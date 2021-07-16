Kabızlık nasıl geçer ve tedavisi nasıl yapılır? Kabızlığa ne iyi gelir?

Kabızlık yaşayan bireyler genellikle evde bu problemlerine çözüm bulmaktadır. Bu şikayetin uzun süre devam etmesi durumunda ise mutlaka uzman bir hekime görünmeleri gerekmektedir. Bu başlık altında bulunan haberimizden ''kabızlığa ne iyi gelir'' sorusuna ayrıntılı bir şekilde yanıt bulabileceksiniz. Bu rahatsızlığa evde çözüm arayan kişiler hemen detayları inceleyebilirler. Peki, kabızlığa ne iyi gelir ve kabızlık nasıl geçer? İşte kabızlığı gidermek için yapılması gerekenler!

KABIZLIK NASIL GEÇER?

Her gün, vücudu nemlendirmek için su gibi 1 1/2 ila 2 litre şekersiz, kafeinsiz sıvılar için.

Dehidrasyona, yani susuzluğa neden olan alkol ve kafeinli içecek tüketimini sınırlayın.

Diyetinize çiğ meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, fasulye, kuru erik veya kepekli tahıl gibi lif bakımından zengin yiyecekler ekleyin. Günlük lif alımınız 20 ila 35 gram arasında olmalıdır.

Et, süt, peynir ve işlenmiş gıdalar gibi düşük lifli gıdaları kesin.

Haftada en az beş kez günde 30 dakika olmak üzere, her hafta yaklaşık 150 dakika orta egzersiz yapmayı hedefleyin. Yürümeyi, yüzmeyi veya bisiklete binmeyi deneyin.

Bağırsak hareketi yapma dürtüsünü hissediyorsanız gecikmeyin. Ne kadar beklerseniz, tabureniz o kadar zorlaşabilir.

Gerekirse günlük beslenmenize lif takviyeleri ekleyin. Bol miktarda sıvı içmeyi unutmayın, çünkü sıvılar fiberin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Kabızlığa karşı koymak için bol bol su için.

Bol bol egzersiz yapın; kabızlık yaşayan bireyin mutlaka düzenli olarak spor yapması gerekmektedir.

Kafein sindirim sistemini hareketlendirir; kabız olduğunuz zaman kahve tüketebilirsiiz.

Kuru gıdalara yönelin; örneğin kuru kayısı ve kuru erik yiyerek sindirim sisteminizi harekete geçirebilirsiniz.

Mercimek, badem, yulaf ezmesi gibi lifli gıdalar tüketin

Kabızlıktan kurtulmak için bol zeytinyağı tüketilmesi gereklidir. Günlük yaşantınızda mümkün olduğunca hareketli olmanızda yarar vardır. Bu açıdan düzenli yapılan spor ve yürüyüşlerin yararı çoktur. Dışkının çömelerek yapılması daha sağlıklıdır. Kabızlık ilaçları uygunsuz kullanılırsa zarar verebilir. Bazı kişilerin kabızlık ilaçlarını giderek artan dozda kullanır ve bağırsakları bu ilaçlara yanıt vermez hale gelirler.

Kabızlık yeni başlamışsa, karın ağrısı ile birlikteyse, barsak kanaması varsa, bulantı kusma, iştahsızlık kilo kaybı varsa, kansızlıkla birlikteyse doğal çözümlerle oyalanmamalı vakit geçirmeden bir gastroenteroloji uzmanına başvurulmalıdır.

KABIZLIK TEDAVİSİ

Kabızlığın tedavisi için sebebinin tam olarak anlaşılması gerekir. Bazı hastalıkların tedavisi, belirtileri arasında olan kabızlığı da ortadan kaldıracaktır. Bunun yanı sıra kabızlık çeken kişilerin posalı yiyecekler alması, düzenli beslenme, her gün aynı saatte ve düzenli tuvalete gitme, tuvalette belli bir süre bekleme, beden hareketleri, özellikle karın kaslarının çalıştırılması tavsiye edilir.

Bunlarla birlikte dışkıyı yumuşatıcı ve sakinleştirici ilaçlar kullanılır. Bazı durumlarda lavman da yapılabilir. Her yemekte en az 1-2 bardak su içmelidir. Sabah aç karnına ve yatarken bir su bardağı ılık bal şerbeti içilmesi kabızlığa iyi gelir.

KABIZLIK BELİRTİLERİ

Her insanın normal bağırsak hareketleri tanımı farklı olabilir. Bazı kişiler günde üç kez, diğerleri haftada üç kez lavoboya gider.

Bununla birlikte, aşağıdaki belirtilerle karşılaşırsanız kabız olabilirsiniz:

haftada üçten az bağırsak hareketi

sert, kuru dışkı geçirme

bağırsak hareketleri sırasında gerilme veya ağrı

bağırsak hareketinden sonra bile dolgunluk hissi

rektal tıkanma yaşamak

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