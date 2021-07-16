Üzüm çekirdeği nasıl tüketilir? Üzüm çekirdeği yenir mi?

Üzüm kurutularak ya da taze olarak tüketilebilen bir meyvedir. Üzüm çekirdekleri ise genelde pek tüketilmeden atılır. Halbuki üzüm çekirdeklerinin tıpkı üzüm meyvesi kadar sağlığa pek çok faydası bulunur. Kalp hastalıklarından pıhtılaşmaya, cilt sorunlarından saç problemlerine, kansızlıktan böbrek rahatsızlıklarına kadar çok geniş çerçevede fayda sağlayan üzüm çekirdeği gelişmiş tıbba rağmen hala tedavilerde kullanılmaya devam ediyor.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Hücre yenilenmesi, iltihap ve enfeksiyonların giderilmesi, vücutta kireçlenme ve cilt problemlerin tedavisinde çok büyük etkileri olan üzüm çekirdeği farklı şekillerde tüketilebilmektedir. Üzüm çekirdeği direk olarak üzümü yerken tüketilebilmektedir. Farklı olarak üzüm çekirdeği toz haline getirilerek yoğurt ya da bal gibi ürünlerin içerisinde de tüketilebilir. Üzüm çekirdeğinin çiğnenerek de tüketimi sağlanabilir.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YENİR Mİ?

Üzüm genellikle çekirdeksiz yenmek istenen bir meyvedir. Ancak çekirdekli üzümün sağlığa pek çok faydası vardır. Peki, üzüm çekirdeği yenir mi? Üzüm çekirdeği yenebilen bir besindir. Hatta direkt olarak üzüm çekirdeğinin birçok hastalığa şifa olduğu da bilinmektedir. Saç dökülmesini önleyen, cildin gençleşmesini sağlayan, iltihabı önleyen üzüm çekirdeğini yemek ihmal edilmemelidir.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ TOZU NELERE İYİ GELİR?

Üzüm çekirdeği tozu kara üzümün çekirdeklerinin toz haline getirilmesi ile elde edilen bir besindir. Üzüm çekirdeği toz haline getirildiğinde de aynı faydaları sağlayacaktır. Özellikle iltihaplanma ve enfeksiyonların tedavisine iyi gelir. Sinüzit, gastrit, kolit, kireçlenme gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılan üzüm çekirdeği tozu bağırsak problemlerine de iyi gelir.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ TOZU NASIL KULLANILIR?

Üzüm çekirdeğini bir blender yardımıyla sizler de evde toz haline getirebilirsiniz. Toz haline getirilen üzüm çekirdekleri yoğurda ya da bala karıştırılarak yenebilmektedir.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ TOZU KANSIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?

Pek çok hastalığa iyi gelen ve faydası bulunan üzüm çekirdeği üzümden daha fazla taşıdığı elementler sayesinde sağlıklı hücre sayısını arttırmaya yardımcı olur. Kansızlığa da iyi gelen üzüm çekirdeği tozu bağırsakları da çalıştırıcı etkiye sahiptir.

KARA ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ TOZU KİLO ALDIRIR MI?

1 tatlı kaşığı kadar üzüm çekirdeği toplamda 28 kaloridir. Kara üzüm çekirdeği düşük kalorili ürünler arasında sayılmaktadır. Bundan dolayı diyet listelerinde de kullanılmaktadır. Kilo vermek için de kullanılan kara üzüm tozu kilo aldırmaz aksine zayıflama konusunda sizlere büyük katkılar sağlar.