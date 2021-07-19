En güzel bayram hediyesi: Kollarını hissetmeye başladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi ile birlikte 14 saat süren ameliyat ile çift kol naklini yaptığı Yavuz Ayılmazdır'ı Kurban Bayramı öncesi ziyaret etti. Rutin kontroller için Prof. Dr. Ömer Özkan'ın sık sık ziyaret ettiği Yavuz Ayılmazdır'a ve refakatçisi olan babasına iyi bayramlar dileyen Rektör Özlenen Özkan, Ayılmazdır ile sohbet etti.

SEVİNDİREN GELİŞME

9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır, 25 yıl sonra ilk kez kollarında ufak hislerin oluştuğunu ve sol elinde hafif hareketlerin başladığını söyledi. Rektör Özkan da his duygusunun giderek artacağını ve 5-6 ay sonra yavaş yavaş hareketlerin başlayacağını kaydetti.

MORAL DESTEĞİ DE VERDİ

Yavuz Ayılmazdır'a moral desteği veren Rektör Özkan, "Görüyorsun yavaş yavaş sıkıntın azalıyor. Serbest bir şekilde yürümeye başladığın zaman kendini çok iyi hissedeceksin. Bir sonraki bayramda artık ellerini çok rahat bir şekilde kullanacak seviyede olacaksın inşallah." diye konuştu.

ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUM

Yavuz Ayılmazdır yeni kolları ile çifte bayram yaşadığını söyleyerek rektör Özlenen Özkan'a teşekkür etti. Hayatında ilk kez bir bayramı mutlu geçirdiğini de belirten Ayılmazdır, "Hocam siz yarınlar olan solan ümidimi yeşerttiniz. Ömer Özkan Hocam ve siz karanlık dünyamı aydınlattınız. Rüyalarımı gerçeği dönüştürdünüz. Keşke yeni ellerimle sizin elinizi öperek bayramını kutlasaydım" dedi.