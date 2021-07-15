Hamilelikte boğaz ağrısına ne iyi gelir? Hamilelikte boğaz ağrısı nasıl geçer?

Hamilelik döneminde bağışıklık sistemi diğer dönemlere göre daha savunmasız olur ve dolayısı ile bazı hastalıklara yakalanma riski daha fazladır. Boğaz ağrısı, grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi üst solunum yolları hastalıklarına yakalanma olasılığı gebelik döneminde daha fazladır. Bu dönemde oluşan boğaz ağrısını kontrol altına almak için sorunu başlangıç aşamasında tedavi etmek gerekmektedir. Gebelik dönemi ilaç kullanımı için uygun bir dönem olmadığından dolayı boğaz ağrısı için doğal ve bitkisel ürünlerden yararlanılabilir.



Boğaz ağrısı nezle, grip ya da soğuk algınlığı nedeni ile oluşmuşsa kaynağı bir virüs olduğundan spesifik bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Antibiyotik ile uygulanan tedaviler boğazlarda ağrıya yol açan virüslere her hangi bir etki sağlamaz. Antibiyotik tedavisi bakteri kaynaklı sorunlarda kullanılmaktadır. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler hastalığı düzeltmediği gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle gebelik döneminde bu tür sorunları kontrol altına almak için vitamin desteği, sıvı tüketimi ve bol istirahat önerilmektedir. Kullanılabilecek basit bir ağrı kesici ve antibiyotik için mutlaka doktora danışmak gerekmektedir. Bu dönemde antibiyotik tedavisi sinüzit, zatürre gibi her hangi bir bakteriyal enfeksiyon söz konusu ise doktor tavsiyesi ve gözetimi altında uygulanabilir.



Hamilelik Döneminde Boğaz Ağrısına Uygulanabilecek Bitkisel Öneriler



Boğaz ağrısı çok şiddetli değilse bir fincan aşırı sıcak olmayan çay ağrıya karşı iyi gelebilir. Çay bir miktar bal ve limon ile tatlandırılarak içilebilir. Bu şekilde ağrı daha çabuk ortadan kalkacaktır. Uyku problemi yaşamamak için çay içmek istemeyen anne adayları ılık suyun içine birkaç damla limon ve 1 tatlı kaşığı bal ilave ederek içebilir. Tıpkı çay gibi hafif boğaz ağrılarına karşı iyi gelir.



Zencefil çayı yine hamilelik döneminde yaşanan boğaz ağrısı için kullanılabilir. Zencefil rendelenerek 5 dakika kadar kaynatılır. Kaynayan zencefilin suyu süzülür, içine bal ve limon eklenerek tüketilebilir.



Gün içinde çok soğuk olmayan suya 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edilerek 2 defa gargara suyu olarak kullanılabilir. Uygulanan gargara kan dolaşımını hızlandırarak balgam söktürücü bir etki sağlar.



2-3 diş sarımsak iyice çiğnendikten sonra yutulur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak boğaz ağrısına karşı fayda sağlar.



Nar kabuğu yine boğaz ağrısına karşı iyi gelen şifalı meyveler arasındadır. Nar kabuğu rendelenerek ya da blenderdan geçirilerek çay gibi demlenir. Hazırlanan çay bir fincan olacak şekilde içilir.



Hamilelikte boğaz ağrısı tedavisi için yarım kahve fincanı hardal tohumu iyice dövüldükten sonra 1 yemek kaşığı bal, yarım limon suyu ve yarım tatlı kaşığı tuz ile karıştırılır. Üzerine 1 su bardağı su eklenerek kaynatılır. Karışım soğuduktan sonra gargara suyu olarak kullanılır.



Hamilelik döneminde ya da normal dönemlerde yaşanan boğaz ağrısı nedeni ile yemek yemekte güçlük yaşanabilir. Bu nedenle sıvı gıdalar ile beslenmek daha doğru olur. Özellikle bol limonlu tavuk çorbası boğaz ağrısına iyi gelen bir çorbadır.



Hamilelik dönemi vücudun hassas ve daha kırılgan olduğu bir dönemdir. Çoğu bilinçli anne adayı bu dönemde ilaç kullanmaktan kaçınır. Bu nedenle de doğal bitkisel tedavilere yönelir.



Hamilelik döneminde kesinlikle doktor önerisi olmadan ilaç kullanılmamalıdır. Rahatsızlık yalnızca boğaz ağrısı değilse ve beraberinde başka rahatsızlıklarda varsa, evde uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen sorun kontrol altına alınamıyorsa muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

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