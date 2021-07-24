Nasır Nasıl Geçer, Tedavisi Nasıl Yapılır? Nasır Ağrısına Ne İyi Gelir? İşte Nasıra İyi Gelen Doğal ve Bitkisel Yöntemler

Nasır çok sık görülen bir cilt sorunudur. Genellikle kötü ve kalitesiz ayakkabı giyme sebebi ile ayak tabanlarında oluşan nasır; derinin kendisini korumak amacı ile kalınlaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Nasır aslında basit bir problemdir. Lakin nasır iltihaplanır ise o zaman mutlaka bir doktora gitmek gerekmektedir.

NASIR NEDEN OLUR?

Nasır derinin basınca yahut sürtünmeye maruz kalması sonucu oluşmaktadır. Bu şekilde bir başınca veya sürtünmeye maruz kalan cilt tabakası, kendini korumaya alarak kalınlaşır. Bu da nasır oluşumuna yol açar. Nasır her yerde görülebilmekle birlikte, genellikle ayaklarda ve ayak tabanında gözükmektedir. Ayaklarda nasır oluşumunun temel nedeni kötü ve rahatsız ayakkabı tercihidir. Nasır oluşumunun başlıca nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Kötü, dar ve rahatsız ayakkabılar,

Ayak ölçüsünde olmayan ayakkabı giymek,

Rahatsız yüksek topuklu ayakkabılar,

Yanlış şekilde yürümek,

Çıplak ayakla egzersiz yapmak,

Ayak bakımına önem vermemek,

Çıplak ayakla fazla yürümek.

NASIR BELİRTİLERİ

Nasır aslında gözle rahatlıkla görülebilir bir cilt sorunudur. Ayrıca nasırlı bölgeyi el ile hissetmek de oldukça kolaydır. Lakin nasırın belli başlı belirtileri de vardır. Nasır belirtileri başlıca olarak şunlardır:

Nasır olan bölgenin kalınlaşması ve sertleşmesi,

Nasır olan bölgede ağrı hissi,

Nasır olan bölgeye basınç uygulandığında düzenli hissedilen ağrının ortadan kaybolması,

Nasır olan bölgenin kızarması.

NASIR TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Ayak altında nasır herkeste sıklıkla görülen bir durumdur. Bu nedenle nasır nasıl geçer sorusu fazlaca sorulmaktadır. Nasırın iltihaplanmaması halinde tedavisi oldukça kolaydır. Hatta çoğu zaman kendiliğinden geçebilmektedir. Peki nasıra ne iyi gelir? Nasıra iyi gelen temel şey nasır kremlerinin kullanılmasıdır.

Nasır kremi, nasır tedavisinin en etkili yoludur. Nasır kremine ek olarak ponza taşı kullanımı da nasırın yok edilmesinde etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ponza taşının zımpara etkisi olduğundan nasırı kolayca söküp atacaktır. Bu nedenle de sıklıkla tercih edilmektedir. Beurer nasır sökücü de zımpara etkisine sahip olduğu için, o da nasır tedavisinde etkili bir yöntemdir. Zımpara etkisine sahip olmasa da peeling etkisi ile nasıra iyi gelen bir diğer alet ile Wartner nasır kalemidir. Bu ürünlerin kullanılması nasır tedavisinde önerilmektedir.

Halk arasında her ne kadar nasırın doğal tedavilerinin varlığından söz edilse de; belirtmekte fayda vardır ki, nasırın doğal bir tedavi yöntemi yoktur. Bu şekilde halk arasında söylenen bitkisel tedaviler kulaktan dolma yanlış bilgilerdir. Nasırın temel tedavisi krem kullanımı ile ponza taşı ve ona benzer ürünlerin kullanılmasıdır.

Her ne kadar nasırın doğal bir tedavisi bulunmasa da, bazı doğal ürünlerin kullanılması nasıra iyi gelmektedir. Beyaz sirke, yumuşatıcı etkiye sahip olduğundan nasırlı bölgeye iyi gelmektedir. Beyaz sirke derinin yumuşamasını sağlayarak nasırı hafifletmektedir. Bunun nedeni içerisindeki yüksek asit oranıdır. Yine benzer şekilde limonun da asit oranı yüksek olduğu için, nasırlı bölgeye limon suyu uygulanması da iyi bir yöntemdir.

NASIRA NE İYİ GELİR?

Nasır için birçok doğal ve bitkisel tedavileri denemenize rağmen bir türlü kurtulamıyorsanız, sizlere vereceğimiz denenmiş ve oldukça memnun kalınmış olan doğal tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz.

Aspirin

Birkaç damla suyun içine birkaç tane aspirin karıştırarak koyu bir macun kıvamında karışım yapılır. Nasırın üzerine bu aspirin macunu sürülür ve bir bandaj ile kapatılarak gece boyunca bekletilir. Bu işlem nasır kaybolana kadar sürekli tekrarlanmalıdır.

Mısır nişastası

Ayak parmakları arası ter nedeni ile sürekli vıcık vıcık ise bu bölgelerde mantar ve nasır oluşması kolaylaşabilir. Bu yüzden, özellikle ayak parmakları arasındaki bölgeye ve ayakların üzerine mısır nişastası dökülerek bu sorunlardan uzak kalmak mümkün olabilir. Bu rutubeti almaya yardımcı olan besin maddesi, ayakların kuru kalmasını devam ettirecektir.

Ananas

Bu tropik topraklarda yetiştirilen meyve el ve ayaklar üzerindeki nasır için etkili bir ev tedavisidir. Çok basit bir tedavi olan bu uygulama için sadece biraz ananas alınır ve nasır üzerine yerleştirilerek bir gece boyunca beklenir. Sürekli aynı şekilde yapılan bu işlem, hızlı bir şekilde şifa verir ve nasır ile ilgili ağrıyı hafifletmek için yardımcı olduğu bilinmektedir.

İncir

Yeşil, olgunlaşmamış incir suyu eller ve ayaklardaki nasırlar için etkili bir çözüm yoludur. Tedavi için, yeşil incirler koparıldıktan sonra suyu sıkılır ve günde üç kez nasırlı bölgelere uygulanır. Bu ev ilacı nasırın geçmesini sağlarken aynı zamanda tekrarlanmasını önler.

Not: Verilen yöntemler alternatif tıp yöntemleridir. Herhangi bir yan etki görülmemesine karşı, ilk olarak uzman bir doktora danışmanız gerekebilir.

NASIR AĞRISI NASIL GEÇER?

Nasır ağrısının geçmesinde aspirin en sık kullanılan yöntemdir. Onun haricinde is reçetesiz ağrı kesicilerin kullanılması ağrıyı azaltacaktır.