlar yerine doğal bir kaynaktır ve herhangi bir yan etkisi yoktur. Yatmadan önce tüketeceğiniz bitki çayının içerisine bir miktar ilave edeceğiniz bal, boğazda rahatlama sağlayacaktır.

Okaliptüs

Yatmadan önce okaliptüs pastili emmek ya da okaliptüs buharı solumak, gece daha rahat bir şekilde uyumaya yardımcı olacaktır.

Nem

Bulunduğunuz odayı nemlendirmeniz da boğazınızda rahatlama sağlayacaktır. Bunun için sıcak bir su dolu kabı odada bulunan kaloriferlerin üstüne koyabilirsiniz.

ÖKSÜRÜK KRİZİ NASIL GEÇER?

Öksürük krizinin kaynağı mikrobik bir hastalık ise problemin ortadan kaldırılması için tedavide nedene yönelik bir plan izlenir. Eğer problem, 3 haftadan daha uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanı görüşü alınmalıdır. Bu tip durumlarda uzman hekim, bronşların rahatlamasını ve genişlemesini sağlayacak tedavi yöntemleri geliştirebilir. Mutlaka hekime başvurulması gereken durumlar şu şekilde listelenir:

Öksürüğün 3 haftadan uzun sürmesi

Öksürük problemine nefes darlığı eşlik etmesi

Balgamlı öksürüğün söz konusu olması

GECE KURU ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Gece başlayan öksürük krizinin sebebi, ortamda bulunan ve alerjik reaksiyona yol açması mümkün tüyler, tozlar ve diğer alerjen maddeler olabilir. Gece artan öksürük yaşayan bir kişi, normal şartlar altında bu alerjen maddelere karşı bir reaksiyon göstermiyor olsa bile zaten tahriş olmuş hava kanallarında gelişen hassasiyet ile birlikte gece öksürüğüne maruz kalabilir. Bebeklerde ve yetişkinlerde genellikle bu durumun sebebi aynı faktörle ilişkilendirilir.

Alerji şikayeti olan kişiler için üretilmiş yastık kılıflarını ve nevresimleri kullanın. Yatak örtülerini açık havada değil, kurutucuda kurutun. Birçok kişi için dışarda kuruyan yatak örtülerinin kokusu daha güzel olsa da, ister istemez eve polen ve diğer alerjen maddeleri sokmuş olursunuz. Bununla birlikte gece öksürüğünü kesmek için ne yapılır şeklinde araştırma yapan kişiler için bu problemin muhtemel nedenleri şu şekilde sıralanabilir: