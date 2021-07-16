İshale ne iyi gelir? Doğal yöntemler ile ishal nasıl geçer?

İshale ne iyi gelir sorusu, bir yetişkin tarafından ortalama yılda bir kez sorulmaktadır. İshal ve ilgili komplikasyonlar ağır hastalıklara neden olabilir. Ciddi hastalıkların en önemli nedeni su ve elektrolit kaybıdır. İshalde, bağırsaklar tarafından emilmeden sıvı vücuttan atılır. İshal nedeniyle su kaybını telafi edecek kadar hızlı sıvı içme kabiliyeti bozulduğunda, dehidrasyon oluşabilir. İshalden ölümlerin çoğu, sağlığı orta derecede dehidrasyon nedeniyle risk altına girebilecek çocuklar ve yaşlılarda görülür. Peki, ishal nasıl geçer ve ishale ne iyi gelir? İşte, ishal nasıl geçer sorusunun yanıtı ve ishale iyi gelen yiyecekler…

İshal, yaygın olarak gaz olarak adlandırılan karın şişkinliği, karın basıncı ve krampları olan veya olmayan gevşek, sulu, yumuşak dışkıların sık olarak vücuttan atılmasıdır. İshale şiddetli karın ağrısı, ateş, dehidratasyon, rektal kanama, uyuklama veya kusma eşlik ediyorsa tıbbi yardım alın. İshali olan ve hamile olan veya altta yatan tıbbi durumları olan kişiler de bir doktora görünmelidir.

İshalin tedavisi, gevşek dışkıların nedenine ve hastanın genel sağlığına bağlıdır.

İshalin nedenleri arasında viral ve bakteriyel enfeksiyonların yanı sıra parazitler, bağırsak bozuklukları veya hastalıklar (irritabl bağırsak sendromu [IBS] gibi), ilaçlara reaksiyonlar ve gıda intoleransı bulunur. İshalin ana semptomu sulu, sıvı dışkıdır.

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İshal belirtileri şunlardır:

Karın krampları

Ateş

Şişkinlik

Bağırsak hareketi ve istemsiz tuvalet ihtiyacı hissi

İshal genellikle belirtilerin ortaya çıkmasıyla teşhis edilir ve test yapılmasına gerek olmayabilir. Bazı durumlarda doktor, altta yatan bir nedeni belirlemek için bir dışkı kültürü, kan testleri, kolonoskopi veya X-ışınları veya BT taramaları gibi görüntüleme testleri isteyebilir.

Çoğu durumda, ishal evde tedavi edilebilir ve birkaç gün içinde kendi kendine geçecektir. Bol miktarda sıvı tüketin ve semptomları hafifletmek için "BRAT" diyetini (Türkçe'de kısaltmanın karşılığı muz, pirinç, elma püresi ve tosttur) uygulayın. Bebeklerin ve çocukların nemli kalmasına dikkat edin. Pedialit gibi elektrolit çözeltileri yardımcı olabilir.

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Yani evde BRAT diyetini uyguladığınız takdirde, ilaca ihtiyaç kalmadan ishali atlatabilirsiniz.

İSHALE İYİ GELEN YİYECEKELER

Muz

Pirinç

Elma püresi

Tost

Çoğu ishale bir virüs veya bakteri neden olur ve iki ila üç gün içinde kendi kendine gider.

Birçok kişi ishal olduğunda beslenme düzeni ile bunun üstesinden gelse de, bazıları ilaca ihtiyaç duyabilir. Bunun için eczacı ya da doktorunuz size yardımcı olacaktır.

İshal ile ilgili en büyük sorunlardan biri ve birçok insanı acil servise götüren dehidrasyondur ve kimi zaman ölümcül olabilir. İshal, vücudun normal çalışması gereken çok fazla su ve elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi) kaybetmesine neden olur. Uygun şekilde tedavi edilmezse, özellikle küçük çocuklarda dehidrasyon tehlikeli hale gelebilir.

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