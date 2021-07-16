Nefes darlığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Doğal ve bitkisel evde tedavi ve çözüm önerileri!

Ciddi bir hastalığın habercisi olabilen nefes darlığı birçok yaşamsal tehdidi de beraberinde getiriyor. Solunum, dolaşım ve kalp sistemindeki bozukluklarının yanı sıra astım, bronşit, zatürre, kansızlık, akciğer kanseri, şişmanlık, kalp yetmezliği gibi hastalıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkabilen bu duruma karşı, doğru teşhis ve tedavi hayat kurtarıyor. Uzmanlar, bitkisel karışımların da tedavi sürecinde yardımcı olduğunu belirtilerek, şu önerilerde bulunuyor:

4-5 adet havucu rendeleyin ve sıkarak suyunu çıkarın. İçine yarım bardak kaynatılmış süt, 1 çay kaşığı bal ekleyerek günde üç defa için. Nefes darlığında etkili bir karışımdır.1 kaşık hardal tohumu ince toz halinde çekilir. İçine 1 kaşık anason, kimyon katılır. 2-3 adet kuru incir ilavesi ile 1 litre suda kaynatılır. Her sabah kahvaltı öncesi 1 tatlı kaşığı sirke ile karıştırılarak içilir. Eğer mideniz kuvvetli değilse sirke kullanmayabilirsiniz.Ebegübeci çiçeği, lavanta çiçeği, devetabanı yaprağı ve civan perçemi birer kaşık robotta çekilir. 1 fincan kaynar suda kaynatılır. Günde iki kez içilir.1.5 litre su içine, bir adet sarımsak, 1 çorba kaşığı lavanta, gelincik çiçeği, kekik, maydanoz, nane ve dereotu eklenir kaynatılarak sabah 1 fincan aç karna içilir.Yarım çay bardağı ısırgan tohumu, keten tohumu, anason tohumu ve toz karanfil karıştırılır içine bal eklenerek macun haline getirilir. İki gün sabahları 1 kaşık yenilir.Her sabah taze nane çayı yapılarak içilir veya taze nane çiğnenir.Nane, nefes darlığına iyi gelir.Her sabah 1 çay kaşığı hardal tohumu kaynatılır ve çay olarak içilir.Yarım litre süt içine, 10 adet sarımsak ezilerek eklenir. Kaynatılır ve içine süzme bal ilave edilerek macun haline getirilir. Her sabah aç karna 2 kaşık yenilir.Bir litre su içinde 1 çorba kaşığı mersin ağacı meyvesi kurutulmuş halde eklenir. Kaynatılır çay bardağı ile içilir.Bir çay fincanı sıcak suya ince kıyılan fesleğen atılır günde 2 defa içilir. İçine 1 kaşık bal ilave ederseniz etkisi kuvvetlenir.İki avuç öksürük otu su ile kaynatılır. Kaynamaya başladığında başa bir havlu örtülerek buharı teneffüs edilir.Bir çay fincanı kaynar suya bir çay kaşığı kurt pençesi ilave edilir. Kahvaltıdan önce süzülerek içilir. Nefes darlığı için en eski yöntemdir.Nefes darlığı için öncelikle bir doktora gözükmek ve daha sonra bitkilerden yardım almak en mantıklı yoldur. Hatta hekime danışılmadan bitkilerden yardım almayınız.