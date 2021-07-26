Chia Tohumunu Kimler Kullanamaz? Chia Tohumunun Yan Etkileri Nelerdir?

Chia tohumu kendin ağırlığının yaklaşık 10 katı kadar su çekmesi ile midede büyüyerek tok hissiyat sağlaması ile popülerleşmiş özellikle zayıflamak isteyenler tarafından sıkça tüketilen besinler arasına girmiştir. Chia tohumu kullanmak isteyenler de chia tohumunun zararlarını bilmek istemektedir. Her şeyde olduğu gibi chia tohumunun zararları ve chia tohumunu kullanamayacak kişiler bulunmaktadır. İşte detaylar.

CHİA TOHUMUNU KİMLER KULLANAMAZ?

Chia tohumu özellikle son zamanlarda insanların sıkça kullandığı besinler arasında yer almaktadır. Bu besini özellikle zayıflamak amacı ile zayıflamak isteyen kişiler kullanmaktadır. Fakat chia tohumunu kullanırken dikkat etmek gerekmektedir. Chia tohumunu dikkatli kullanması gereken bireyler şöyledir:

İçeriğinde bulunan yüksek omega 3 sebebi ile kan sulandırıcı etkisi bulunmaktadır. Bu sebep ile kan sulandırıcı kullanan kişilerin chia tohumunu tüketmemesi gerekiyor.

Gastrointestinal problemlere yol açabileceğinden chia tohumunu bağırsak problemleri bulunan kişilerin dikkatli bir şekilde kullanması gerekiyor.

Hamileler, bebekler üzerinde nasıl bir etkisi olacağını bilmediği için dikkat ile tüketmesi gerekir.

Tansiyon ilacı içen kişilerin chia tohumunu kullanırken dikkatli olması gerekir.

Diyabeti bulunan kişiler, chia tohumu kan şekerini düşürdüğü için dikkatli kullanması gerekir.

CHİA TOHUMUNUN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Chia tohumu ne kadar enerji verse ve tokluk sağlasa da bazı kişilere yan etki gösterebilmektedir. Bu yan etkiler şu şekilde sıralanabilir:

Mide- Bağırsak sorunları: Chia tohumu üzerinde yapılan bazı araştırmalar chia tohumunun insanlarda kabızlık, ishal, şişkinlik ve gaz gibi yan etkiler yapabilir. Bu sebeple chia tohumunu tüketirken dikkatli olunmalıdır.

Kan basıncını düşürmesi ve kan incelmesi: Chia tohumu yüksek miktarda omega 3 içermesi sebebi ile kan basıncını düşürür ve kan incelir. Kan basıncı ile ilgili rahatsızlığınız bulunuyor ise dikkatli bir şekilde kullanılması tavsiye edilir.

Kan şekeri ile ilgili sorunlar: Chia tohumunun özellikleri arasında kan şekerini düzenlemeye yardımcı olmasıdır. Fakat kan şekeri düzenleyici ilaç kullananların dikkatli olması gerekmektedir.

Alerjik sorunlar: Chia tohumunun alerji yapması pek sık görülen bir durum değildir. Fakat az da olsa alerjik sorun yaratabilmektedir.

CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Chia tohumu içerisinde Omega 3 bulundurduğundan kolesterolü düşürür ve kalp ritmini düzenler.

Omega 3 sayesinde kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

İçeriğinde bulunan kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller kemik ve diş sağlığı için oldukça faydalıdır.

Chia tohumu kan basıncı seviyesini ve kan şeker seviyesini ayarlamaktadır.

Chia tohumu bağışıklık sistemi için faydalıdır.

İçeriğinde bulunan yüksek lif oranı sayesinde tok hissetmeye yardımcı olur ve kabızlığı önler.

İçeriğinde bulunan bileşenler sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

Chia tohumu içeriğindeki lifler sayesinde bağırsakları çalıştırmada etkilidir.

CHİA TOHUMUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Chia tohumu oldukça yararlı bir besin olsa da fazla ve dikkatsiz bir şekilde tüketilmesi vücuda bazı zararları olabilmektedir. Bu zararlar şunlardır: