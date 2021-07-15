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Giriş Tarihi: 15.7.2021 19:48

Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 15 Temmuz Perşembe koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı ve günlük tablo

Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 15 Temmuz Perşembe koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı ve günlük tablo

Sağlık Bakanlığı COVID-19 sayfası üzerinde koronavirüs vaka sayısı açıklandı! Gelen son dakika haberine göre bugün yapılan 230 bini aşkın PCR testinden 7 bin 300'ü pozitif çıktı. Aşılama oranında kat edilen mesafe de günlük canlı tabloda yerini aldı. Vaka sayısı artışı olsa da vefat sayısında umut verici şekilde artış yaşanmadı. İşte, illere göre vaka sayısı dağılımı, koronavirüs aşılama oranı ve 15 Temmuz koronavirüs vaka sayısı...

15 Temmuz koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Salgının erken dönemlerinden itibaren yüksek kapasiteli test imkanlarıyla günlük 200 bini aşkın test yapılıyor. Bugün de 232 bin 257 test yapıldı ve vefat sayısı 48 olarak açıklandı. İşte, 15 Temmuz itibarıyla koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı ve illere göre aşılamada son durum...

15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Temmuz koronavirüs tablosu detayları ile bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları paylaşıldı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Temmuz korona son durum verileri...

TEST SAYISI: 232.257
VAKA SAYISI: 7.304
VEFAT SAYISI: 48
İYİLEŞEN SAYISI: 5.103

14 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 907

VEFAT SAYISI: 43

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 063

13 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 285

VEFAT SAYISI: 46

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 162

12 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 404

VEFAT SAYISI: 49

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 506

11 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 261

VEFAT SAYISI: 37

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 242

10 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 530

VEFAT SAYISI: 37

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 217

9 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 670

VEFAT SAYISI: 59

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 126

8 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 171

VEFAT SAYISI: 48

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 012

7 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 160

VEFAT SAYISI: 52

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 636

6 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 299

VEFAT SAYISI: 51

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 446

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Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 15 Temmuz Perşembe koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı ve günlük tablo
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