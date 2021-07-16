Kekik nasıl tüketilir? Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir?

Özellikle kış aylarında sıkça kullanılan ve tedavi konusunda büyük etkilere sahip olan kekik, A ve C vitaminleri, kalsiyum, sodyum, potasyum ve mineral bakımından zengin bir bitkidir. Hoş kokusu ve hastalıklarda gösterdiği etkisi sayesinde pandemi döneminde de adından sıkça bahsettiren kekik aynı zamanda doğal ilaç görevi de görmektedir.

KEKİK NASIL TÜKETİLİR?

Kekik toz şeklinde yemeklerde baharat olarak tüketilebilir. Kekik aynı zamanda kurutularak çay olarak da tüketilebilmektedir. Kekik yağ olarak da tüketilebilen bir bitkidir. Et, balık ve çorbaların içerisinde aynı zamanda salatalarla da tüketilebilir.

KEKİK KAYNATIP İÇMEK NEYE İYİ GELİR?

Potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demir açısından zengin olan kekiği kaynatıp içmek de çok büyük faydalar vardır. Kaynatılıp çay olarak tüketilen kekik anti-viral özellik taşıdığından baş ağrısı, öksürük ve ateşe iyi gelmektedir. Kekik çayı bağışıklığı güçlendirir, yüksek tansiyonu düşürür ve kalp sağlığını destekler. Mide gazının atılmasına yardımcı olur ve bağırsak kurtlarına karşı da etki sağlar. Diş eti hastalıklarına iyi gelen kekik çayı gargara olarak kullanıldığında ağız kokusunu da önler. Regl döneminde ağrılara iyi gelen kekik çayı depresyonu da önleyici etkiler sağlar.

KEKİK BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kekik bitkisi genellikle kurutulmuş haliyle yemeklerin tatlandırılması amacıyla kullanılır. Kekik aynı zamanda çay ve yağ olarak da kullanılabilmektedir. Kekikten elde edilen yağ ile temizlik de yapabilmeniz mümkün. Kekik yağı antiseptik özelliklere sahip olduğu için mikropların öldürülmesinde de yardımcı olur. Kekik yağı aynı zamanda şampuan, cilt bakım kremi ve ağız bakım ürünü olarak da kullanılmaktadır.

KEKİK NE İŞE YARAR?

Kekiğin pek çok faydası bulunmaktadır. Besin değeri yüksek olan kekiğin içerisinde pek çok vitamin ve mineral bulunmaktadır. Kekik bitkisinin suyu, yağı, çiçek ve yaprakları şifa için kullanılır. Kolesterol seviyesini düşüren kekik kan sağlığını da korur. Kekik pek çok kanser hastalığına karşı koruyucu özellik de sağlar. İçeriği A ve C vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini de güçlendirir. Özellikle kış günlerinde grip ve nezle gibi hastalıkların ve solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde büyük etkiye sahiptir. Kekik içerdiği A vitamini sayesinde göz körlüğüne karşı da koruma sağlar.

KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kekik yağı doğal ilaç olarak kullanılan bir üründür. Kapalı bir kabın içerisine kekik doldurulur. Üzerlerine sızma zeytinyağı eklenerek 10 gün boyunca bekletilir. Daha sonra elde ettiğiniz kekik yağını vücudunuzun ağrıyan yerlerine sürerek kullanabilirsiniz. Kekik yağı aynı zamanda temizlik yaparken de kullanılabilmektedir.

KURU KEKİK NASIL KULLANILIR?

Kuru kekik genellikle yemeklerde aroma katması amacıyla kullanılır. Özellikle et ve balık türü yemeklerde sıkça kullanılan kekik çorbalarda da tercih edilir. Mevsim salatalarında sos için de kullanımı tercih edilen kekik, kurutulmuş yapraklarıyla çay olarak da tüketilir.