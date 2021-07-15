Kuru domates nasıl tüketilir? Domates kurusu nasıl yenir ve saklanır?

Kuru domates sofralarımızın ve yemeklerimizin süsü gibidir. Salatalarda, makarnalarda, sıcak yemeklerde, kahvaltıda kısaca tüm yemeklerimizde kendine yer bulan domatesin kurusu da bir o kadar lezzetli ve kurtarıcıdır.

KURU DOMATES NASIL TÜKETİLİR?

Kuru domates kahvaltılarda tercih edilen bir besindir. Peki kuru domates nasıl tüketilir? Kuru domates yemeklerin içerisinde ya da kahvaltıların yanında direkt olarak tüketilebilmektedir. Sandviçlerin içerisinde, salata çeşitlerinde, ezmelerde tüketilebilen kuru domates kahvaltı sofralarında peynirlerin ya da kızarmış ekmeklerin yanına yakıştırılan bir üründür.

DOMATES KURUSU NASIL YENİR?

Domates kurusu birçok yemeğin içerisinde kullanılarak yenebilen bir besindir. Kuru domatesi yemekler haricinde örneğin kahvaltı yanında da yiyebilmek de mümkündür. Örneğin kuru domatesleri biraz yumuşayana kadar haşlayıp üzerine zeytinyağı, tuz ve damak zevkinize göre istediğiniz baharatları da ekleyerek bu tarzda da yiyebilirsiniz.

KURUTULMUŞ DOMATES NASIL YUMUŞAR?

Kurutulmuş domatesi yumuşatmak için kaynatmak gerekir. Kuru domatesleri sirkeli suyun içerisine koyarak 5-10 dakika aralığında yumuşayana kadar kaynatabilirsiniz. Böylelikle kuru domatesler kaynayan suyun içerisinde yumuşamış olacaklardır.