Ceviz Kilo Aldırır Mı? Ceviz Kilo Yapar Mı?

Ceviz içeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde insan için oldukça önemli besinlerden bir tanesidir. Faydaları arasında kalp damar hastalıklarına iyi gelmesi, nörolojik hastalıkların oluşmasını önlemesi gibi pek çok fayda bulunmaktadır. Ayrıca tok tutma özelliği sayesinde de kilo vermeye yardımcı bir besindir.

CEVİZ KİLO ALDIRIR MI?

Kuru yemişler arasında en faydalı olanlardan bir tanesi cevizdir. Ceviz özellikle beyin sağlığı, nörolojik hastalıklara ve kalp sağlığına oldukça iyi geldiği bilinir. Ceviz görünüş itibarıyla da beyne benzeyen bir kuruyemiştir. Ceviz içerisinde oldukça yüksek oranlarda yağ içeren bir besindir. Bu sayede fazla tüketilmesi kilo yapmaktadır. Gereğinden fazla kalori alımının kilo yaptığı bilinmektedir. Fazla ceviz yemek bu nedenle kilo aldırabilmektedir. Fakat ceviz içerisinde bulunan yüksek orandaki lifler sayesinde aynı zamanda tok tutma özelliğine de sahip bir yemiştir. Bu özelliği nedeni ile zayıflamak isteyen kişiler fazla olmamak koşulu ile cevizi tüketebilirler.

GÜNDE NE KADAR CEVİZ YENİR?

Ceviz içerisinde bulunan vitaminler, mineraller sayesinde insan vücudu için oldukça faydalı bir besindir. Bu besinin tüketilmesi vücut için oldukça önemlidir. Günlük küçük 1 avuç tüketilmesi tavsiye edilen cevizi düzenli olarak tüketirsek vücut için oldukça yarar sağlar. Bu yararlar arasında kalp damar sağlığına iyi gelmesi, Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların oluşmasını engellemesi, içeriğindeki lifler sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olması, bazı kanser risklerini azalttığı, kan basıncını düşürmesi ile hipertansiyon hastalığına iyi gelmesi gibi vardır. Bu faydaları almak için ise günlük küçük bir avuç ceviz yenmesi tavsiye edilmektedir.

DİYETTE CEVİZ NASIL YENİR?

Ceviz içeriğinde bulunan zengin vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücudu için oldukça yararlı bir kuruyemiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Vücuda sağladığı yararlar arasında içerisinde bulunan lif sayesinde insanın tok kalmasını sağlıyor ve metabolizmayı düzenleyerek sindirimi kolaylaştırıyor. Bu özellikleri sayesinde diyet listelerinde oldukça sık kullanılıyor. Diyet listelerinde kullanma şekli ve miktarı kişiye özel olarak değişmektedir. Çok faydalı bir besin olan ceviz diyetlerde genelde sabah kahvaltılarda ya da ara öğünlerde yer almaktadır. Cevizi direkt sade şekilde tüketebilirsiniz. Ya da salatalar içerisine karıştırarak da tüketebilirsiniz. Cevizin nasıl tüketileceği tamamen size ve bunun için danıştığınız uzmana bağlıdır.

BİR AVUÇ CEVİZ KAÇ KALORİ?

Faydaları saymak ile bitmeyen ceviz bir kuru yemiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Belki de kuru yemişler arasında en sık tüketilenlerden bir tanesidir. Çok sık tüketilen bu kuru yemiş genellikle diyet listelerinde de yer almaktadır. Diyet listelerinde oldukça sık yer alan ceviz ölçüsü ise genelde 1 avuç olarak belirlenmektedir. İnsanlar da bir avuç ceviz kaç kalori merak etmektedir. Bir avuç cevizin kaç kalori olduğunu bilmek için öncelikle bir avuç ceviz kaç gram onu bilmek gerekir. Bir avuç ceviz ortalama 25 gramdır. 25 gram ceviz ise 155 kalori olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevizin içeriği ise %6'sı Karbonhidrat, %14'ü protein %80'i de yağ olarak karşımıza çıkmaktadır.