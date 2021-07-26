Alanya polis'inden boğulma uyarısı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü TDP Büro Amirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serinlemek isterken canınızdan olmayın. Türkiye'de son 8 günde 43 kişi suda boğuldu Her yıl serinlemek amacıyla girdiği sularda yaklaşık 700 kişinin hayatını kaybettiğini biliyor muydunuz? Bilmediğiniz yerlerde denize tek başınıza girmeyin. Derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlanmayın. Suda tehlikeli hareketler yapmaktan ve uzaklara açılmaktan kaçının. Alkollü olarak veya yemek yedikten hemen sonra havuza ve denize girmeyin. Çocuğunuz yüzme dahi bilse, simit ve kolluğu da olsa suda yalnız bırakmayın. Tek başınıza yüzerken sürat motorlarına dikkat edin. Şaka amaçlı da olsa yüzme bilen kişileri dahi suya itmeyin. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin. Boğulmak üzere olan ve çırpınan birini gördüğünüzde bu konuda tecrübeniz yoksa kişiyi kurtarmak için gitmeyiniz. Çünkü boğulmak üzere olan kazazede, can havliyle kurtarmaya çalışan kişiye tutunmaya çalışabilir ve boğulmasına sebep olabilir."