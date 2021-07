Kurban etini tüketmeden önce 24 saat dinlendirin

Et, içerdiği demir, çinko, selenyum, kalsiyum, manganez ve sodyum gibi minareller ile A, E ve B vitaminleri açısından oldukça zengindir ve sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahiptir. Ama et tüketirken bu vitamin ve minerallerden maksimum seviyede yararlanmak, bunun yanında da sindirim sistemimize zarar vermemek için dikkat etmemiz gerekenler var. Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı 'nda kesilen etlerin sağlığa yararlı olacak şekilde hazırlanması, saklanması ve pişirilmesi konusundaki önemli bilgileri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Battal Altun paylaştı… Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte kırmızı ette bulunan tüm yararlı öğelerin vücudumuz tarafından en uygun şekilde emilmesi ve sindirim problemlerine yol açmaması için kesilen etin hazırlanması, saklanması ve tüketimi konusunda bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Kurban etinin aynı gün tüketilmesi etten yarar değil, zarar görmemize neden oluyor.Kurban eti, kesildikten sonra en az 24 saat süre ile buzdolabında dinlendirilmeli ve sonrasında tüketilmelidir. Kurban etinin kesildiği gün tüketilmesi etin sert olmasına ve zor sindirilmesine, hazımsızlığa neden olur. Yeteri kadar dinlendirme sonrasında et yumuşaklık kazanır, lezzetinde artış olur ve sindirimi kolaylaşır.Kurban etinden alınacak verim için diğer bir etken de pişirme yöntemidir. Kurban etini pişirirken herhangi bir yağ eklenmemelidir. Hayvan iç yağlarından kaçınmak gerekir. Etlerin uzun süreler ısı ile temas ettiği kızartma, mangal ve kavurma gibi ısıya maruziyet sonrası B vitaminleri başta olmak üzere vitamin değerleri kaybına yol açar, fayda sağlanmaz. Etin direkt ateşe maruziyeti sonrası kanserojen maddeler oluşma riskinden dolayı yanmış etleri tüketmemek gerekir.Kırmızı ette bulunan protein ve demirden faydalanabilmek için mutlaka et yemeklerine domates, biber, kabak, soğan ve sarımsak katmak ya da yanında yeşillik tüketmek gerekiyor. Etteki demir emilimini artırmak için C vitamini takviyesi önemlidir. Bu nedenle bol limonlu ve roka, maydanoz, kıvırcık, marul gibi sebzeleri içeren salata tüketilmesi oldukça faydalıdır. Ayrıca etli yemeklerin yanında pirinç pilavı ya da makarna yerine, karbonhidrat içeriği yüksek gıdalardan olan bulgur pilavı tercih edilmelidir.Yeteri kadar sıvı almak ve sebze tüketmek bayram boyunca yavaşlayan metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır. İçecek tercihinde su ön planda olmalı, asitli ve şekerli içeceklerden kaçınılmalıdır. Yemek esnasında 2 bardak su tüketimi de sindirime yardımcı olacaktır.Kalp-damar rahatsızlığı, tansiyon, şeker hastalığı ve benzeri kronik hastalıkları olanlar ya da midesi ile ilgili sorun yaşayanlar tek öğünde porsiyon miktarını aşmamaya ve çok yemek yememeye özellikle dikkatli etmeliler.