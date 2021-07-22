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Giriş Tarihi: 22.7.2021 16:16

COVİD-19 aşısı olan hastalıktan korunuyor

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
COVİD-19 aşısı olan hastalıktan korunuyor

Koronavirüsle ilgili araştırma yapan Yakın Doğu Üniversitesi bilim adamları, Sinovac aşısı yaptıran 609 sağlık çalışanı arasında son 6 ayda sadece bir kişinin COVID-19 olduğunu açıkladı.

COVID-19 aşısının pandeminin seyrinde yaratacağı etkileri belirlemek için bilimsel çalışmalara devam eden Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki bilim adamları aşı sonrası gelişen spike antikor seviyelerini tespit etmek için başlattığı araştırmanın altı aylık sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Sinovac aşısı olan 609 sağlık çalışanından sadece biri çift doz aşılama sonrasında COVID-19 oldu. Aile içi bulaş kaynaklı bir vaka olarak kayıtlara geçen hasta, COVID-19'u ise hafif geçirdi. Takibe alınan 609 sağlık çalışanında 6 ay boyunca başka hasta çıkmadı. Sonuçlar, Sinovac aşısının koruyuculuğunun yüksek olduğu şeklinde yorumlandı.

AŞI ETKİNLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Araştırma projesi ile Sinovac'ın Coronavac COVID-19 aşısını yaptıran kişilerde antikor ve enfeksiyon gelişimini takip ettiklerini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, proje kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda önemli bilimsel bulgular elde ettiklerini söyledi. Sonuçlara göre, uygulanan COVID-19 aşılarının hem kadınlarda hem de erkeklerde yüksek oranda antikor üretimi sağladığını belirlediklerini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, "Aşının ikinci dozunu olan 609 sağlık çalışanı arasında sadece bir COVID-19 vakasına rastlanması ve antikor seviyesinin yüksekliği, aşının etkinliği açısından önemli." değerlendirmesi yaptı.

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COVİD-19 aşısı olan hastalıktan korunuyor
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