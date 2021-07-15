Isırgan otu nasıl tüketilir? Isırgan otu suyu içilir mi?

Kuzey Asya kökenli bir bitki olan ısırgan otu ısırgangiller familyasına aittir. Yakıcı tüylere sahip olan ısırgan otu nisan-ağustos ayları arasında toplanır. Geniş bir kullanım alanına sahip olan ısırgan otu, ilaç, gıda, gübre, boya ve kozmetik alanlarında tercih edilir. Kas ağrıları, eklem iltihapları ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılan bir bitkidir.

ISIRGAN OTU NASIL TÜKETİLİR?

Sağlık açısından çok faydalı ve içerisinde pek çok besin öğesi taşıyan ısırgan otu farklı formlarda tüketilebilmektedir. Pişirildiğinde ya da kaynatıldığında vitaminlerini kaybetmediği için ısırgan otunu her iki şekilde de tüketebilirsiniz. Isırgan otu börek, poğaça gibi hamur işlerinde de kullanılabilmektedir ayrıca çorbaların içerisine de koyulabilmektedir. Farklı olarak, ısırgan otundan yemek yapabilir ya da çay şeklinde de içebilirsiniz.

TAZE ISIRGAN OTU TÜKETİMİ

Taze ısırgan otunu toplarken dikkat etmek gerekir. Dikkat etmediğiniz takdirde vücudunuzda kaşıntı ve kızarmalar görebilirsiniz. Peki, taze ısırgan otunu topladık, nasıl tüketiliriz? Taze ısırgan otu genelde yemeklerde kullanılır. Bizzat yemeği yapılarak tüketimi sağlanan taze ısırgan otu poğaça, börek gibi hamur işlerinin içlerinde de tüketmek mümkün.

ISIRGAN OTU SUYU İÇİLİR Mİ?

Kurutulmuş ısırgan otlarıyla yapılan ısırgan otu suyu içilebilen ve içilmesi de tavsiye edilen bir sudur. Vücudu temizleyen ve iyi bir idrar söktürücü olan ısırgan otu suyu öksürüğü de kesici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca kabızlık ve halsizlik gibi rahatsızlıklara da iyi gelen ısırgan otu suyunun daha birçok yararından dolayı içilmesi gerekmektedir.

ISIRGAN OTU ÇAYI NE KADAR İÇİLMELİ?

Isırgan otu çayı kahvaltılardan yarım saat önce aç karnına olacak şekilde 1 bardak içilmelidir. Gün içerisinde de 1-2 bardak içilmesi uygundur. Günde 3 kereden fazla ısırgan otu çayı içilmesi tavsiye edilmez.

Isırgan otu çayını kurutulmuş bir yemek kaşığı kadar ısırgan otunu kaynayan suyun içerisine ekleyip 10 dakika kadar demlendirerek elde edebilirsiniz.

ISIRGAN OTU SUYU NEYE İYİ GELİR?

Isırgan otu suyu da tıpkı ısırgan otu gibi pek çok şeye iyi gelir. Kan şekerini düzenleyen ısırgan otu suyu ödem söktürücü özelliğine de sahiptir. Romatizma ağrılarına da iyi gelen su, kasık ağrılarının tedavisinde de oldukça mahirdir. Sivilce tedavisinde de etkili bir göreve sahip olan ısırgan otu suyu erkeklerde görülen idrar sorunlarına da iyi gelir. Halsizlik şikâyetleriniz varsa kesinlikle tüketmeniz gereken ısırgan otu suyu sindirim problemlerinde de tüketilebilir.