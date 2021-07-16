Evde doğal ve bitkisel yöntemlerle şiddetli mide ağrısına ne iyi gelir? Mide ağrısına kesin çözüm!

Mide ağrısı neden olur? Sorusunun kesin bir yanıtı yoktur. Ağrıya yol açan birçok neden vardır. Hazımsızlık şikâyetinden gastrit şikâyetine kadar değişik nedenleri olabilir. Ağrının nedenleri için ağrının şiddeti ve belirtilerine göre tahminde bulunabilirsiniz. Mesela mide yanmasına bağlı bir ağrı kompleksi gerçekleşiyorsa ülser, gastrit gibi hastalıklar yüzünden ağrı çekiyor olabilirsiniz. Ya da midede şişlik ve huzursuz edici bir belirti varsa hazımsızlık problemi yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda akla ilk gelen soru mide ağrısı ne zaman tehlikelidir, olabilir. İşte mide ağrısı nedenleri ve tehlikeli olduğu durumlar ile birlikte mide ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir konusunda öneriler...

MİDE AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Mide ağrıları günlük yaşantımızı da olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden hemen geçsin isteriz. Bazen doktora gidecek zaman bile bulamayız. Bu yüzden evde uygulayabileceğiniz yöntemleri öneri olarak hazırladık. İşte mide ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler…

Sıcak kompres uygulamak

Ilık bir banyo yaparak hazımsızlık problemini çözebilirsiniz. Midenin üstüne bir sıcak su torbası hazırlayıp koymak ve 15 dakika beklemek yararlı olur.

Alkol ve tütün ürünleri içmemek

Sigara mide yanmasını tetikleyen bir durumdur. Alkolün ise sindirimi zordur.

Limon, karbonat ve su karışımı

Bir bardağa limon suyu, karbonat ve su koyup karıştırın. Araştırmalara göre bu karışım mide ağrılarına iyi gelmektedir.

Nane

Nane birçok ülkede hazımsızlık problemleri için kullanılmaktadır. Taze nane yaprağı ya da kaynatılmış nane çayı mide ağılarına iyi gelir.

Karanfil

Midede oluşan gaz problemleri için karanfilin iyi geldiği bilinmektedir. Bir çay kaşığı karanfil tozunu, bir çay kaşığı bal ile karıştırıp gece uyumadan önce için.

Nişasta

Mide ağrısı yanında ishal oluşumu varsa nişasta tüketimi arttırılmalıdır. Bunun için beyaz ekmek ve pirinç deneyebilirsiniz.

Meyan Kökü

Bu bitki mide zarının iltihaplanmasını engelleyen veya azaltan maddeleri içermektedir. Meyan kökü çayı içerek mide ağrılarına çözüm bulabilirsiniz.

Civanperçemi

Midede oluşan asidi azaltmaya yarayan maddeleri içerir. Civanperçemi taze yaprağından çiğ ya da pişirerek tüketebilirsiniz. Ya da çayını yaparak içebilirsiniz.

Zencefil

Zencefil çoğu hastalıklarda tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Mide rahatsızlıkları özellikle hazımsızlıklarında zencefil çayı içerek rahatlama hissine kavuşabilirsiniz.

Bol Bol Su Tüketmek

Yemek yedikten sonra mide ağrısı sorunu oldukça çok görülmektedir. Sindirme problemlerinin önüne geçebilmek için bol bol su içmeliyiz. Susuz kalırsak sindirim yavaşlar ve durma noktasına gelir. Günde 8 bardak su içilmesi önerilmektedir.

MİDE AĞRISI NASIL GEÇER?

Mide ağrısına kesin çözüm arayanların akla ilk gelen şey mide ağrısı için ilaç oluyor. Mide ağrılarının nedeni ortaya konulduktan sonra tedavi yöntemi de ortaya çıkıyor. Eğer ağrıların nedeni belirli bir hastalıksa mide için değil o hastalık için tedavi uygulanmaktadır. Mesela hazımsızlık için bağırsak çalıştırıcı ilaçlar, ülser için mide yanmasına iyi gelen ilaçların kullanımı önerilmektedir. Ayrıca mide ağrıları için ağrı kesici de içilebilir.

İBRAHİM SARAÇOĞLU DOĞAL KÜR TARİFİ İLE MİDE AĞRISI NASIL GEÇER?

Mide ağrısına evde tedavi arıyorsanız Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği kürü deneyebilirsiniz. Bu kür sayesinde mide ağrısı için ne yapabilirim sorusu yanıt buluyor. İşte o öneriler…

Karnabaharın suyu: Suyunu ya da kendisini tüketebilirsiniz.

Taze sıkılmış havuç suyu: Havuç suyu ya da havucun kendisini tüketmek.

Aynısafa bitkisi: Bitkinin çayı yapılıp içilebilir.

Süt: Belirli miktarlarda süt içebilirsiniz.

MİDEYE NE İYİ GELİR?

Bireyler öncelikle mideye iyi gelen şeyler nelerdir sorusunu kendisine sormalıdır. Çünkü tükettiğimiz yiyecek ve içecekler bünyeye göre değişik rahatsızlık verebilmektedir. Kişi kendi bünyesine zarar verecek şeyleri az çok bildiği için ona göre hareket etmelidir. Evde mide ağrısı için ne yapılır için genel olarak yağlı gıdalar, asitli içecekler, hamur yemekleri, alkol ve tütün gibi şeylerden uzak durulmalıdır.

MİDE AĞRISI NE ZAMAN TEHLİKEDİR?

Mide ağrınız bitkisel yöntemler ve ilaç tedavileri ile geçmeyecek kadar şiddetliyse tehlikeli olabilir. Geçmeyen mide ağrısı genellikle mide asitlerinde meydana gelen artışla ortaya çıkar. Ya da önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Bunun için en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda vardır. Mide ağrısı için hangi bölüme gidilir? Sorusunu merak ediyorsanız cevabı dahiliyedir.

MİDE AĞRISI NEDEN OLUR?

Mide ağrısına neden olabilecek farklı etkenlerin olduğuna değinmiştik. Bu etkenlere detaylı bakalım:

Yiyecekler

İçecekler

İlaç kullanımı

Gastrit

Ülser

Reflü

H. pylori enfeksiyonu

MİDE AĞRISI BELİRTİLERİ

Belirtiler genellikle hissedilir türden olur. Belirtiler ayrıca mide ağrısına neden olan hastalığı da ortaya çıkarır. İşte o belirtiler:

Şişkinlik

Öksürük

Hıçkırma

Mide ekşimesi veya asit reflüsü

Mide bulantısı

Gaz çıkarma sancısı

Ağız kokusu

Baş ağrısı ve mide bulantısı

Şiddetli mide ağrısı neyin belirtisi sorusu da bireyleri çok düşündürüyor. Böyle durumlara yol açan ciddi hastalıklar olabilir. Reflü, gastrit, çölyak hastalığı bunlara örnektir. Teşhis için muhakkak doktor kontrolleri gereklidir.

MİDE AĞRISI NERELERE VURUR?

Aslında mide ağrısı şikâyetlerinde en çok "Mide ağrısı nereye vurur?" Sorusu ile karşılaşılır. Bunun nedeni mide ağrısını vücudun farklı bölgelerinde hissetmemiz ve endişe duymamızdan dolayıdır. O zaman soru cevap şeklinde açıklayalım…

Mide ağrısı sırta vurur mu? Evet. Bazı ağrılar mide etrafındaki bölgede hissedilebilmektedir. Bunun sebebi o bölgedeki farklı bir hastalıktan dolayı olabilir. Mide ağrısı sırtıma vuruyor ne yapmalıyım? Diyorsanız ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler kullanabilirsiniz.

Mide ağrısı bele vurur mu? Mide ağrılarının şiddetli olduğu durumlarda bel ağrılarının da olduğu görülmüştür.

HAMİLELİKTE MİDE AĞRISI NEDEN OLUR NASIL GEÇER?

Hamilelikte anne adaylarında meydana gelen hormonsal ve ruhsal değişiklikler bazı sıkıntılara yol açabilmektedir. Bunlardan biri de mide ağrılarıdır. Strese bağlı mide ağrısı yanında genellikle bulantı şikâyeti de ortaya çıkar. Çözüm için yukarıda önerdiğimiz bitkisel çaylar içilebilir. Mideyi yoracak, gastrite yol açacak yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Gebelikte mide ağrısı kaçıncı haftada başlar? Bunun yanıtı genel olarak ilk 3 ayda şiddetli olabilir. İlerleyen aylarda bu durum azalacaktır.

ADET DÖNEMİNDE MİDE AĞRISI NEDENLERİ

Kadınların her ay belirli dönemlerde adet döngüsü vardır. Bu döngülerin oluşum sürecinde bazı ağrılar hissedilir. Bunlardan biri de mide ağrısıdır. Bunun nedeni gebelik için her ay vücudun pis kanı dışarı atması için baskı uygulamasıdır. Kasılmalardan dolayı ağrılar ortaya çıkar. Böyle durumda mide ağrısını ne geçirir diyorsanız; mide bölgesine sıcak kompres uygulamak, ağrı kesici içmek, hafif egzersizler yapmak, adet söktürücü ilaçlar kullanmak olabilir. Gece mide ağrısı nedenleri arasında da en çok adet döngüsü yatmaktadır. Gece yatmadan önce karın bölgesine sıcak su torbası koyabilirsiniz.

Midedeki ekşimeye ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide ekşimesi neden olur, evde doğal ve bitkisel yöntemlerle nasıl tedavi edilir?