“Vatandaşlar hijyenik şartlar açısından kasapları tercih etsinler”

Kurban kesiminin ardından etleri parçalattırmak ve çektirmek isteyen vatandaşlara hijyenik şartlar açısından kasap esnafını tavsiye eden İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, "Kasaplar dışında sokakta, bağda, bahçede, kaldırım ve yol kenarlarında et çekimi yapmak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi'ne göre yasal işlem gerektiren bir husustur" dedi.

Kurban Bayramı süresince kesim sonunda elde edilen etlerin parçalanması, kıyma çekilmesi, sucuk ve kavurma yapılması gibi hizmetlerin onay belgeli işletmeler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Nergis, etlerin kasap veya belediyelerin kesim yeri gibi altyapı, ekipman gereklilikleri ve hijyen şartlarının sağlandığı ortamlarda yapılması gerektiğini kaydetti.

Sıkı denetim yapılacağını söyleyen Nergis, kasap dışında et parçalayan esnaf ve şahıslara idari para cezası uygulanacağını dile getirdi.

Kasaplıktan anlamayan ve hiçbir ilişkisi olmayan kişilerin vatandaşları mağdur ettiğini ifade eden Nergis, vatandaşların kurban kesimlerini ehil kişilere yaptırmaları dahilinde dini vazifelerini yerine getirilmekle birlikte etlerin de telef olmayacağının altını çizdi.

Kesimlerden sonraki süreçte de sokak ortasında demirci, terzi, bakkal, manav, fırıncı ve apartman görevlisi gibi insanların et çekmesinin vahim bir durum olduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, "Sokak aralarında, gelişigüzel paslı makinelerle et çekilmemesi gerekir. Kabahatler Kanunu 32. Maddesinde göre ise; Kurban Bayramı süresince kesim sonucunda elde edilen etlerin parçalanması, kıyma çekilmesi, sucuk ve kavurma yapılması gibi hizmetler, mesleğinde ehil kişilerce, kasap dükkanı veya marketlerin et reyonlarında, belediyenin kesim yerleri gibi altyapı ve hijyen şartlarının olduğu yerlerde yapılmalıdır. Bu kurallara uymayanlar ceza işlemi uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, tüm esnaf, kasap, şarküteri işletmelerinin ve Amasya halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.