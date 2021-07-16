Yumurta kabuğu kireçlenmeye iyi gelir mi? Yumurta kabuğunun cilde faydaları

Son zamanlarda popülaritesi oldukça artan besinden bir tanesi yumurtadır. Yumurtanın hem kendisi hem kabuğu hem de zarı oldukça faydalıdır. İnsanlar ise bunları nasıl kullanacaklarını merak etmektedir. Yumurta kabuğu zarının tüketilmesi ve kullanılması için birden fazla yol bulunmaktadır. İşte yumurta kabuğu ile ilgili detaylar…

DOĞAL YUMURTA KABUĞU ZARI NASIL TÜKETİLİR?

Doğal yumurta kabuğu insan vücudu için oldukça faydalı bir besindir. İçerisinde yer alan maddeler sayesinde pek çok hastalığa iyi gelen bu besini tüketmek için birkaç tane yol bulunmaktadır. Bu yolardan bazıları şunlardır:

Haşlanmış yumurta tüketileceği zaman zarı soyulmaz ve direkt yumurta ile birlikte yenilebilir.

İçerisinde doğal yumurta kabuğu zarı bulunan takviye edici gıdalar eczanelerden temin edilerek bunları hap, kapsül ya da şurup yolu ile alabilirsiniz.

Eğer yumurtayı kırarak tüketmekten hoşlanıyor iseniz kırılmış yumurtalar içinden yumurta zarlarını alıp pişen yumurtanın üzerine ekleyerek tüketebilirsiniz.

YUMURTA KABUĞU SEBZELERE NASIL VERİLİR?

İnsan vücuduna faydaları oldukça çok olan bir besin olan yumurta kabuğu ayrıca sebzelere de oldukça iyi gelmektedir. Sebzeleriniz büyümüyor, gelişmiyor ise bu sayede sebzeleriniz oldukça iyi bir duruma gelecektir. Yumurta kabuklarını sebzelere vermek ise şu şekildedir; yumurta kabuklarını az bir suda yıkadıktan sonra 10 adet yumurta kabuğu için 4 litre su kullanarak yumurta kabuğunu kaynatın. Bu ölçü 5 yumurta için 2 litre olarak azaltılabilir ya da 15 yumurta için 6 litre olacak şekilde arttırılabilir. Daha sonra kaynamış yumurta kabuklu suyu bir gece dinlendirin. Bu suyu ve kabukları sebzelerinize dökerek onların ihtiyaç duyduğu minerallerden olan kalsiyum ve potasyumu vermiş olursunuz. Bu sayede sebzeleriniz daha iyi büyüt ve gelişir.

YUMURTA KABUĞU KİREÇLENMEYE İYİ GELİR Mİ?

Yumurta kabuğundaki zarda yüksek oranda protein yer almaktadır. Bu protein sayesinde özellikle yaşlılar, masa başında çalışan insanlar, uzun süre hareketsiz kalan insanlarda oluşan kireçlenmeye yumurta kabuğu iyi gelmektedir. Yumurta kabuğu tüketilmesi içerisinde oldukça fazla bulunan protein sayesinde kireçlenmelere iyi gelmektedir.

YUMURTA KABUĞU YENİRSE NE OLUR?

Yumurta kabuğu doğru olarak yenildiği zaman vücuda pek çok yararı bulunmaktadır. Doğru tüketmek için ise dikkat edilmesi gereken püf noktalar bulunur. Bu püf noktalar şunlardır:

Yemek borusu ve boğaza takılmaması ve zarar vermemesi için oldukça küçük parçalar şeklinde tüketilmelidir.

Çiğ yumurtanın değil, oldukça iyi pişmiş yumurtanın kabuğu tüketilmelidir.

Yumurta kabuğu yenildiği zaman vücuda pek çok yarar sağlamaktadır. Bu yararlar ise şunlardır:

Yumurta kabuğunun büyük bir oranı kalsiyum olduğundan kemik erimesini önlemektedir.

Yumurta kabuğu tüketimi kas ağrılarını hafifletmektedir.

Hücreleri yenilemektedir.

Menisküs yırtıklarına iyi gelmektedir.

YUMURTA ZARININ CİLDE FAYDALARI

Yumurta zarının insan vücuduna pek çok katkısı bulunmaktadır. Bu katkılar arasında yumurta zarının cilde olan faydaları da bulunmaktadır. Yumurta zarı içerisinde bol olarak bulunan kollajen cilt için oldukça önemli bir maddedir. Yumurta zarı içerisinde bulundurduğu kollajen sayesinde yeni hücre oluşumunu hızlandırır ve yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Kollajen sayesinde cilt daha canlı ve genç gözükür. Ayrıca kollajen yeni genç hücrelerin oluşmasına katkı sağlar.