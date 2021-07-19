Kurban Bayram için doğru beslenme önerileri

Tatlı ve et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, bayramda doğru beslenme önerilerinde bulundu. Diyabet hastalarına şeker tüketiminde aşırıya kaçmamaları; hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları ile benzer kronik hastalığı olan kişilere ise et tüketimini kontrollü yapmaları gerektiğini hatırlatan diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, "Eti sebzelerle pişirin, mangalda yüksek ısıdan kaçının, etleri dinlendirerek ve marine ederek tüketin" dedi

HAŞLAMA YADA IZGARA

Kırmızı etin doymuş yağ ve kolesterolden zengin bir besin olduğunu söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, üzerinde görünen yağlı kısım etten ayrılsa bile kırmızı etteki ortalama yağ oranının yüzde 20 olduğunu söyledi. Kronik hastalığı olan bireylerin yağsız ya da az yağlı etleri tercih etmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Özbingül Arslansoyu, etlerin haşlama ya da ızgara şeklinde tüketilmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek: "Etler haşlama ya da ızgara tercih edilmeli, kızartmadan kaçınılmalıdır. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli, ilave yağ eklenmemelidir. Etler E ve C vitamini içermez. Bu nedenle etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi gerekir. Bu yöntem hem besin çeşitliliğini sağlayacak hem de bazı minerallerin vücut tarafından emilimini arttıracaktır." diye konuştu.

MANGALIN ISISINA DİKKAT EDİN

Türkiye'de bayram denilince akla ilk gelenin mangal olduğunu söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, mangalda pişirilen etlere uygulanan yöntemin çoğunlukla yanlış olduğunu belirtti. Yanlış pişirme yöntemlerin ette kanserojen maddelerin oluşmasına sebep olduğunu söyleyen diyetisyen Banu Özbingül, etin yüksek sıcaklıkta pişip yanması sonucunda heterosiklik, aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) denilen kanserojen maddelerin ortaya çıktığını belirtti. Özbingül Arslansoyu, bu maddelerin etten ateşe damlayan yağlar nedeniyle çıkan dumanın etle temasından oluştuğunu belirtti.

YÜKSEK ATEŞTE PİŞİRMEYİN

Diyetisyen Arslansoyu, "Yüksek ateş, ette kanserojen maddelerin açığa çıkmasına ve B grubu vitaminlerin kaybolmasına yol açıyor. Bu yüzden mangalın harlı ateşte yapılmaması gerekiyor. Kömür közüyle et arasında en az 15 santimetrelik bir mesafenin bulunması etlerin alevle yakılarak pişirilmemesi gerekiyor. Pişirilme öncesi etlerin bazı baharat ve otlarla marine edilmesi kanserojen madde oluşumunu azaltır. Mangal ve ızgaralarınızı her kullanımdan sonra temizleyerek, oluşmuş kanserojen maddelerin bir sonraki yemeğinize aktarılmasını önleyin. Ateşe damlayan yağ ile açığa çıkan kanserojen maddelerin oluşumunu azaltmak için yağlı etlerden kaçının" diye konuştu.

ETLERİ TÜKETMEDEN ÖNCE DİNLENDİRİN

Özellikle kurban bayramında çok sayıda hayvanın kesilmesi ile kesim öncesi ve sonrasında gereken kontrol ve hijyen kurallarına uyulmaması ile hastalıkların ortaya çıktığını söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül, kurbanlık hayvanın kesiminden sonra "rigor mortis" adı verilen ölüm sertliğinin ortaya çıktığını ve etlerin bekletilmeden bu sertlikle tüketilmesi durumunda midede şişkinlik ve hazımsızlık gibi sıkıntılara yol açacağını belirtti. Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, "Bunu önlemek için etler kesildikten hemen sonra 5-6 saat serin bir yerde (14-16 C), sonrasında 18-19 saat da buzdolabında bekletilmeli. Böylece etler, toplamda 24 saat bekletildikten sonra tüketmelidir." dedi.

BAYRAM GÜNÜ İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

· Güne hafif bir kahvaltı ile başlayın

· Az ve sık aralıklarla beslenin

· Şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlıları tercih edin

· Tabağınızın dörtte birini et, dörtte birini tahıl, kalan kısmını ise sebze yemekleri ve salatadan oluşturun

· Bol su tüketin

· Aç karnına bayram ziyaretine gitmeyin

· Fiziksel aktivitenizi arttırın