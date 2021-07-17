Kurban etini hemen yemeyin

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu, Kurban Bayramı'nda tüketim sıklığı ve miktarı artan kırmızı etin, mide, kalp, sindirim sisteminde çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini söyledi. Bayram beslenmesiyle ilgili uyarılarda bulunan Bayram, "Eti iyice dinlenmeden tüketmeyin" dedi.

Kurban Bayramı'nda beslenmeyle ilgili önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, "Hayvansal kaynaklı proteinlerin doymuş yağ içeriği ve kolesterol miktarları yüksek olduğundan özellikle kalp-damar, hipertansiyon, diyabet, böbrek hastalığı olanlar tüketim miktarlarına dikkat etmelidir. Aynı zamanda bekletilmeden tüketilen kurban eti sert olacağından sindirim sistemi sorunlarına da yol açacaktır" dedi.

Kurban etinin uygun koşullarda kesildikten sonra yağları ayrılarak parçalanması ve mutlaka bir gün bekletilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, "Yeni kesilen ette sertlikten dolayı pişirme ve sindirmede güçlükler olur" ifadelerini kullandı.

Etin pişirilmesinde haşlama, ızgara gibi yöntemlerin tercih edilmesini öneren Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, et pişirirken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle özetledi:

"Kızartma yöntemi kanserojen madde oluşturduğu için tercih edilmemelidir. Et ızgarada pişirilirken etle ateş arasındaki uzaklık kömürleşmeye neden olmayacak şekilde (en az 15-20 cm) ayarlanmalıdır. Bu hem kanserojen madde oluşumuna hem de vitamin kaybına engel olacaktır. Aynı zamanda çok yüksek ısı etin dış yüzeyinin yanmasına ve fazla su kaybına yol açarak besin ögesi kaybını artırmaktadır."