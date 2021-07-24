20-40 yaş arası erkeklerin korkulu rüyası kronik prostatik ile ilgili tüm bilinmeyenler

YÜZDE 25

Dünyada erkeklerin yüzde 25'i en az bir kez kronik prostatite yakalanıyor. Ancak bunların yüzde 20'ye yakın bölümü utandıkları için (cinsel bazı sorunlar yaşadığı görülmesin diye) tedavi görmüyor. Hastalık en çok 20-40 yaş arasındaki genç erkeklerde görülüyor.

ALTERNATİF TEDAVİLER

Neden oluştuğu henüz tam anlamı ile bilinmiyor, kesin bir tedavisi de yok. Antibiyotiklerin yanısıra son dönemde cinsel gücü arttırıcı ilaçlar, akapuntur botoks gibi yöntemlere de başvuruluyor.

SÜNNETİN YARARLARI

Çinli araştırmacılar sünnetli ve sünnetsiz hastalara ilaç tedavisi uyguladı. 3 aylık değerlendirme sonrası sünnet de edilen grubun iyileşme oranının sünnetsizlere g re daha iyi olduğu ortaya koydu.