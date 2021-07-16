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Giriş Tarihi: 16.7.2021 10:09 Son Güncelleme: 16.7.2021 10:09

Çam kozalağı reçeli hangi hastalıklara iyi gelir? Çam kozalağı reçeli nasıl yapılır?

Çam kozalağı reçeli hangi hastalıklara iyi gelir? Çam kozalağı reçeli nasıl yapılır?

Akciğer hastalıklardan vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar pek çok faydası bulunan çam kozalağı reçeli, son zamanlarda sıkça tüketilen besin maddelerinden bir tanesidir. Özellikle solunum yolu hastalıklarını önlemeye yararken içerisinde bulunan maddeler sayesinde stresi önlendiği de bilinmektedir.

Çam kozalağı reçeli son zamanlarda neredeyse her evde yapılmaya başlanan reçellerden bir tanesidir. Bu reçelin en büyük faydası akciğer hastalıklarına iyi gelmesidir. Akciğer hastalıklarına iyi gelen bu reçelin tüketilmesi için birkaç yol bulunmaktadır. İşte detaylar.

ÇAM KOZALAĞI REÇELİ NASIL TÜKETİLİR?

Özellikle akciğer hastalıkları için tüketilen kozalak reçeli, akciğer hastalıkları hariç pek çok hastalığa iyi gelmesi ile bilinir. Kozalak reçeli yapıldıktan sonra kahvaltı sofralarında tüketilebilir. Ayrıca sabah aç karna ya da yatmadan önce bir tatlı kaşığı yenilip ardından ılık su ile tüketilmesi de insan vücuduna oldukça faydalıdır. Bunlara ek olarak çam kozalağı reçelini tatlılarda pastalarda da kullanabilirsiniz.

ÇAM KOZALAĞI REÇELİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Çam kozalağı reçeli hem kahvaltı sofralarında hem de ayrı olarak tüketilebilen bir besindir. Bu reçel son zamanlarda oldukça sık yapılmaya başlanmıştır. Bu reçelin iyi geldiği hastalıklar özellikle solunum yolu hastalıklarıdır. Çam kozalağı reçeli faydaları arasında şunlar da bulunmaktadır:

  • Kozalak reçeli astım hastalığı dostudur. Astım hastalarının kozalak reçeli tüketmesi sıkça önerilir.
  • Kozalak reçeli; öksürük, astım, bronşit hastalıklarına iyi gelir. Balgam söktürücü olarak görev yapar.
  • İçerisinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde akciğerleri temizleme konusunda da oldukça etkili bir şuruptur. Daha rahat nefes almaya yardımcı olur.
  • Vücudun bağışıklığını arttırır. Özellikle soğuk zamanlarda hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.
  • İçerisinde bulunan maddeler sayesinde stres giderici özelliği bulunmaktadır.

KOZALAK REÇELİ NE KADAR YENMELİ?

Faydaları saymak ile bitmeyen özellikle akciğer rahatsızlığı bulunan kişilere oldukça tavsiye edilen bu reçel, farklı farklı şekilde tüketilebilmektedir. Bu reçelin ne kadar tüketilmesi gerektiği ise merak konusudur. Uzmanlar tarafından kesin bir açıklama yapılmış olmasa da günde 2 tatlı kaşığı tüketilmesi öneriliyor. Düzenli olarak günde 2 tatlı kaşığı tüketilen kozalak reçeli vücuda oldukça fayda sağlıyor. Ancak kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, gebe ya da emziren bireylerin tüketmesi için bir uzmana danışması gerekmektedir. Bunlara ek olarak fazla tüketilen çam kozalağı reçeli insan vücuduna yan etkiler oluşturabilmektedir.

ÇAM KOZALAĞI REÇELİ NASIL YAPILIR?

Çam kozalağı reçeli yapımı pek de zor olmayan reçellerden bir tanesidir. Bu reçel özellikte akciğer hastalıkları için kullanılan bir reçeldir. Bu reçelin yapılması için çam kozalakların toplanma zamanı çok önemlidir. Çam kozalaklarını daha olgunlaşmadan küçük ve yeşil iken toplandığı zaman reçel yapılabilir. Kahverengi ve büyük kozalaklar reçel yapımı için uygun olmayacaktır.

  • Çam ve köknar ağaçlarından toplamış olduğunuz daha olgunlaşmamış yeşil ve küçük kozalakları yıkayın.
  • Kozalaklar yeterince temizlendikten sonra geniş bir tencereye alın ve üzerini su ekleyin.
  • İçerisine su eklenen kozalakların suyunu önce orta ateşte kaynatın daha sonra kısık ateşe alıp 2 saate yakın kaynamasını bekleyin.
  • Kozalakların yumuşayınca suyun üzerine şeker ilave edin.
  • Şeker eklenmiş su, reçel kıvamı alıncaya kadar kısık ateşte kaynatın.
  • Daha sonra kavanozlara alın ve ağzını sıkıca kapayın.
  • Afiyet olsun.

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Çam kozalağı reçeli hangi hastalıklara iyi gelir? Çam kozalağı reçeli nasıl yapılır?
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