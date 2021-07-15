15 Temmuz koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Salgının erken dönemlerinden itibaren yüksek kapasiteli test imkanlarıyla günlük 200 bini aşkın test yapılıyor. Bugün de 232 bin 257 test yapıldı ve vefat sayısı 48 olarak açıklandı. İşte, 15 Temmuz itibarıyla koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı ve illere göre aşılamada son durum...

15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Temmuz koronavirüs tablosu detayları ile bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları paylaşıldı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Temmuz korona son durum verileri...