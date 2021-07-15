15 Temmuz koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Salgının erken dönemlerinden itibaren yüksek kapasiteli test imkanlarıyla günlük 200 bini aşkın test yapılıyor. Bugün de 232 bin 257 test yapıldı ve vefat sayısı 48 olarak açıklandı. İşte, 15 Temmuz itibarıyla koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı ve illere göre aşılamada son durum...
Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Temmuz koronavirüs tablosu detayları ile bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları paylaşıldı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Temmuz korona son durum verileri...
TEST SAYISI: 232.257
VAKA SAYISI: 7.304
VEFAT SAYISI: 48
İYİLEŞEN SAYISI: 5.103
VAKA SAYISI: 6 bin 907
VEFAT SAYISI: 43
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 063
VAKA SAYISI: 6 bin 285
VEFAT SAYISI: 46
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 162
VAKA SAYISI: 5 bin 404
VEFAT SAYISI: 49
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 506
VAKA SAYISI: 5 bin 261
VEFAT SAYISI: 37
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 242
VAKA SAYISI: 5 bin 530
VEFAT SAYISI: 37
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 217
VAKA SAYISI: 5 bin 670
VEFAT SAYISI: 59
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 126
VAKA SAYISI: 5 bin 171
VEFAT SAYISI: 48
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 012