Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? 26 Temmuz MHRS ve E-nabız ile aşı randevusu alma ekranı

KOVİD-19'a karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar E nabız ve MHRS üzerinden aşı randevularını alabiliyor. Sağlık Bakanlığı aşı randevusu adımlarına göre, aşı randevusu almak için E Nabız ve MHRS sistemi kullanılıyor. Peki, aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? İşte MHRS ve E-nabız üzerinden aşı randevusu oluşturma adımları...

3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK, ZORUNLU MU?

3. doz aşı için öncelikli gruplar sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyu "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" şeklinde açıkladı. Bu kapsamda, ilk iki dozda olunan aşı ne olursa olsun 3. Dozda vatandaşlar istediği aşıyı tercih edebiliyor. Bu dozun da diğer dozlar gibi bir zorunluluğu yoktur.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

İLK İKİ DOZDA BIONTECH OLANLAR 3. DOZ AŞI OLACAK MI?

Mevcut verilere göre üçüncü doz aşı için ilk iki dozda Sinovac olanlara öncelik veriliyor. Yapılan çalışmalar BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklık yanıtının güçlü bir şekilde 9-12 ay devam ettiğini gösterdiğinden 2 doz BioNTech olan kişilerin 9-12 ay boyunca ek doz aşı olmalarına gerek yoktur. Bu kişilerde 3. doz aşıya ihtiyaç olup olmayacağı ve ne zaman olacağı bu konuda yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarına ve ortaya çıkabilecek yeni varyantlara göre belli olacaktır.

3. DOZ İKİNCİ DOZDAN KAÇ HAFTA SONRA YAPILMALI?

Son çalışmalara göre iki doz arasındaki süre 4 haftaya düşürüldü. Dolayısıyla ikinci doz aşısını yaptıran vatandaşlar 4 hafta sonra üçüncü doz için randevu alabiliyor.

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